STERLING – Les Sterling Golden Warriors ont battu les Moline Maroons 22-17 au stade Roscoe Eades vendredi soir.

Voici les points à retenir du jeu de la semaine 9 :

Sterling rattrape les pénalités de la première mi-temps

Les Golden Warriors (4-5) ont commis au moins quatre pénalités en première mi-temps, mais les ont rattrapés avec un solide premier entraînement, un pick-six du secondeur junior Braden Birdsley et un énorme échec forcé aux quatrième et septième buts. le demi défensif junior Kaedon Phillips avec moins d’une minute à jouer en première mi-temps.

Sterling a organisé un touché de 12 jeux et 50 verges lors de son premier entraînement du match. Le porteur de ballon senior Cale Ledergerber l’a ponctué d’un touché de 5 verges au milieu avec 5:10 à jouer au premier quart.

Moline (4-5) a égalisé le score à 7 avec 49,6 secondes à jouer au premier quart alors que le quart-arrière junior Elijah Taylor a lancé une belle passe de touché de 42 verges au receveur senior Zander Ealy sur la ligne de touche droite.

La défense de la livre sterling s’est resserrée peu de temps après. Le secondeur de deuxième année Wyatt Cassens a obtenu un sack pour forcer un botté de dégagement avec 7 :11 à jouer en première mi-temps.

Lors de la possession suivante de Moline, le secondeur senior Andre Klaver a mis la pression sur Taylor, le forçant à prendre une mauvaise décision et créant un choix de six d’environ 65 verges pour le secondeur junior Braden Birdsley, qui a couru sur la ligne de touche gauche pour prendre une avance de 13-7 avec 3 : 26 pour jouer en mi-temps.

Lors de la possession finale des Maroons pendant la mi-temps, le joueur de ligne défensive senior de Sterling, Kendric Muhammad, a fait exploser une course de Moline pour une défaite de 8, ramenant le quatrième et le 15 sur les 16 des Golden Warriors. Après une interférence de passe défensive, le ballon a été déplacé vers le Sterling 6, Phillips a forcé un inachèvement en quatrième et en 7 pour un turnover sur les downs avec moins d’une minute à jouer.

Sterling menait 13-7 à la mi-temps. Ledergerber a totalisé 59 verges et un touché en 10 courses en première mi-temps, alors que les Golden Warriors ont devancé les Maroons 99-90 au total.

Sterling s’accroche en seconde période

Les Golden Warriors ont porté leur avance à 16-7 avec 7:39 à jouer au troisième quart sur un panier de 40 verges du botteur de deuxième année Ryan Gebhardt. Le score a été mis en place par une frappe de 35 verges du quart-arrière junior Drew Nettleton à Phillips au milieu.

Moline a répondu lors de son prochain entraînement, couronné par un touché de 6 verges exécuté par le porteur de ballon senior Pablo Perez. Les Maroons ont fait match nul 16-14 avec 5:48 à jouer au troisième quart.

Les Maroons ont menacé de marquer un touché au début du quatrième quart-temps, mais les Golden Warriors ont pris position pour les maintenir à un panier. Gage Tate et Muhammad ont réussi une course pour une perte d’un mètre du Sterling 2 avec environ 10 minutes à jouer, puis Gavin Church a effectué un plaquage pour une perte d’un mètre, et Tate a effectué un plaquage sans gain pour forcer le quatrième. -et-3 du 3.

Le botteur senior Charlise Martel a inscrit un panier de 20 verges pour une avance de 17-16 sur Moline avec 8:43 à jouer.

Sterling a repris l’avantage à 22-17 avec 8 :25 à jouer sur une passe de touché de 62 verges de Nettleton au receveur senior Dylan Ottens. La passe, qui a été rejetée, a été arrachée au cornerback par Ottens. Après la chute du cornerback, Ottens a eu un coup franc vers la zone des buts.

Klaver a effectué une interception sautée sur la ligne des 31 verges de Moline pour sceller la victoire avec 1:14 à jouer.