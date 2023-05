Sterling omis de l’équipe d’Angleterre en tant que Dunk, Eze sélectionné

Raheem Sterling a été exclu de l’équipe anglaise de 25 joueurs pour les éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain contre Malte et la Macédoine du Nord, tandis qu’Eberechi Eze et Lewis Dunk ont ​​été convoqués.

Sterling a lutté pour la forme et la forme physique cette saison après avoir déménagé de Manchester City à Chelsea dans le cadre d’un contrat de 47,5 millions de livres sterling l’été dernier, enregistrant neuf buts et quatre passes décisives en 37 apparitions dans toutes les compétitions.

Des sources ont déclaré à ESPN que Sterling, qui compte 82 sélections, reste pleinement engagé en Angleterre et son omission en juin est une décision mutuelle basée sur la meilleure façon de gérer son corps avant la saison prochaine.

Et après avoir nommé son équipe à Wembley jeudi, Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse: « Je lui ai parlé il y a environ une semaine, un rattrapage général. Il n’est pas satisfait physiquement de son état, il a un problème aux ischio-jambiers.

« Il n’était vraiment pas pris en considération. Nous ne sommes pas parvenus à déterminer s’il devait entrer ou sortir. Il ne pense pas qu’il fonctionne au niveau dont il a besoin, c’est donc la conversation que j’ai eue avec lui. »

Raheem Sterling a enduré une première campagne frustrante dans le nouveau club de Chelsea. Photo de Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Eze a marqué six buts en huit matchs pour Crystal Palace alors qu’ils ont relancé leur fortune sous Roy Hodgson. Il n’a pas encore fait ses débuts en équipe senior, mais n’a pas pu faire partie de l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020 après avoir subi une blessure au tendon d’Achille à la veille du tournoi.

« Nous l’aimons depuis longtemps », a déclaré Southgate à propos d’Eze. « Il était très malheureux juste avant les Euros. Nous allions l’appeler dans un camp de préparation pour le voir et il s’est gravement blessé. Je me souviens avoir parlé de lui à Roy Hodgson à ce moment-là et Roy m’a dit qu’il avait ramassé une blessure à l’entraînement ce jour-là.

« Je pense donc qu’il a très bien terminé la saison. Il peut jouer à plusieurs postes sur cette ligne d’attaque. Il est une menace de but. Il a une belle capacité, une rafale de vitesse pour dépasser les gens et prendre les gens hors du jeu avec ses talents de dribbleur. Nous avons hâte de le voir un peu plus près et tous ceux à qui je parle parlent aussi brillamment de lui en tant que personne.

Dunk a remporté sa première convocation en quatre ans et demi après avoir prospéré à Brighton et rejoint l’équipe d’Angleterre avec Tyrone Mings d’Aston Villa, dont la dernière sélection a eu lieu en mars 2022 contre la Côte d’Ivoire.

Alors que Nick Pope, Ben Chilwell et Mason Mount manquent à l’appel en raison d’une blessure, le coéquipier d’Eze’s Palace, Sam Johnstone, a été inclus avec Callum Wilson, sélectionné après qu’Ivan Toney a été banni pendant huit mois pour avoir enfreint les règles de la Football Association sur les paris.

Le moment de ce double en-tête international est gênant pour Southgate étant donné qu’il survient plus de deux semaines après la fin de la saison de Premier League avec seulement six jours entre la finale de la Ligue des champions – disputée par Manchester City, qui en compte cinq dans l’équipe d’Angleterre. , et l’Inter Milan – et leur premier match contre Malte.

Interrogé sur le niveau de motivation des joueurs à la fin d’une saison exténuante qui a également comporté la toute première Coupe du monde d’hiver, Southgate a déclaré: « Je ne pense pas que le reste du monde fera cela cet été et nous avons a joué deux fois la Macédoine du Nord à domicile et ne l’a jamais battue, donc je pense que nous pourrions facilement tomber dans ce piège.

« Pour être une équipe de haut niveau, si nous voulons être champions d’Europe, nous devons réussir les grands matchs comme nous l’avons fait en mars et vous devez vous assurer de réussir les plus compliqués, car tout le monde pense que vous ‘ai juste donné.

« C’est un bon test d’engagement, d’unité. Nous ne voulons pas nous laisser tomber et continuer à progresser en équipe. Nous avons cinq opportunités de travailler ensemble avant un Championnat d’Europe si nous pouvons nous qualifier et nous avons si bien joué en mars, nous devons le sauvegarder et nous assurer que nous n’avons pas besoin d’aller en Macédoine du Nord à la fin de cette compétition en ayant besoin d’un résultat pour passer. »

L’équipe d’Angleterre au complet :

Gardiens : Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, Sam Johnstone

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

Milieux de terrain : Jude Bellingham, Eberechi Eze, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Kalvin Phillips, Declan Rice

Attaquants : Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Callum Wilson