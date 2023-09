Sterling retient Geneseo lors du choc du Western Big 6 – Shaw Local

GENESEO – Tout au long du match, les défenses de Sterling et de Geneseo ont contrôlé leur match Western Big 6 vendredi soir au Bob Reade Field.

L’avant-dernier jeu a été la conclusion parfaite d’une bagarre entre les rivaux de longue date, remportée 13-3 par les Golden Warriors.

Face au quatrième but sur la ligne des 6 verges de Sterling, le demi offensif de Geneseo, Jeron Neal, s’est échappé vers l’extérieur lors d’une course vers la droite. Mais juste au moment où il semblait qu’il allait trouver la zone des buts pour le touché gagnant, la défense des Golden Warriors est intervenue une dernière fois et a réalisé un autre gros jeu pour assurer la victoire et infliger aux Maple Leafs leur première défaite.

« Ce dernier jeu, je vais être très honnête, je suis encore un peu flou quant à la façon dont cela s’est produit », a déclaré le joueur de ligne senior Kendric Muhammad. « Tout le monde a fait son travail de manière phénoménale. Nous avons travaillé là-dessus à l’entraînement, et tout le monde a exécuté et pris ses responsabilités. C’est comme ça que nous avons joué toute la nuit, et c’est comme ça que tout le monde a réussi.

Alors que Neal s’échappait à l’extérieur lors de la quatrième descente, le demi de coin senior de Sterling, Cale Ledergerber, a sprinté pour le retrouver – et a remporté la course à pied jusqu’au bord. Neal a tourné le coin, mais Ledergerber a retiré ses jambes et la défense de Sterling poursuivant s’est ralliée pour garder Neal à un mètre de la ligne de but afin de préserver la victoire.

«Je savais que j’étais plus rapide que lui, et je devais juste y arriver avant lui. J’avais un bon angle et je l’ai fait trébucher », a déclaré Ledergerber, qui a participé à deux relais sprint médaillés le printemps dernier lors des finales d’athlétisme d’État de classe 2A de l’IHSA. « C’était le plus gros jeu du match, à mon avis, dans un match rempli d’excellents jeux défensifs.

« Je ne pouvais pas dire s’il était petit [of the goal line], parce que je l’ai fait trébucher et ensuite j’ai continué à m’éloigner de la zone des buts, et je ne pouvais pas voir. Mais mes coéquipiers l’ont aidé, l’ont frappé et l’ont repoussé de la zone des buts. C’était très angoissant lorsque les officiels se demandaient s’il était entré ou non dans la zone des buts.

Avec un turnover sur sa propre ligne d’un mètre, Sterling (3-3, 3-0 WB6) était à 6 secondes de la victoire. Le quart-arrière junior Joseph Holcomb – qui faisait également partie de ces deux relais médaillés de sprint – a pris le coup de fusil de chasse et a couru jusqu’au milieu, essayant juste de sortir de la zone des buts. Au lieu de cela, il a fini par percer la défense de Geneseo qui encombrait la ligne de mêlée et sprintait sur 99 verges pour un touché au fil du temps.

Ce jeu final a plus que doublé la distance totale de Sterling dans le match, puisqu’ils avaient 74 verges avant ce dernier snap.

Mais la défense des Warriors a également été excellente, ce qui a permis à leur seul gros jeu offensif au cours des 47 premières minutes et 54 secondes de constituer le score gagnant.

À la volée

Après avoir eu du mal à déplacer le ballon pendant la majeure partie de la première mi-temps, Sterling a lancé les dés en quatrième et 10 depuis la ligne des 32 verges de Geneseo à la fin du deuxième quart.

Alors que Drew Nettleton ne prenait que son troisième snap du match au poste de quart-arrière, il a lancé une passe sur la ligne de touche gauche. Mason Emin, exécutant un modèle de mouche, a dépassé le défenseur de Geneseo et sous le ballon, qui s’est installé dans ses mains à l’intérieur de la ligne des 5 mètres. Il a parcouru la corde raide le long de la ligne de touche jusqu’à la zone des buts pour un touché et une avance de 7-3 avec 1:51 à jouer jusqu’à la mi-temps.

«Tout ce à quoi je pensais, c’était courir aussi fort que possible, trouver le ballon et l’attraper, puis entrer dans la zone des buts. J’ai vu Drew lâcher prise, et il semblait que la passe allait loin, alors j’ai juste pensé : « Je dois y arriver. » Je l’ai attrapé au 4 et j’ai pensé que j’étais peut-être sorti des limites, mais ils ont appelé un touché. C’est vraiment tout ce qu’il y avait à faire », a déclaré Emin. « Je le savais dès que je l’attrapais, même si je n’entrais pas [the end zone], quelqu’un allait le faire après. L’élan des grands jeux comme celui-là, notre équipe s’en nourrit.

Le jeu précédent, la passe de Nettleton dans le plat à Emin a échoué et a rebondi sur le receveur senior. Mais le lancer suivant était parfait pour donner l’avantage aux Golden Warriors.

Les défenses brillent

Outre la passe de touché de 32 verges, Sterling n’a réussi que 22 verges totales en attaque en première mi-temps, alors que la défense de Geneseo réprimait le jeu de course.

