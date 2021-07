Sterling mérite des éloges en tant que meilleur joueur d’Angleterre et l’une des stars du tournoi

Après avoir inspiré l’Angleterre à une victoire en demi-finale de l’Euro 2020 contre Danemark avec une performance d’homme du match à Wembley, plutôt que de se prélasser dans les gros titres célébrant son dernier affichage impressionnant, Raheem Sterling a été accueilli avec des critiques pour avoir « plongé » pour gagner le penalty qui a conduit Harry Kane à marquer le vainqueur des prolongations pour L’équipe de Gareth Southgate.

Huit jours plus tôt, Sterling était tout aussi remarquable lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre en huitièmes de finale contre l’Allemagne, marquant le premier but lors d’une victoire capitale pour son pays. Mais l’accent était mis sur Kane, qui a marqué le deuxième but qui a scellé la victoire historique, compte tenu de sa poursuite du Soulier d’or. (Il compte quatre buts, un derrière le Portugais Cristiano Ronaldo et l’attaquant de la République tchèque Patrik Schick, avant la finale de dimanche.)

Sterling est entré dans le tournoi avec des points d’interrogation quant à savoir s’il trouverait même une place dans l’équipe de départ de Southgate. Cela semble il y a toute une vie maintenant, mais sa réaction surprise lorsqu’on lui a demandé après le match d’ouverture contre la Croatie, lorsqu’il a marqué le seul but lors d’une victoire 1-0, s’il avait justifié sa sélection a résumé les doutes d’avant le tournoi sur son implication, mais reflétait également ce problème d’avoir à travailler plus dur que la plupart pour les éloges que ses performances ont méritées.

« Ai-je justifié mon choix ? » Sterling a répondu, avec une certaine perplexité, en regardant un responsable des médias pour confirmer qu’il avait bien entendu la question. Après un moment pour rassembler ses pensées, il a simplement répondu : « J’essaie.

En fait, les performances de Sterling lors des six matchs de l’Angleterre font de lui un candidat exceptionnel pour être nommé joueur du tournoi. Ronaldo et Schick mènent la course au Soulier d’Or, mais ils ont quitté la compétition respectivement en huitièmes de finale et en quarts de finale, ce qui signifie qu’aucun des deux n’est susceptible de le gagner. Kane, avec quatre buts, pourrait égaler ou éclipser les deux s’il marque au moins une fois contre l’Italie lors de la finale de dimanche.

Vous pourriez également plaider en faveur d’un certain nombre d’Italiens en tant que joueur exceptionnel de l’Euro 2020. Giorgio Chiellini a été un rocher défensif pour le Azzurri, Jorginho et Marco Verratti ont excellé au milieu de terrain et Federico Chiesa a marqué de gros buts à des moments clés. Leonardo Spinazzola a également apporté une énorme contribution avant de subir une grave blessure contre la Belgique en quart de finale, mais si les joueurs de Roberto Mancini ont impressionné individuellement et collectivement, aucun n’a eu le même impact que Sterling pour l’Angleterre.





Dès le match d’ouverture contre la Croatie, Sterling s’est montré à la hauteur. Son but a également scellé une victoire 1-0 contre la République tchèque, qui a organisé le choc contre l’Allemagne, dans laquelle Sterling a de nouveau joué un rôle de premier plan. Contre l’Ukraine en quart de finale et le Danemark en demi-finale, son rythme et sa course directe ont causé tellement de problèmes à l’opposition qu’il s’est imposé comme l’attaquant le plus puissant d’Angleterre. De nouveau.

Il a non seulement remporté le penalty décisif contre le Danemark, mais sa présence dans la surface de réparation de six mètres plus tôt dans le match a conduit directement le capitaine adverse Simon Kjaer à placer le ballon dans son propre filet dans une vaine tentative d’empêcher Sterling de marquer.

Raheem Sterling s’est avéré être le talent exceptionnel de l’Angleterre à l’Euro 2020. Carl Recine – Piscine/Getty Images

Mais s’il a été un joueur constant pour l’équipe de Southgate, il y avait des raisons valables de remettre en question sa sélection au début du tournoi, car les doutes sur sa place en Angleterre ont été déclenchés par sa fin décevante de la saison du club avec Manchester City.

