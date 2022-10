Sterling passe devant Rock Island pour rester indemne dans le jeu Western Big 6 – Shaw Local

SSTERLING – Un départ rapide a permis à Sterling de prendre le contrôle dès le départ vendredi soir, alors que les Golden Warriors se sont retirés pour une victoire 56-19 contre Rock Island vendredi soir au stade Roscoe Eades.

JP Schilling et Antonio Tablante ont tous deux parcouru plus de 100 mètres, Kael Ryan n’était pas loin derrière et Sterling a marqué sur huit de ses neuf premières possessions du match.

[ Photos from Sterling vs. Rock Island football ]

“Juste en écoutant nos entraîneurs, en exécutant, en regardant un film, en regardant les secondeurs et comment ils exécutent les jeux, tout au long de la semaine, nous venons d’étudier, et nous sommes venus ici et avons joué dur ce soir”, a déclaré Tablante. “Nous avons montré que nous étions directement la meilleure équipe.”

Les Golden Warriors ont marqué sur leurs trois premières possessions, et cinq de leurs six entraînements en première mi-temps se sont retrouvés dans la zone des buts alors qu’ils prenaient une avance de 35-13 à la mi-temps.

Peu importe où Sterling a commencé ses entraînements en première mi-temps, le résultat final a été un touché.

Un faux botté de dégagement de Rock Island à l’intérieur de sa propre ligne de 30 verges a échoué et Sterling a parcouru 32 verges en cinq jeux. Encore plus bizarrement, les Warriors ont fait face à un quatrième et un 6 alors qu’il aurait dû être troisième – il y avait une certaine confusion quant à savoir si le premier essai de Sterling était survenu lors du premier ou du deuxième jeu du drive – mais c’était un point discutable comme JP Schilling a frappé Kael Ryan sur un écran de récepteur large et Ryan l’a lancé à partir de 17 mètres pour une avance de 7-0 avec 9:27 à faire au premier quart.

Cale Ledergerber de Sterling court pour des verges contre Rock Island vendredi soir. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Un autre trois et retrait de Rock Island a mené au deuxième score de Sterling, alors que les Warriors ont parcouru 62 verges en 12 jeux – surmontant une pénalité de maintien de 16 verges dans le processus – alors que Schilling a couru à partir de 5 verges pour une avance de 13-0. Le gros jeu sur ce disque était une course de Schilling de 29 verges et un troisième et 27 après la pénalité de maintien pour maintenir le disque en vie.

“Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas, alors nous avons continué à jouer au jeu de course, et cela a bien fonctionné”, a déclaré Schilling. « Cela commence par la ligne O ; ils ont fait des choses phénoménales ce soir, poussant juste à chaque jeu. Nous avons eu beaucoup de verges au sol et collectivement, nous avons très bien joué ce soir.

«Il y a des jeux où nous le lisons, que ce soit pour remettre le ballon ou non, et nous allons simplement avec ce que nous voyons là-bas. Ça a marché ce soir.

La défense de Sterling a forcé un autre trois-et-out, puis Tablante a couronné un entraînement de 12 jeux et 82 verges avec une course de touché de 4 verges pour une avance de 21-0 avec 9:45 à jouer en première mi-temps.

Les Rocks ont commencé leur prochain entraînement près du milieu de terrain, puis ont obtenu un long achèvement et une pénalité pour faute personnelle en plus pour se rendre au Sterling 11. Mais le quatrième et le troisième du Sterling 4, Quonterrion Brooks a eu un rebond direct. ses coussinets, puis il l’a tâtonné alors qu’il essayait de le ramener dans le tas. Tommy Tate de Sterling a récupéré juste à l’intérieur du 1.

Tommy Tate (1) de Sterling enlève le ballon à Quonterrion Brooks de Rock Island près de la ligne de but vendredi à Sterling. Tate a récupéré le échappé à l’intérieur de la ligne de 1 mètre. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

“Lorsque notre défensive joue bien, notre attaque continuera de rouler”, a déclaré le joueur de ligne senior Christian Beasley. «Nous obtiendrons un score, puis nous obtiendrons à nouveau un trois et un retrait, et cela continuera de rouler. C’est toute l’équipe qui joue au football ensemble.

