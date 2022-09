Sterling obtient le titre d’équipe d’une grande école à Rock Falls Invite – Shaw Local

ROCK FALLS – Sur les six écoles de la région de Sauk Valley représentées au Rock Falls Invitational samedi à 16 équipes au Rock River Golf and Pool, trois ont produit des médaillés et un a été couronné champion par équipe.

Mason Hubbard de Sterling et Kyle Wolfe de Newman ont été les finalistes individuels dans les petites et grandes divisions scolaires.

Wolfe a tiré un 76 pour le troisième meilleur score global du tournoi.

“C’était bon. Je me sentais bien. S’assurer de frapper les fairways et tout, et j’ai essayé de marquer ici du mieux que je pouvais », a déclaré Wolfe. «Le top cinq était bon pour moi. Déchiquetage [was probably the strongest part of my game]. J’avais l’impression de pouvoir taper la balle très près du trou, et cela m’a aidé à obtenir des hauts et des bas clés.

Hubbard a tiré un 79 pour un classement parmi les 10 premiers au classement général, aidant Sterling (326) à remporter le titre par équipe de la grande école.

“J’ai plutôt bien joué. Le premier neuf, 38 – le premier neuf était définitivement meilleur que le dernier neuf, bien sûr », a déclaré Hubbard. “Mon objectif était définitivement dans les années 70, et je l’ai atteint juste un tout petit peu, donc ça m’a fait du bien.

“Cela signifiait beaucoup juste d’être deuxième, mais cela signifiait vraiment beaucoup pour moi d’être premier pour notre équipe. Nous n’avons pas eu de trophée depuis un moment.

Logan Palmer de Newman quitte le tee sur le n ° 11 le samedi 3 septembre 2022 à Rock Falls. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Woodstock a pris la deuxième place dans la division des grandes écoles avec un 329, Dixon a pris la troisième place avec un 332 et Rochelle a pris la quatrième place avec un 334.

Sycamore a terminé cinquième avec un 341, Sandwich a terminé sixième avec un 349 et Rock Falls est arrivé septième avec un 352.

St. Bede était le champion de la petite école, enregistrant un score d’équipe de 323. Riverdale est arrivé deuxième avec un total de 332, Bureau Valley a terminé troisième avec un 339, Princeton a terminé quatrième avec un 345 et Newman a pris le sixième avec un 366. Forreston a terminé la journée septième avec un 392, Alleman a totalisé 459 pour le huitième et Dakota a enregistré un 506 pour le neuvième.

Griffin Ollinger de Rochelle a terminé premier pour les grandes écoles avec un 73, et Jake Delaney de St. Bede a affiché un meilleur 72 du tournoi dans la division des petites écoles.

Steven Kitzman a été médaillé pour les Dukes, terminant quatrième parmi les golfeurs des grandes écoles avec une ronde de 79.

Au début de la journée, Kitzman n’avait pas prévu une performance gagnante, mais au fur et à mesure qu’il avançait de plus en plus dans la ronde, son jeu s’est considérablement amélioré et le printemps l’a propulsé dans le top cinq.

“Je pense [finishing fourth is] génial. De toutes ces équipes là-bas et de tous ces gars – il y a près de 100 gars ici – le quatrième est parfait », a déclaré Kitzman. “Sur le premier neuf, je n’ai pas très bien joué, mais j’ai commencé à démarrer vers la fin de ce neuf. Sur le neuf de retour, j’ai plutôt bien joué pour moi. Je voulais être dans le top 10 au début, mais une fois que je suis entré dans le premier neuf, je ne pensais pas que j’allais très bien jouer.

“Une fois que j’ai commencé [about midway through the round]je suis resté dedans et j’ai commencé à mieux jouer.

Carter Dillon de Rock Falls quitte le tee sur le n ° 16 le samedi 3 septembre 2022 à Rock Falls. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Alex Harrison (81), Mason Weigle (84), Ben Oros (88), Cade Hey (96) et Sage Magnafici (94) étaient également en compétition pour Dixon samedi.

Rock Falls était mené par le 84 de Carter Dillon et le 86 de Conner Porter. Nick Vickers a terminé la journée avec un 90, Colby Ward a tiré un 92, Brody VanWeelden a tiré un 93 et ​​Cheyenne Hansen a inscrit un 113 pour les Rockets.

«Je n’ai pas pu putter aujourd’hui, le putt était un peu difficile. Je pense que j’ai réussi cinq trous, donc je dois travailler là-dessus », a déclaré Dillon. “Mais [competing in the tournament] est vraiment amusant. C’est beaucoup plus amusant que neuf trous. Cela teste définitivement ce que votre jeu a parce que vous pouvez avoir un mauvais trou mais vous avez 17 autres trous pour le réparer.

Le champion de la grande école Sterling a obtenu un 81 de Braden Hartman, un 82 de Bryce Hartman, un 84 de Cam O’Brien, un 93 de Carter Morris et un 103 de Trevor Dir.

Bureau Valley était mené par Wyatt Novotny avec un 82, Cooper Balensiefen avec un 84 et Seth Spratt avec un 85. Landon Birdsley a tiré un 88, Parker Stier a ajouté un 93 et ​​Colin Stable a ajouté un 96 pour le Storm.

Newman a obtenu un 85 de Logan Palmer et un 96 de Carson Palmer. Tate Downs a tiré un 109, Sam Neisewander avait un 122 et Andrew Downs a ajouté un 126 pour les Comets.

En tête Forreston était Kaden Brown avec un 85. Heath Schubert a affiché un 100, Darin Greenfield a enregistré un 101 et Kaden Ganz avait un 106. Hayden Stralow et Hannah Harvey ont ajouté un 112 et 113 pour les Cardinals.