Pep Guardiola l’a nommé dans la formation de départ pour la défaite finale de la Ligue des champions contre Chelsea à Porto, mais les gros titres d’avant-match étaient tous sur le fait que l’entraîneur de City était prêt à le laisser déménager dans un autre club cet été afin de signer la star d’Aston Villa (et de Sterling coéquipier anglais) Jack Grealish. Sterling n’a réussi qu’un seul but lors des 16 derniers matchs pour City, ce qui a incité Guardiola à l’abandonner à plusieurs reprises, mais ses performances pour l’Angleterre ont rappelé sa capacité dévastatrice à blesser ses adversaires.

Sterling a réussi 14 tentatives au but en six matchs à l’Euro 2020 et est en tête du classement avec 29 dribbles – trois de plus que Kylian Mbappe, deuxième. Son partenariat sur le flanc gauche avec l’arrière latéral de Manchester United, Luke Shaw, a également été un facteur majeur du succès offensif de l’Angleterre.

Mais Sterling a, et semblera toujours, avoir du mal à mériter les éloges que ses performances méritent. Il a divisé les opinions tout au long de sa carrière pour le club et le pays, pour des raisons à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Parfois, il a été un interprète frustrant sur le terrain, ratant parfois des occasions faciles de marquer ou de jouer la passe cruciale, mais il y a aussi le sentiment qu’il est toujours jugé par beaucoup pour la manière dont il a quitté Liverpool pour City six. il y a des années.

Un incident négatif ou une histoire du passé s’avère parfois impossible à éliminer et, dans le cas de Sterling, le joueur de 26 ans n’a jamais vraiment réussi à convaincre ses détracteurs que les histoires de lui exigeant un contrat plus important de Liverpool à l’adolescence, avant partant pour City en 2015, ont été faussés pour le présenter comme cupide et irrespectueux envers le club qui lui a donné sa grande opportunité.

Cette étiquette « gourmande » parfois décrite par les médias et les fans qui continuent de le narguer avec des chants « gourmands » et l’incident de novembre 2019, lorsque Sterling a été renvoyé d’un camp anglais par Southgate à la suite d’un bagarre avec Joe Gomez, ont eu tendance à éclipser les aspects positifs du jeu et de la personnalité de Sterling.

Il a été un ardent militant dans la lutte contre le racisme dans le football et la société, et n’a jamais hésité à souligner les abus qui ont été dirigés contre lui-même et les autres. Il a appelé à la création d’un groupe de travail antiraciste dirigé par les joueurs et a qualifié le racisme de « seule maladie à l’heure actuelle ».

Mais en même temps il a parlé avec force du racisme, des sources de City ont déclaré à ESPN que Sterling était « calme et discret, vraiment assez humble » et qu’il était membre du « groupe du capitaine » du club – des joueurs seniors désignés pour soulever des problèmes avec la direction au nom de l’équipe. .

Une source a déclaré à ESPN que le refus de Sterling de se pencher sur des sujets difficiles est la raison pour laquelle il divise les opinions et est soumis à l’hostilité à laquelle les autres échappent. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles, alors que l’Angleterre se prépare pour sa première grande finale depuis la Coupe du monde 1966 – également à Wembley – le rôle de Sterling dans le tournoi est éclipsé par un débat sur la question de savoir s’il a plongé pour gagner un penalty.

Raheem Sterling tombe sous le défi de Mathias Jensen en prolongation pour remporter le penalty crucial. Alex Morton – UEFA/UEFA via Getty Images

L’ancien gardien danois Peter Schmeichel a qualifié cela de « très grosse erreur » de l’arbitre Danny Makkelie, tandis que l’entraîneur danois Kasper Hjulmand a déclaré qu’il s’agissait d’une « pénalité qui n’aurait pas dû être une pénalité ». Sterling, cependant, a insisté sur le fait que le défenseur Mathias Jensen avait commis une faute pour concéder le penalty.

« Je suis entré dans la boîte et il [Jensen] a sorti sa jambe droite et cela a touché ma jambe, donc c’était une pénalité claire », a déclaré Sterling.

Les rediffusions télévisées suggéraient un contact marginal, mais contact tout de même, et cela a suffi à convaincre Makkelie qu’il s’agissait d’un penalty, que l’arbitre assistant vidéo n’a pas renversé.

Seul le temps nous dira si l’incident deviendra un autre problème à long terme pour Sterling, mais quoi qu’il en soit, aucun joueur de l’Euro 2020 n’a connu un meilleur tournoi que celui qui a grandi dans l’ombre de Wembley. Stade.

Cela a été le tournoi de Sterling et il mérite des éloges pour ses performances.