Rock Island est monté sur le tableau après avoir forcé un Sterling trois et un retrait, alors que Conner Diiulio s’est connecté avec Cameron Figgs sur une passe de touché de 37 verges.

Mais Sterling a répondu immédiatement, alors que Tablante a cassé trois plaqués sur son chemin vers une course de touché de 6 verges pour terminer un entraînement de sept jeux et 40 verges pour une avance de 27-6 avec 3:17 à jouer en première mi-temps.

“Un grand crédit revient aux gros chiens dans les tranchées”, a déclaré Tablante. “Nous les apprécions tellement, tout ce qu’ils font, ils nous facilitent tellement la tâche.”

Diiulio a lancé une courte passe sur le troisième et le premier que Joe Allen a transformé en un touché de 68 verges pour réduire le déficit de Rock Island à 27-13, mais Sterling a utilisé trois gains de plus de 10 verges pour virer de bord sur un cinquième premier semestre touché, alors que Ryan plongeait à partir de 1 mètre avec 16 secondes à jouer avant la mi-temps.

Outre les deux longs jeux de touché, la défense de Sterling a été difficile en première mi-temps, car elle a maintenu les Rocks à 45 verges au total en plus de 19 autres jeux. Les Warriors ont maintenu Rock Island à 83 verges au sol dans le match – 80 d’entre eux sont survenus sur une longue course de touché – et ont enregistré cinq sacs et un tacle pour perte.

«Nous étions juste excités pour cette semaine. C’est la semaine des Retrouvailles et nous savions que ce serait un gros match », a déclaré Beasley, qui a réussi trois sacs. “Regarder un film tout au long de la semaine, savoir ce que nous devions faire, connaître nos spots, connaître nos rôles et prêter attention aux détails dans tout – tout s’est déroulé comme nous le voulions.”

Mateo Vasquez de Sterling frappe Amare Overton de Rock Island et libère le ballon pour une passe incomplète vendredi soir au stade Roscoe Eades.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Sterling a repris là où il s’était arrêté après la pause, alors que Ryan a rebondi sur trois plaqueurs sur une course de touché de 6 verges lors du premier entraînement des Warriors en seconde période, puis après un revirement sur les downs, Tablante et Schilling étaient de retour à -des courses arrière de 20 verges avant que Tablante ne s’écrase à 1 mètre pour une avance de 49-13.

Après un lancer d’option échappé au quatrième essai de la prochaine possession de Rock Island, les Warriors ont pris le relais à la ligne des 30 mètres de Rock Island et ont marqué en deux jeux. Ryan a cassé quelques plaqués sur le chemin d’une course de TD de 20 verges et une avance de 55-13 avec 3:08 à faire, mettant le chronomètre en marche.

Quonterrion Brooks, le meilleur rusher du Western Big 6 à l’entrée du match, a été embouteillé toute la nuit jusqu’à ce qu’il interrompe une course de touché de 80 verges lors du premier jeu après que Sterling ait pris la tête de 42 points.

Schilling a terminé avec 13 courses pour 124 verges et un touché, Tablante a ajouté 118 verges et trois touchés en 19 courses, et Ryan a ajouté 16 courses pour 89 verges et trois scores. Ryan a également réussi une paire d’attrapés pour 22 verges et un touché; Schilling a terminé 5 en 7 en passant pour 63 verges.

Brooks a franchi la barre des 1 000 verges pour la saison, mais ce n’était pas facile. Il a terminé avec 12 courses pour 90 verges; il n’avait que 10 verges en 11 courses en plus de la course TD de 80 verges. Diiulio a été 7 en 18 passes pour 209 verges et deux touchés, et Allen a réussi deux attrapés pour 79 verges. Figgs, à son premier match depuis son éligibilité après son transfert de Bettendorf, Iowa, au cours de l’été, a réussi quatre attrapés pour 96 verges pour les Rocks.