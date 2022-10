Sterling Public Schools recrute du personnel et des nominations supplémentaires – Shaw Local

Sterling Public Schools a approuvé trois demandes de congé familial et médical et une liste complète de rendez-vous supplémentaires, principalement pour les entraîneurs et les conseillers, lors de sa réunion du conseil de l’éducation en septembre.

Des demandes de congé familial et médical ont été accordées à la surintendante adjointe Sara Dail, à l’enseignante de la maternelle Franklin Stephanie DeVries et à l’aide de Jefferson Michelle Spencer.

La retraite de l’enseignante de première année de Jefferson, Lisa Lobdell, effective à la fin de l’année scolaire précédente, a été approuvée.

Les aides à l’éducation spécialisée nommées étaient Leah Clardie à Washington, Serena Criss à Lincoln, Mally Haak au lycée, Lilli Manon et Tara Stephenson à Franklin et Catlin Williams à Jefferson.

Les nominations de gardiens du deuxième quart ont été faites à Andrew Magana au lycée, Richard Andrews à Washington et Jefferson et Martin Sandoval-Vega à Washington.

L’aide à l’éducation spéciale Brianna Tarbill et l’aide pré-K Penny Redell ont démissionné à Franklin.

Cindy Bauer, aide à l’éducation spécialisée à Lincoln, a présenté sa retraite pour la fin de l’année scolaire 2023-24.

Le gardien du lycée Floyd Dunn a été licencié. L’entraîneur de volley-ball de Challand, Baylei Ferris, a démissionné.

Rendez-vous supplémentaires, par école :

Washington. Angie Alexander, moniteur du matin; Ramses Arreola, moniteur du matin ; Melissa Barajas, moniteur du matin ; Amanda Beadles, monitrice du matin ; Jeff Brown, moniteur du matin ; Leah Clardie, responsable de la pause déjeuner ; Peggy Craft, responsable de la récréation ; Frank Delgado, moniteur du matin ; Tori Duffin, moniteur du matin; Brooke Gisi, moniteur du matin ; Diane Gould, moniteur du matin; Julie Guerrero, monitrice du matin ; Anna Hendrix, moniteur de midi ; Martha Henry, moniteur du matin; Kari McCullough, responsable de la pause déjeuner ; Anna Musselman, monitrice du matin ; Traci Nettleton, moniteur du matin; Margaret Nickrent, monitrice du matin ; Kaitlin Reese, moniteur du matin ; Rebecca Ryan, moniteur du matin; Krissy Schneider, moniteur du matin et moniteur du midi ; Michelle Weisenberger, monitrice du matin ;

Jefferson. Michelle Brown, mentor de première année et surveillante du matin; Olivia Cain, moniteur du matin; Jody DeSchepper, responsable de la pause déjeuner ; Molly Dvorak, moniteur du matin ; Briana Emini, moniteur du matin ; Irais Garnica, responsable de la récréation ; Chloe Gladhill, responsable de la pause déjeuner ; Stacey Harrington, moniteur du matin; Melissa Heaton, monitrice du matin ; Alisha Hollowell, moniteur du matin ; Gina Jacobs, moniteur du matin ; Abby Jones, mentor de première année; Stacey Kested, moniteur du matin ; Beth Kukowski, monitrice du matin ; Katrina Miles, moniteur de midi ; Leanne Miller, responsable de la pause déjeuner ; Petra Paufve, monitrice du matin ; Maria Reyes, responsable de la récréation ; Reganne Springman, responsable de la pause déjeuner ;

Franklin. Angel Barker, moniteur du matin ; Susan Bartel, moniteur du matin ; Jaimie Blakeslee, moniteur du matin ; Julie Bridges, moniteur du matin; Jason Brown, moniteur de midi ; Beth Dir, responsable de la pause déjeuner ; Jaime Greenfield, mentor de deuxième année; Kandi Koett, moniteur du matin ; Mélissa Kyarsgaard ; Brian Lobdell, moniteur du matin ; Amanda Mohr, responsable de la pause déjeuner ; Cheryl Rowzee, moniteur du matin ; Susan Seggebruch, moniteur du matin ; Jesse Tackett, superviseur de la récréation du midi, Jeri Taggs, superviseur de la récréation du midi ; Kara Wade, moniteur du matin ; Katie Wilcox, responsable de la pause déjeuner ; Tiffany Williams, moniteur du matin ;

Lincoln. Kendra Delgado, responsable de la pause déjeuner ; Haven Heller, moniteur du matin ; Abby Jones, mentor de première année; Anne Khan, surveillante de la récréation ; Jen LaReau, moniteur de midi; Mar’Kelly McCoy Martinez, responsable de la pause déjeuner ; Shelby Melton, mentor de deuxième année et surveillante du midi; Carly Rodriguez, moniteur de midi ; Heather Wright, monitrice du matin et mentor de première année ;

