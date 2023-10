Sterling manque encore une fois alors que l’Angleterre rappelle Watkins et Bowen

Ollie Watkins et Jarrod Bowen ont été rappelés dans la dernière équipe anglaise, mais Raheem Sterling est encore absent.

Gareth Southgate a convoqué jeudi une équipe de 26 joueurs pour le match amical de ce mois-ci contre l’Australie et le match de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Italie, qui se dérouleront tous deux à Wembley.

Watkins remplace Callum Wilson de Newcastle United après un bon début de saison avec Aston Villa – marquant sept fois en 11 matchs, dont un tour du chapeau contre Brighton le week-end dernier – tandis que Bowen compte cinq buts en sept matches pour West Ham United et remporte un place libérée par l’ailier blessé de Crystal Palace, Eberechi Eze.

Southgate s’était entretenu avec Sterling avant les matchs du mois dernier contre l’Ukraine et l’Écosse pour s’expliquer, affirmant que l’ailier de Chelsea était déçu d’avoir été négligé.

Il n’y a eu aucune conversation cette fois avec Southgate optant pour Bowen à la place.

« Nous avons parlé avant la dernière équipe », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse, interrogé sur Sterling. « Nous sommes satisfaits des joueurs larges et des performances des quatre derniers matchs en particulier, et des deux de mars.

Ollie Watkins connaît un début de saison impressionnant avec Aston Villa. Photo par Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

« L’équipe joue vraiment bien, donc il y a clairement une certaine stabilité. Nous avons ajouté Jarrod Bowen dans ces zones larges. Il joue vraiment bien et avec le match contre l’Australie, il y a aussi l’opportunité d’apprendre différentes choses. »

Southgate a révélé que la convocation de Wilson était mise en doute par des questions sur sa forme physique, influençant sa décision de sélectionner Watkins, qui a marqué deux buts pour l’Angleterre en sept matches, dont le dernier contre la Côte d’Ivoire en mars 2022.

« Callum est blessé, nous ne sommes pas certains qu’il serait disponible », a déclaré Southgate. « Ollie a bien commencé la saison, il a atteint un peu la forme de but ces dernières semaines.

« Vous devez faire attention à cela, vous ne pouvez pas simplement privilégier la récence lorsque vous examinez la sélection, mais il est en bonne forme.

« Il arrive au sommet. Nous connaissons son caractère, nous connaissons sa personnalité. C’est un bon gars dans le groupe. Il joue pour une équipe qui est vraiment bien entraînée et l’équipe est dans une bonne période. »

Bukayo Saka a également été inclus malgré une blessure musculaire subie lors de la défaite d’Arsenal en Ligue des champions à Lens mardi.

Arsenal attend les résultats de divers tests avant de déterminer sa disponibilité pour le choc de dimanche en Premier League avec Manchester City.

« Il est toujours en cours d’évaluation », a déclaré Southgate à propos de Saka. « Evidemment, ils ont un gros match ce week-end et il reste encore sept jours avant de jouer contre l’Australie et 10 jours avant de jouer contre l’Italie, donc tout le monde surveillera tout au fur et à mesure que nous avançons. »

Le défenseur de City John Stones a également été rappelé suite à un problème à la cuisse.

Southgate a également exprimé sa désapprobation du VAR, citant la demi-finale de la Ligue des Nations 2019 lorsque Jesse Lingard avait vu un but exclu pour hors-jeu – un moment qui aurait permis à l’Angleterre de mener 2-1 contre les Pays-Bas avec moins de 10 minutes à jouer. Ils ont perdu le match en prolongation.

C’était la première fois que le VAR était utilisé dans une compétition pour équipes nationales organisée par l’UEFA.

« Vous dites que j’étais à l’avant-garde, je n’étais pas pour », a ajouté Southgate. « Ma première expérience, je ne sais toujours pas si le but de Jesse Lingard qui nous a éliminés de la demi-finale était légitime ou non.

« Je n’aime pas ça. Je pense que nous devrions simplement accepter les décisions des arbitres, mais je sais aussi qu’il est peu probable que nous retournions dans un monde où la technologie ne fait pas partie du processus décisionnel.

« Cela n’aurait jamais résolu tous les problèmes. Je ne pense pas qu’il existe une solution permettant d’y parvenir. »

Equipe d’Angleterre :

Gardiens de but: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United) , Kyle Walker (Manchester City)

Milieu de terrain: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal)

Attaquants: Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)