Mais les Warriors étaient tout aussi avares. Ils ont réussi deux sacs et sept plaqués pour perte et ont limité les Maple Leafs à 3 verges ou moins sur 15 de leurs 21 jeux en cours d’exécution en première mi-temps. Kendric Muhammad faisait exploser les choses dans le champ arrière de Geneseo presque à chaque jeu, et Gage Tate et Wyatt Cassens avaient des sacs.

« Nous avons simplement continué à jouer fort et à jouer de manière agressive. Nous avons eu beaucoup d’élan à chaque fois que nous avons réussi un arrêt », a déclaré Muhammad, qui a terminé avec sept des 12 plaqués perdus de Sterling. « Notre défense, tout le monde a fait son travail de manière phénoménale et nous nous sommes tous battus jusqu’au bout. Je suis tellement fier d’eux.

Kendric Muhammad, joueur de ligne défensive senior de Sterling (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Geneseo (5-1, 3-1) a réalisé cinq gains de 7 verges ou plus lors du premier entraînement, puisqu’il a généré 63 verges en 15 jeux – aidé par deux pénalités de troisième essai sur Sterling qui ont donné les premiers essais aux Leafs – pour un But sur le terrain de 29 verges de Brayden Combs.

En raison de ce long match d’ouverture qui a duré 8 :41 de retard, les Leafs ont dominé le temps de possession (16 :39-8 :14) et les jeux offensifs (28-16). Mais après cette possession initiale, la défense de Sterling a forcé les Leafs à effectuer un trio de trois retraits, un entraînement de six jeux et une possession de quatre jeux qui ont mis fin à la première mi-temps. Grâce aux jeux de verges perdues, Geneseo avait 0 verge nette le reste de la mi-temps.

« Je pense que nous avons été très physiques devant et nous avons fait du bon travail en ralentissant leur jeu de course », a déclaré Ledergerber. « Et nous avons eu de très bons DB dans la moitié arrière, les ralentissant dans le jeu de passes, effectuant des ruptures de passes et empêchant leurs quarts d’être efficaces. »

Pour le match, les Maple Leafs ont terminé avec 121 verges au sol et 47 verges par la passe. Neal a démarré en seconde période, courant pour 74 verges en 16 courses ; il a récolté 79 verges en 21 courses dans le match.

Mais même si Geneseo a passé une grande partie de la seconde mi-temps sur le territoire de Sterling, le D des Warriors a toujours courbé le dos et a gardé les Leafs hors du tableau de bord.

Opportunités ratées

Geneseo a déplacé le ballon pour commencer la seconde période, mais la défense de Sterling s’est intensifiée et a forcé une tentative de placement manquée de 41 verges et un botté de dégagement.

« Défensivement, c’est l’un des meilleurs efforts que nous ayons réalisés depuis longtemps. C’est un bon [Geneseo] équipe là-bas, une très bonne équipe, donc pour nos enfants, trouver un moyen de les garder en dehors de la zone des buts, et vraiment lors de ce premier drive, juste pour les maintenir à ce panier, c’était une performance tellement courageuse de la part de nos enfants, et je suis si heureux pour eux », a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer. « Ce sont de petites choses, et je m’en voudrais de ne pas le dire, mais c’est Donovan Burrow et les enfants de notre équipe de scouts qui nous ont donné tout au long de la semaine le look que nous avions besoin de voir ce soir. Il y a des gars comme ça dont vous n’avez probablement pas entendu leur nom ou qui ne sont pas entrés sur le terrain ce soir, mais c’est ce qui nous a gagné ce match, c’est la façon dont nous nous sommes préparés toute la semaine. Beaucoup d’enfants en font partie.

Après l’enlisement de la deuxième série Geneseo, Andre Klaver a aligné le botté de dégagement qui a suivi sur la ligne des 4 verges et l’a renvoyé 96 verges pour un touché – mais un bloc illégal a ramené le ballon jusqu’à la ligne des 8 verges de Sterling. Les Golden Warriors ont fait trois retraits et ont lancé un botté de dégagement.

Mais Geneseo a aussi raté quelques occasions. Les Leafs ont pénétré à l’intérieur de la ligne des 30 verges de Sterling lors de quatre de leurs cinq entraînements en seconde période et n’avaient rien à montrer.

L’entraînement d’ouverture a atteint la ligne des 19 verges, mais les tacles pour perte de Cassens et Muhammad ont forcé la tentative de panier, qui était large à gauche. Trois autres plaqués pour perte lors de la possession suivante de Geneseo ont abouti à un botté de dégagement du Sterling 32 en quatrième et 16e, et le prochain entraînement ne s’est pas mieux déroulé, se terminant par un turnover sur les downs au Sterling 28 après un quatrième et -12. .

Puis le dernier drive, où les Leafs ont parcouru 64 verges en 11 jeux – y compris des courses de 31 verges et 19 verges et une passe de 15 verges du quart partant AJ Weller dans sa première série après avoir quitté le match au milieu du quatrième quart – seulement pour se voir refuser la zone des buts par la plus petite des marges.

« Nos enfants se sont frayés un chemin vers cette victoire », a déclaré Schlemmer. «Pour que Geneseo atteigne la ligne du demi-mètre au quatrième essai et que nous puissions ensuite faire cet arrêt, c’était un jeu tellement énorme pour nous. Celui-ci va entrer dans l’histoire de cette rivalité et on en parlera pendant un moment.