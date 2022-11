Sterling Legion rend hommage à un vétérinaire vietnamien sans abri avec une pierre tombale soulignant son service – Shaw Local

STERLING – Il est parti, mais son service à son pays n’est pas oublié.

Poste de la Légion américaine 296 a installé une pierre tombale plus tôt cette année pour Denis G. Meiners, vétéran de l’armée de la guerre du Vietnam sans abri, qui est enterré à Oak Knoll Memorial Park.

Meiners, originaire de Sterling, avait 66 ans lorsqu’il est décédé le 12 août 2019 au Veterans Administration Hospital d’Iowa City, Iowa. Il a été enterré avec les honneurs militaires le 27 août.

Lorsque les membres de la Légion ont appris en juillet 2021 qu’il n’y avait pas de marqueur notant son service, ils ont travaillé avec l’Administration des anciens combattants et avec les dons d’un parent éloigné et de plusieurs membres de la Légion, et le marqueur a été placé le 27 mai.

“Cette Journée des anciens combattants, un autre ancien combattant du Vietnam a reçu la reconnaissance et l’identification qu’il mérite”, a déclaré le Cmdr. Jerry Beranek a déclaré dans un communiqué de presse.

Le poste est au 601 First Ave. Aller à https://centennial.legion.org/illinois/post296 pour faire un don, pour en savoir plus sur les nombreux services qu’elle offre aux anciens combattants, ou pour une demande d’adhésion.