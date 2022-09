Sterling Public Schools ajuste les dépenses de transport et identifie les itinéraires de bus dangereux – Shaw Local

STERLING – Tim Schwingle, directeur des finances des écoles publiques de Sterling, a déclaré en commission que le service de bus First Student fait à nouveau face à une pénurie de chauffeurs et recrute pour pourvoir tous les postes vacants.

Schwingle a déclaré que le district s’appuierait sur des sociétés de charter pour les événements sportifs.

Lors d’une réunion du comité le 9 août, Schwingle a déclaré que le district n’était pas en mesure de verrouiller les prix des charters car les entreprises ajustent les prix en fonction des coûts du carburant.

Schwingle a déclaré que, comme il l’avait fait en 2022, il avait de nouveau alloué plus d’argent au Fonds de transport pour tenir compte du coût supplémentaire de l’utilisation des charters.

La ligne achats et services du plan budgétaire préliminaire prévoit 2 186 500 $ consacrés au transport.

Lignes de bus dangereuses

Le conseil de l’éducation lors de sa réunion d’août a approuvé l’examen annuel des itinéraires de bus à moins de 1,5 miles des écoles désignées dangereuses, une exigence du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Les élèves qui auraient à traverser des itinéraires dangereux sont transportés par autobus jusqu’à leur école et le district est remboursé pour le coût.

Le district compte neuf itinéraires dangereux dont les conditions sont inchangées, selon les directives du ministère des Transports de l’Illinois. Elles sont:

Marcher le long et traverser à East LeFebre et East Lincolnway.

Marcher le long de Freeport Road et Lynn Boulevard.

Marcher le long de la 28e rue et de la 16e avenue nord.

Traversée de voies ferrées à Wallace, Pike et Avenue B.

Marcher le long de 3400 à 2600 de Sixth Avenue jusqu’à East 29th Street.

Marcher sur une route de Freeport – St. Mary’s Road jusqu’à la 18e place.

Marcher le long et traverser West Third Street et West Fourth Street.

Traverser la 16e avenue et la quatrième rue est.