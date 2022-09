Sterling prêt à affronter Geneseo “très amélioré” – Shaw Local

STERLING – Ces dernières années, la série de rivalités Sterling-Geneseo a appartenu aux Golden Warriors, qui ont remporté chacun de leurs six derniers affrontements contre les Maple Leafs par trois points ou plus.

L’année dernière, Sterling a battu Geneseo 31-0 lors de la semaine 5, mais cette année pourrait être complètement différente. Après une campagne de 3-6 l’an dernier, les Maple Leafs ont pris un départ de 3-1 en 2022, égalant les Warriors pendant quatre semaines.

La dernière fois que Geneseo a disputé un match à un score contre Sterling, c’était en 2014, une victoire des Warriors 17-14 lors de la semaine 7. La dernière fois que les Leafs ont battu Sterling, c’était l’année précédente, une victoire 30-20 lors de la semaine 7 de 2014.

Le match de cette année peut ou non être aussi proche que cela, mais il devrait au moins être plus compétitif que celui de l’an dernier, les Maple Leafs semblant considérablement améliorés pour commencer 2022.

« Ils sont assez forts. Ils sont bien meilleurs que l’an dernier. Ils sont beaucoup plus gros aussi », a déclaré le joueur de ligne junior et ailier serré Lucas Austin. “Ils courent vraiment, et ils essaient d’obtenir leurs gros sur les gros, et de s’ouvrir.”

L’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer, voit également la différence. Entraînant les Warriors dans bon nombre de ces affrontements au fil des ans, il a vu beaucoup de changements d’une année à l’autre.

« Ils sont 3-1. Je pense qu’ils se sont beaucoup améliorés. Ils ont une fiche de 2-0 dans la conférence, tout comme nous. Quand vous les regardez sur le film, la première chose que je pense, c’est qu’ils veulent vraiment établir la course, et ils ont réussi à le faire », a déclaré Schlemmer. «Je pense que leurs enfants à l’avant sont bons, leur dos est dur. Ils font assez de choses sur le périmètre pour vous obliger à le respecter.

“Mais en regardant en arrière là où ils ont toujours été en ce qui concerne leur volonté d’établir la course, c’est en quelque sorte là où ils semblent vouloir accrocher leur chapeau cette année. Je pense que nos enfants vont devoir comprendre cela, mais ils ont aussi 17 [Jaden Weinzierl] sur le périmètre qui est un très, très bon joueur ; ils ont d’autres enfants, et puis le quarterback, 3 [A.J. Weller], il est capable de sortir le ballon. Ce n’est donc pas comme si nous pouvions nous vendre en courant, par tous les moyens, mais nous savons que c’est là que le match sera gagné, c’est sur la ligne de mêlée.

Schlemmer dit que lui, les joueurs et son équipe d’entraîneurs attendent avec impatience le match de rivalité chaque année.

“C’est énorme. C’est la seule équipe de la conférence avec laquelle nous sommes venus, et pour beaucoup de gens autour de la ville et nos enfants encore, il y a juste quelque chose de différent à propos de cette semaine », a-t-il déclaré. “C’est un jeu auquel nos enfants adorent jouer et notre communauté adore, et quelque chose que je pense même que nos entraîneurs, nous sommes très fiers de la façon dont nous nous préparons tout au long de la semaine et comprenons à quel point c’est important non seulement pour la prochaine un, cette victoire de conférence, mais chaque fois que nous affrontons quelqu’un qui a eu autant de succès qu’un programme qu’il a au fil des ans. Ils ont été un excellent outil de mesure pour nous pendant longtemps et nous avons beaucoup de respect pour eux.

Brady Piper de St. Francis fait son chemin sur le terrain alors que Tommy Tate (1) et Isaiah Mendoza (4) de Sterling tentent de le retrouver lors de leur match de la semaine 2 à Wheaton. (Erica Benson pour Shaw Local)

Pour vaincre leur rival de la conférence Western Big 6 et passer à 4-1, les Warriors devront trouver le succès, d’abord et avant tout, dans les tranchées. Dans leur esprit, s’ils gagnent la bataille à l’avant, ils devraient finalement gagner la partie.

“Nous devons gagner devant”, a déclaré Austin. “Tout est plus facile – pour nos porteurs de ballon, nos quarts-arrière pour prendre des décisions, obtenir leurs ouvertures et obtenir des touchés.”

Javier Luna, joueur de ligne offensif / défensif senior, a ajouté: “Nous devons juste gagner à l’avant, assurez-vous que tout le monde fait son travail.”

Schlemmer veut voir son équipe prendre mieux soin du football cette semaine après avoir craché un chiffre d’affaires lors de la victoire 69-0 de la semaine dernière sur Alleman.

« Évidemment, nous devons prendre soin du ballon. Nous avons fait du bon travail dans l’ensemble, mais nous l’avons remis la semaine dernière, et nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire cela contre une bonne équipe comme Geneseo », a déclaré Schlemmer. “Donc, nous devons nous occuper du ballon, et je pense à toutes les petites choses : vous devez tacler, vous devez bloquer. Aussi cliché que ce soit, c’est tellement vrai.

Assis 3-1 quatre semaines après le début de la saison, les Warriors ont beaucoup appris sur l’itération 2022 de leur équipe. Qu’ils aient joué par devant ou par derrière, dans des matchs serrés ou des éruptions, leur mentalité est restée la même.

“[I’ve learned] que nous n’avons pas d’abandon », a déclaré Luna. “Si nous recevons un coup de poing au visage, nous les renverrons et continuerons, continuerons, continuerons.”

“Et vous pouvez tenir tout le monde responsable”, a ajouté Austin. « Ils vous diront s’ils se trompent et ils le répareront. Vous devez réellement les tenir responsables, sinon ils ne feront rien, mais si vous le faites, ils sont vraiment bons à ce sujet.