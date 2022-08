Sterling prêt à lancer une nouvelle saison contre Lakes – Shaw Local

STERLING – Avec moins de 48 heures avant son premier match contre Lakes, l’équipe de football de Sterling peut à peine attendre.

En 2021, les Golden Warriors ont ouvert contre Lakes lors d’une semaine 1 à Lake Villa, remportant le concours hors conférence 31-9. Cette année, ils espèrent répéter l’histoire sur leur propre terrain au Roscoe Eades Stadium.

L’année dernière, les Eagles sont allés 5-5, se faufilant dans les séries éliminatoires 5A avant de tomber à Wauconda 41-7 au premier tour.

Cette année, Sterling se prépare à affronter une autre équipe compétitive des Lakes.

«L’année dernière, nous les avons vus; Je sais qu’ils étaient une équipe en séries éliminatoires l’an dernier, et ils reviennent leur quart-arrière, qui est un bon joueur. Ils ont un nouvel entraîneur-chef et nous savons qu’il faisait partie de leur personnel défensif l’an dernier », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. «Mais en ce qui concerne l’offensive, vous entrez dans une semaine 1, vous ne savez vraiment jamais ce que vous allez obtenir – et nous sommes un peu dans cette situation en ce moment. Nous nous préparons donc à tout pendant le camp et espérons simplement que nos enfants comprennent les fondamentaux, et notre personnel d’entraîneurs doit faire les ajustements pour s’assurer que nous sommes bien alignés. Et nous devons juste y aller et jouer au football. C’est donc un peu une inconnue offensivement cette semaine pour nous, mais c’est ce que la semaine 1 vous apporte.

Le secondeur intermédiaire senior Lance Wren s’attend à de nouveaux looks de la part des Eagles cette année, mais il est convaincu que son équipe sera prête à répondre.

“Ils ont un nouveau coordinateur offensif, et ils sont vraiment dominants”, a déclaré Wren. “Nous devons juste être vraiment enfermés, et nous avons vraiment fait de gros efforts dans tous nos segments défensifs pour nous assurer que nous pouvons arrêter le jeu de course.”

Chase Ullrich, joueur de ligne défensif et centre senior, partage la confiance de Wren.

“L’année dernière, ils sont sortis durs, mais après la mi-temps, nous sommes sortis encore plus durs et nous venons de gagner le match”, se souvient Ullrich. “Je me sens vraiment en confiance. L’équipe progresse vraiment depuis une semaine ou deux. »

Tommy Tate de Sterling se bat pour des verges contre Luke Pacelli de Montini lors de leur match de la semaine 2 la saison dernière au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Pour battre Lakes ce vendredi, les Golden Warriors doivent bien faire dans trois domaines clés, a déclaré Schlemmer.

«Ils sont semblables à toujours. Je pense que si nous prenons soin du ballon, nous n’avons pas beaucoup de pénalités et nous ne nous tirons pas une balle dans le pied, et nous gagnons la ligne de mêlée, je pense que ce sont trois choses énormes cette semaine », a-t-il déclaré. a dit. “Si nous pouvons gagner devant et que nous ne nous battons pas, nous allons nous donner une chance d’être dans le jeu de balle au quatrième quart.”

Après avoir ouvert la saison dernière sur la route, Schlemmer est heureux d’être de retour à la maison pour l’ouverture de la saison de cette année.

Pour gagner contre Lakes, il sait que le niveau d’exécution doit être élevé.

“Je pense que nos enfants sont prêts, et je suis sûr qu’ils sont impatients de jouer avec quelqu’un de différent aussi. Donc, pour nos enfants, il s’agit simplement de sortir et de s’exécuter », a déclaré Schlemmer. “Nous avons de la chance d’être à la maison cette année, et nous sommes ravis d’être à la maison, mais nous savons que nous allons devoir jouer un très bon match de football pour battre une bonne équipe de football.”