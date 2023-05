Sterling Public Schools nomme un nouveau directeur du programme d’études – Shaw Local

STERLING – Amy Downs, directrice associée de la Sterling High School, deviendra la directrice du programme et de l’enseignement du district à compter du 1er juillet.

La nomination a été approuvée mercredi dans le cadre d’un long rapport sur le personnel par le conseil des écoles publiques de Sterling.

Matt Birdsley termine cette année scolaire en tant que directeur du programme d’études et, par intérim, directeur des finances.

Birdsley a repris les fonctions financières après la démission de Tim Schwingle fin mars.

En avril, le conseil a approuvé le contrat de Birdsley pour être le directeur des finances pour 2023-23.

Downs, qui était autrefois directeur de Franklin Elementary, a déménagé au lycée en 2019. À cette époque, Downs et Birdsley avaient travaillé à l’élaboration d’un programme de mathématiques pour les écoles élémentaires. Plus récemment, Downs travaillait sur le programme Pathway Endorsement afin que les étudiants puissent obtenir et obtenir un titre professionnel ou un certificat de métier sur leur diplôme dans les domaines de l’éducation, de la fabrication, des sciences de la santé, de l’agriculture, de l’alimentation et des ressources naturelles.

Au lendemain de la pandémie de COVID-19, Birdsley avait défendu l’adoption de communautés d’apprentissage professionnelles parmi le personnel certifié. Les CAP faisaient partie d’une stratégie plus large pour les équipes d’enseignants d’utiliser les données des tests pour identifier les élèves nécessitant une assistance scolaire dans les matières de base et de suivre avec des interventions et une assistance ciblées. Lors d’une récente réunion du comité du programme d’études, des données préliminaires ont été présentées selon lesquelles depuis la promulgation des PLC, il y a eu une augmentation de 3 % à 5 % du nombre d’étudiants atteignant et / ou dépassant les attentes de référence.

Autres rendez-vous

Quatre nominations approuvées pour le lycée en 2023-2024 étaient Karina Austin en tant qu’éducatrice spécialisée en compétences de vie, Lauren Fritz en tant que professeur d’anglais, Dwight Hill en tant qu’enseignante en éducation spécialisée et Jenna Truesdell en tant que professeur de sciences.

À Challand Middle, Jill Englelbrecht enseignera l’éducation spéciale et William Guinn fournira un enseignement bilingue certifié. À Lincoln, Ashley Dunlap enseignera en cinquième année. Chez Franklin, Hannah Hopkins sera conseillère. À Jefferson, Abbigail Jones enseignera à la maternelle et Mikaley Smith enseignera au CP.

Autres questions de personnel

Voici les autres éléments du rapport du personnel approuvé par le conseil :

Démissions d’enseignants : Nikole DeVries et Mary Marker à Franklin, Anna Musselman à Washington et Jacqueline Walters au lycée.

Congé d’absence : Kaileen Gaumer, conseillère au secondaire, pour la prochaine année scolaire.

Retraite: Lynn Heffelfinger du poste de carrière et de finances personnelles à Challand à compter de l’année scolaire 2026-27.

Renouvellement du contrat d’essai : Quinten Moen, deuxième année en arts de la langue anglaise à Challand.

Nominations du personnel classifié et du personnel non certifié : Heather Geary en tant qu’assistante pré-K à Franklin, Drew Nettleton en tant qu’assistant technologique d’été pour le district, Brecken Peterson en tant qu’aide d’été à la Sterling Schools Foundation, et Addisen Thayer et Adrienne Wright en tant qu’aides à l’éducation spécialisée à Lincoln.

Démissions du personnel : Le gardien Cliff Cook, l’aide bilingue William Guinn, l’aide à l’éducation spéciale Kaylee Martin, le secrétaire Eric Meyer-Hanlon et l’aide à l’éducation spéciale Donevon Pankey.

Résiliation: John Sturts du bâtiment et du terrain.

Nominations supplémentaires pour Challand en 2023-24 : Shelly Atilano comme moniteur de midi et conseiller, Cliff Bardell comme moniteur du matin, Erin Bowling comme moniteur et conseiller de midi, Michelle Campbell comme moniteur de bus, Asa Church comme orchestre de musique VI grades 5-8, Chris Engstrom comme moniteur de bus, Laci Halverson comme coach d’encouragement , Jase Hippen comme moniteur de midi, Amy Hoffman comme moniteur de midi et conseiller, Scott James comme moniteur de midi, entraîneur de basket-ball garçons et entraîneur de basket-ball filles, Debbie Katzenburger comme moniteur de midi, moniteur du matin et moniteur de détention, Julie LeFevre comme moniteur de midi, Emily Menke comme minotaure de midi, Nicole Oberg en tant que groupe de musique I 5-8, Melissa Olalde en tant qu’entraîneur de volley-ball, Chris Palmer en tant que moniteur du matin et moniteur de midi, Ashley Platz en tant que moniteur de midi, Justin Pratt en tant qu’entraîneur de basket-ball masculin et moniteur de bus, Joe Ryan en tant que moniteur de midi, James Shamp comme moniteur du matin et entraîneur de cross-country, Caleb Skoog comme moniteur de bus et Lauren Sommers comme entraîneur de pompons.

Nominations supplémentaires pour le secondaire en 2023-24 : Shad Bailey en tant qu’entraîneur de football adjoint, Dave Campbell en tant qu’entraîneur de football adjoint, Geoff Devine en tant qu’entraîneur de football adjoint, Tori Duffin en tant que discours du concours, Darci Francis en tant que conseiller, Jeff Gale en tant que conseiller, Adam Gee en tant qu’entraîneur de football adjoint, Stephanie Gibson en tant que volleyeuse de première année en chef entraîneur, Mike Gottemoller comme entraîneur adjoint du club d’échecs et entraîneur adjoint de tennis féminin, Weston Henry comme directeur musical adjoint, directeur musical IV 9-12 et directeur musical VIII 6-8, Christine Herron comme conseillère, Ellen Johnson comme directrice musicale adjointe , Isaac Kinnicutt comme entraîneur adjoint de football, Rebecca Koerner comme coordinatrice STEP, Kaylee Martin comme assistante volley-ball, Matt Payton comme assistant football, Joel Penne comme entraîneur-chef du club d’échecs, Alexis Ruiz comme entraîneur volley-ball, Joe Ryan comme entraîneur adjoint de football, Tim schlegel comme théâtre d’été, chef de théâtre et entraîneur d’interprétation de groupe, Megan Stanley en tant que conseillère FFA et Clara Thorpe en tant qu’entraîneure adjointe de cross-country pour les garçons et les filles.

Bénévoles: Amber Celletti en tant qu’entraîneur adjoint des acclamations.