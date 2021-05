Sterling pourrait quitter Man City cet été

Raheem Sterling pourrait-il être en route pour Man City cet été? Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Ville à la recherche de preneurs sur Sterling?

Manchester City montre sa volonté de louer Raheem Sterling partir pendant l’été, selon Insider du football.

2 Liés

Sergio Aguero partira déjà gratuitement en raison de la fin de son contrat et l’international anglais Sterling pourrait être autorisé à le rejoindre dans sa sortie d’Etihad si la bonne offre arrive. Le rapport ajoute que City voudrait des frais de transfert de 80 millions de livres sterling à laissez Sterling partir.

Cela vient avec Pep Guardiola qui cherche à réviser l’attaque de la ville, avec la star du Borussia Dortmund Erling Haaland et talisman Aston Villa Jack Grealish mentionnés comme joueurs que les vainqueurs présumés de la Premier League aimeraient ajouter.

Un signe révélateur de l’influence déclinante de Sterling à City est que le joueur de 26 ans n’a réussi que 22 minutes lors des quatre derniers matchs du club en Ligue des champions – il est resté sur le banc pendant les 90 minutes de la victoire 2-1 contre Paris. Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des champions.

L’ailier n’a également commencé qu’un des cinq derniers matchs de Premier League de City, avec Phil Foden prospère souvent du côté gauche.

Si Grealish est amené pendant l’été, cela signifierait encore plus de concurrence pour la place de Sterling dans l’équipe.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier: la bataille de deux ans de Rashford contre la douleur

BLOG EN DIRECT

09h00 BST: Manchester United est de plus en plus convaincu que Edinson Cavani restera au club pour une autre saison après des discussions productives avec le manager Ole Gunnar Solskjaer, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Cavani semblait prêt à quitter Old Trafford après seulement une saison après avoir perdu ses illusions sur la vie en Angleterre.

Le joueur de 34 ans est recherché par Boca Juniors, mais après que Cavani a retrouvé sa meilleure forme avec cinq buts en avril, une source proche de l’international uruguayen a déclaré à ESPN qu’il se penchait maintenant pour rester à United.

Cavani et ses représentants sont prêts à discuter avec le club avant la fin de la campagne. Il reste mécontent de recevoir une suspension de la FA pour une publication controversée sur Instagram, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait également rester en Europe le plus longtemps possible avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

PAPIER GOSSIP

– Napoli a offert 10 millions d’euros pour signer le milieu de terrain de 20 ans du Club Brugge Charles De Ketelaere, rapports Gazzetta dello Sport. Bien qu’il existe de nombreuses incertitudes au sein de la tenue de Serie A, y compris le renouvellement du contrat de Lorenzo Insigne et si Kalidou Koulibaly ou alors Fabian Ruiz partira, il semble qu’ils ont à cœur de signer le jeune Belge.

– Le PSG a offert Julian Draxler une prolongation de contrat d’un an, l’accord précédent du milieu de terrain prenant fin à l’été de cette année, indique L’Equipe. Cette décision vient de la reconnaissance que l’Allemand a acquise de Mauricio Pochettino depuis l’arrivée de l’Argentin au Parc des Princes.

– William CarvalhoL’avenir du Real Betis est incertain, le club cherchant actuellement un moyen de décharger le joueur de 29 ans, selon COMME. Le milieu de terrain portugais a eu du mal à impressionner Manuel Pellegrini ce trimestre, et il est suggéré que l’équipe de la Liga veuille le laisser partir avant que sa valeur ne se déprécie davantage.

– Henrikh MkhitaryanLe contrat de Rome avec la Roma prend fin cet été et l’Arménien pourrait être sur le point de partir car Mino Raiola n’accepte pas encore le renouvellement du club, rapporte Calciomercato. L’histoire dit qu’une clause a été insérée dans son accord actuel dans laquelle il y aurait un renouvellement une fois que le milieu de terrain aurait réussi 25 apparitions – ce qui est déjà arrivé – mais en raison de son agent, il pourrait maintenant déménager ailleurs.

– Steve Bruce a insisté pour que l’ailier français Allan Saint-Maximin restera à Newcastle United après la fenêtre de transfert estivale, comme cela a été rapporté par