Challand. Cliff Bardell, moniteur du matin et basketball féminin; Erin Bowling, moniteur de midi; Asa Church, orchestre de musique VI 5-8, Rachel Driver, coach d’acclamations ; Kevin Dunne, mentor de première année; Jennifer Farris, volley-ball; Stephanie Gibson, responsable de la récréation du midi ; Dana Goff, mentor de deuxième année ; Elisa Hippen, mentor de deuxième année ; Scott James, moniteur de midi, basketball féminin, mentor de deuxième année ; Julie LeFevre, moniteur de midi; Emily Menke, moniteur de midi ; Darwin Nettleton, basket-ball garçons; Eric Oberg, musique I et III, groupe 5-8 ; Kevin O’Keefe, groupe de musique I et III 5-8 ; Mélissa Olalde, volley-ball ; Chris Palmer, moniteur du midi et moniteur du matin ; Justin Pratt, moniteur après l’école et basketball masculin; Nicole Prusator, surveillante d’autobus ; Julie Schroeder Ranz, monitrice du matin ; James Shamp, moniteur du matin ; Rachel Robinson, volley-ball; Stacey Sechrest, responsable de la pause déjeuner ; Clara Thorpe, moniteur de midi ; James Shamp, cross-country;

Lycée. Noel Aponte, assistant baseball; Kel Bond, piste garçons; Hannah Carbaugh, surcharge de la septième heure ; Caitlyn Clark, surcharge de la septième heure ; Jenn Drew, surcharge de la septième heure ; Tori Duffin, discours du concours ; Dale Dykeman, surcharge de la septième heure ; Jason Fargher, assistant piste filles; Hailey Farringer, surcharge de la septième heure ; Jeff Gale, surcharge de la septième heure ; Tyler Gaumer, piste féminine; Mary George, surcharge de la septième heure ; AJ Glassburn, basketteur de première année; Mike Gottemoller, assistant du club d’échecs, tennis universitaire, surcharge de la septième heure ; Megan Grady, assistante piste filles; Ryan Grutzmacher, surcharge de la septième heure ; Michael Hart, assistant de baseball ; Greg Hendrix, assistant piste filles; Christine Herron, surcharge de la septième heure ; Mark Jackson, piste assistant garçons; Taylor Jackson, surcharge de la septième heure ; Anita Johnson, surcharge de la septième heure ; Jordan Johnson, surcharge de la septième heure ; Tim Kelleher, mentor de deuxième année ; Isaac Kinnicutt, superviseur de la salle de musculation pour l’hiver, le printemps et l’été et la surcharge de la septième heure ; Rebecca Koerner, surcharge de la septième heure ; Sara McCue, surcharge de la septième heure ; Darwin Nettleton, base-ball; Eric Oberg, musique II 9-12 orchestre ; Brendon O’Donnell, directeur de musique V et VII 9-12, fanfare, orchestre d’encouragement et bol scolaire ; Mackenzie O’Donnell, surcharge de la septième heure ; Chris Palmer, assistant piste filles; Dan Paufve, basket-ball féminin de deuxième année ; Sarah Peltier, surcharge de la septième heure ; Matt Payton, surcharge de la septième heure ; Raul Sanchez, football féminin ; Gabriella Schilling, étudiante de première année au basketball féminin; Julie Schroeder Ranz, monitrice du matin ; Alexis Rivera, robotique ; Jessica Smith, surcharge de la septième heure ; Joie Roddy, surcharge de la septième heure ; Stuart Roddy, moniteur de bus et surcharge de la septième heure ; Alexis Ruiz, surcharge de la septième heure ; Jamie Ruiz, surcharge de septième heure et assistant de natation pour garçons; Kyle Ruiz, les garçons nagent; Nicole Schlemmer, mentor de deuxième année et surcharge de septième heure ; Sterling Thornton, surcharge de septième période ; Jennifer Thueson, surcharge de septième période ; Geoff Wing, assistant basket-ball filles; Dan Young, surcharge de septième période.

Bénévoles sont Reid Blackburn, basket-ball de lycéens; Eric Davila, football mixte Challand; Brian Eade, aide-déjeuner Franklin ; Janet Full, aide-déjeuner de Jefferson ; Sean Gingrich, basket-ball de lycéens; Kassidy Kenney, pompons du lycée ; Ben Rodriguez, footballeur au lycée ; Jazlyn Moreno, pompons du lycée ; John Ybarra, footballeur au lycée; Andy Wu, robotique au lycée.

Interprète est Svitlana Wilson à Jefferson.