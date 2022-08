Sterling recharge avec de l’expérience après 2021 en proie aux blessures – Shaw Local

Il y a toujours eu cette mentalité de prochain homme dans le programme de football de Sterling – et cela a vraiment bien servi les Golden Warriors pendant une saison 2021 en proie à des blessures.

Mais même si cela a fait mal l’automne dernier, cela pourrait leur être bénéfique au cours des trois prochains mois. Beaucoup de blessures signifient que beaucoup de gars ont eu la chance d’acquérir une expérience qu’ils n’auraient peut-être pas eue autrement, et cela a conduit à une équipe plus profonde et plus vétéran cet automne.

«Je pense que par défaut, cela nous a rendus plus profonds cette année. Ce n’est pas quelque chose que nous voulions faire l’an dernier, mais cela pourrait nous aider cette année », a déclaré Jon Schlemmer, qui entame sa 11e saison en tant qu’entraîneur-chef de Sterling. “C’est une question de profondeur tout cet été, toute cette intersaison, vraiment, en construisant cela à cause de ce qui s’est passé l’année dernière. Il s’agit simplement de comprendre ce dont nous avons besoin pour entrer dans l’ardoise de la conférence, et vraiment le calendrier que nous avons : nous devons nous sentir vraiment bien à deux ou trois profondeurs à beaucoup de positions, et nous sommes assez proches de cela, donc nous nous sentons bien bon avec où nous en sommes.

Comme au début de chaque saison, les joueurs qui reviennent et les jeunes qui rejoignent l’équipe universitaire doivent trouver un moyen de s’intégrer et de devenir une unité cohérente.

Traditionnellement, c’est quelque chose dans lequel les Warriors ont excellé, et le senior Justin Null a déclaré que c’était quelque chose qui n’avait pas demandé beaucoup d’efforts pour réaliser cette intersaison.

« Je dirais que cela a été facile. Quand nous étions en deuxième année, les étudiants de première année avaient un nombre inférieur, alors maintenant que nous sommes seniors et juniors, nous sommes déjà en quelque sorte tous ensemble, donc ce groupe se connaît depuis très longtemps, et ce n’est pas le cas. Il ne nous en faut pas beaucoup pour nous entendre. Nous traînons beaucoup en dehors du football et de l’école aussi », a déclaré Null.

“Je pense que c’est juste le leadership de nos seniors, que ce soit Kael Ryan ou JP [Schilling] au quart-arrière, ou fondamentalement à n’importe lequel de nos seniors, vraiment, nous avons tous été très utiles pour les juniors qui ne savent peut-être pas exactement ce qu’ils font, ou pour les nouveaux. Pouvoir s’entraider nous profite vraiment.

Schlemmer indique que le programme d’entraînement hors saison est le site d’une grande partie de la chimie de l’équipe en cours de construction – et encore une fois, les blessures de la saison dernière auraient peut-être aidé ce processus.

«Je pense que tout commence à l’étage dans la salle de musculation. C’est là que les enfants gagnent en confiance, c’est là que les enfants apprennent vraiment à se connaître, à soulever avec un gars qu’ils ne connaissent pas très bien, et c’est là que tout commence », a déclaré Schlemmer. “Entraîneur [Isaac] Kinnicutt a dirigé notre programme d’été, et j’ai pensé que c’était probablement l’un des meilleurs étés que nous ayons jamais eu – et ce n’était pas vraiment dû à aucun de nous entraîneurs, c’était à nos dirigeants principaux.

“Un produit des blessures que nous avons eues l’année dernière, et certains enfants malheureusement incapables de pratiquer des sports d’hiver ou de printemps à cause de cela, cela a créé ce lien à l’étage, et vraiment, je pense que cela a créé des leaders parmi ces gars qui étaient là tous les seul jour et n’a pas du tout manqué la levée de l’intersaison. Ce n’était pas une question de qui allait être là; tout le monde allait être là. C’est vraiment montré.

Cale Ledergerber de Sterling ramasse de gros yards au deuxième quart contre Alleman lors de la semaine 4 la saison dernière à Sterling. Après avoir acquis de l’expérience en remplaçant certains joueurs blessés en 2021, Ledergerber cherche une charge de travail accrue cet automne. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Offensivement, l’attaque des Warriors sera la même qu’au cours des dernières saisons. Ryan et Schilling formeront un peloton au quart-arrière, et Antonio Tablante revient sur le terrain après avoir parcouru plus de 1 000 verges l’an dernier. AJ Kested et Cale Ledergerber l’aideront à porter la charge, et tous deux ont parcouru plus de 275 verges après avoir pris le relais pour combler les postes en raison de l’éruption de blessures.

