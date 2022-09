GALESBURG – Un gros jeu de passe a permis à Sterling de marquer tôt contre Galesburg vendredi soir lors du match d’ouverture du Western Big 6 pour les deux équipes.

Mais c’est le match au sol des Golden Warriors qui a fonctionné contre les Silver Streaks, ouvrant la voie à une victoire de 48-21 en livres sterling.

Les Golden Warriors ont lancé deux jeux offensifs pour ouvrir l’affaire, et le porteur de ballon senior AJ Kested a marqué sur le second.

Après que le quart-arrière senior JP Schilling se soit connecté avec le large junior Isaiah Mendoza sur une passe de 30 verges, Kested s’est précipité dans la zone des buts à 44 verges avec 11:38 à faire dans le premier, et le recrue Ryan Gebhardt a fait le coup de pied supplémentaire pour mettre Sterling devant. 7-0.

Tristan Legate des Silver Streaks s’est connecté avec Mikey Eiker pour un TD de 35 verges avec 4:22 à faire dans le premier. Sam Satisky a fait le coup de pied supplémentaire pour Galesburg, et le concours a été lié à 7-tout.

Les Golden Warriors ont marqué trois touchés consécutifs à partir de là – un 2 verges de Schilling, un 5 verges de Ryan et un 22 verges de Kested – et Sterling menait 28-7 avec 6:11 à jouer au deuxième quart. Les Golden Warriors ont prolongé l’avance sur les séquences à 35-14 à la mi-temps avec une course de 9 verges de Ryan.

Sterling a accumulé 267 verges au sol et 96 verges par la passe dans le match.

“Le premier jeu du match, nous avons réussi à lancer le ballon sur le terrain et nous avons réussi quelques passes dans les airs, mais nous devons nous améliorer dans le jeu de passes”, a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. « Nous devons tout nettoyer, et nous le ferons avec notre pass pro.

“Lorsque vous êtes capable de pousser le ballon verticalement et de vous connecter sur certaines passes, cela ouvre en quelque sorte les choses sur le terrain.”

Sterling est passé à 2-1 au total et 1-0 en championnat avec la victoire, et reprendra la route la semaine prochaine pour affronter Rock Island Alleman.

“Vous venez sur la route et gagnez dans cette ligue, alors c’est une grande victoire”, a déclaré Schlemmer. « Il y a certaines choses que nous devons nettoyer et améliorer, mais dans l’ensemble, je suis content. Je suis fier des enfants, et nous en avons un autre gros sur la route la semaine prochaine.

Kested a terminé avec 98 verges et une paire de touchés en sept courses. Schilling a réussi six courses pour 19 verges et a marqué deux fois. Le senior Kael Ryan, qui partage les fonctions de quart-arrière avec Schilling, a réalisé 16 courses pour 87 verges et a marqué deux fois.

À huit minutes de la fin du match, le junior Cale Ledergerber (7 courses, 54 verges) a réalisé une course de 40 verges pour les Golden Warriors, qui a permis aux Streaks d’accumuler 273 verges offensives au total, mais a également forcé trois échappés et les a tous récupérés. .

Legate a complété 11 des 27 passes pour 197 verges et trois touchés. Legate, qui a été choisi une fois et limogé trois fois, a quitté le match avec une blessure au pied droit avec 9:32 à faire au troisième quart après qu’Eiker ait eu une prise de touché de 9 verges, et Legate n’est pas revenu. Eiker, un senior, a réussi quatre attrapés pour 93 verges et a été le seul joueur à trouver la zone des buts pour Galesburg.

Junior Gino Williams a remplacé Legate, et il s’est retrouvé avec 11 verges par la passe, mais avait 43 verges au sol. Les trois autres porteurs de ballon des Streaks ont terminé avec des verges au sol négatives.