Le corps de réception est composé de nouveaux visages, mais des gars comme Null, Tommy Tate et Isaiah Mendoza utilisent leur expérience passée pour aider à faire avancer le groupe.

« Les choses se présentent bien. Nous remettons tout en place », a déclaré Tate. «Nos principaux gars travaillent dur ici. Il s’agit d’avoir tout organisé et de savoir ce que nous sommes censés faire, vraiment.

«Nous avons Kael Ryan de retour, et il va évidemment être d’une grande aide, mais beaucoup de nos nouveaux gars sont bons aussi. Nous avons des juniors qui sortent de deuxième année et qui sont d’une très grande aide cette année. Avec eux qui arrivent et d’autres gars qui reviennent, ça marche très bien ensemble.

Null dit qu’il a vraiment apprécié d’être l’un des principaux dirigeants, après avoir admiré les autres gars qui l’ont fait au cours de sa carrière de footballeur au lycée jusqu’à ce point.

“C’est génial, certainement aussi bon que je le pensais”, a-t-il déclaré. “J’ai commencé l’année dernière, donc je suis un peu habitué à la pression qui accompagne le fait de commencer à un poste de receveur large, et c’est formidable de pouvoir aider les plus jeunes pendant qu’ils traversent cette épreuve. Et je ne pense pas que j’aurais pu demander à un meilleur groupe de gars avec qui être amis pour le reste de ma vie.

Comme toujours, l’équilibre sera le plan de jeu des Warriors. Avec des porteurs de ballon expérimentés et quelques quarts qui peuvent lancer le ballon, Sterling devrait être en mesure de déséquilibrer les défenses adverses.

“Nous avons un équilibre, avec de bons gars dans le champ arrière, de bons gars au quart-arrière et au receveur”, a déclaré Tate. “Et nous avons de la profondeur à chaque poste, donc j’ai l’impression que nous pourrons toujours être une équipe équilibrée avec tout le monde de retour, en bonne santé et prêt à partir.”

AJ Kested de Sterling force un échappé à Peyton Weech de Quincy lors de leur match de la semaine 6 l’année dernière. Kested cherchera à faire des jeux des deux côtés du ballon cet automne pour les Golden Warriors. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

De l’autre côté du ballon, Schlemmer aime ce qu’il voit de ses joueurs de retour et de ses nouveaux arrivants. Toujours une défense agressive et offensive à tous les niveaux, l’entraîneur dit que cela devrait être plus pareil cette saison – et la vitesse de l’équipe sera la clé de tout.

« Nous nous améliorons. Nous avons des enfants qui sont rapides; Je dirais que c’est complet, des trois ou quatre premiers que nous avons à l’arrière, je pense que nous courons aussi bien que jamais. Nous avons des enfants qui peuvent vraiment faire le vertige, et des enfants qui ont un don pour le ballon », a déclaré Schlemmer. “Être capable de courir en ligne droite est une chose, mais être capable de comprendre un angle ou de poursuivre par l’arrière comme un tacle défensif, c’est là que la vitesse se sépare vraiment du côté défensif du ballon, c’est quand vous ‘ les gars avant peuvent courir.

«Beaucoup d’équipes ont des demi-arrières et même des secondeurs qui peuvent courir, mais lorsque vos trois premiers peuvent vraiment s’attaquer aux gens et vraiment atteindre le ballon, c’est là que la vitesse se voit vraiment. Nous sentons que nous avons quelques gars là-haut qui peuvent le faire et faire de gros efforts.

Pour un programme qui n’a pas eu de record de défaites depuis 2001 et qui a disputé les séries éliminatoires chacune des sept dernières années – et 18 des 19 dernières – qu’ils ont eu lieu, les objectifs sont toujours ambitieux pour Sterling. Cette année n’est pas différente, car ils cherchent à reprendre le titre Western Big 6 après avoir échoué à le remporter l’année dernière pour la première fois depuis leur arrivée dans la ligue en 2019.

Pourtant, les Warriors ont amassé un dossier de 18-2 depuis leur arrivée à la conférence et espèrent que ce succès se poursuivra en 2022.

“Nos attentes sont plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été, en particulier défensivement, ce qui est essentiel pour gagner dans cette conférence”, a déclaré Schlemmer. “Il s’agit simplement d’essayer d’assembler un puzzle pour obtenir nos 11 meilleurs sur le terrain à la fois, mais nous jouons tellement d’enfants que c’est juste essayer d’obtenir les meilleurs enfants et de les mettre dans des positions où ils peuvent sortez et réussissez.