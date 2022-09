Sterling K. Brown et Regina Hall parlent de leur foi

Sterling et Regina sont des buts co-vedettes

‘Klaxonner pour Jésus. Co-stars de Save Your Soul Sterling K.Brown et Salle Regina sont le duo parfait (à l’écran et hors écran) qui s’ouvre sur l’examen de leur foi et l’ajustement de leurs croyances dans les clips dignes de rire que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Dans le deuxième clip, ils expliquent comment leur foi les aide à gérer le rejet à Hollywood.

Dans la comédie satirique Klaxonner pour Jésus ils jouent Trinitie Childs – la fière première dame d’une méga-église baptiste du Sud et le pasteur Lee-Curtis Childs qui, ensemble, ont servi une congrégation par dizaines de milliers.

Mais après qu’un scandale a forcé leur église à fermer temporairement, Trinitie et Lee-Curtis doivent rouvrir leur église et reconstruire leur congrégation pour faire le plus grand retour que la religion marchandisée ait jamais vu.

Regardez la bande-annonce de bonkers ci-dessous:

Klaxonner pour Jésus a fait ses débuts au Festival du film de Sundance cette année avant d’être acquis par Focus Features.

«Je pense que nous nous sommes tellement interrogés. Et puis il y a eu des incidents qui se sont produits dans notre église et dans d’autres églises où nous avions l’impression que les personnes au pouvoir n’étaient pas tenues responsables d’être de terribles êtres humains », a déclaré le directeur. Adamma Ebo dans une interview avec IndieWire. “Nous voulions trouver un équilibre entre questionner et critiquer cette institution, tout en la célébrant, car elle est si importante pour la culture noire, mais elle pourrait faire mieux à bien des égards.”

Adapté de leur court métrage du même nom de 2018, le faux documentaire de megachurch marque le scénariste-réalisateur Adamma Ebo et le producteur Adanne Ebole premier long métrage de.

“Je pense simplement qu’il est important de soutenir, d’encourager et de travailler avec des personnes talentueuses”, a déclaré Regina Hall dans un interview avec Mouture mondiale. « S’ils sont nouveaux, ils sont nouveaux… mais ils ont travaillé. Ils sont nouveaux pour nous mais ce n’est pas comme si c’était leur première fois. Je ne considère pas les films comme grands ou petits. Je sais que c’est un budget, mais qu’est-ce que cela vous permet de jouer ? Sterling est intervenu, ajoutant : Quelles sont les histoires que je veux raconter ? Qu’est-ce que je pense doit sortir dans le monde? Nous sommes aussi dans un endroit où nous sommes suffisamment bénis pour que ce ne soit pas comme si je devais gagner autant d’argent par an pour choisir ces choix. J’adore cette histoire. Ces cinéastes ont quelque chose à dire. Laissez-moi soutenir cela de la meilleure façon que je sache, devant la caméra et derrière elle.

Klaxonner pour Jésus est produit par Monkeypaw’s Jordan Pelé et produit par Daniel Kaluuya à travers sa société de production 59% avec Amandla Crichlow ; aux côtés d’Adamma Ebo, Adanne Ebo ; Pinky Promesse Jessamine Burgum et Matthieu Cooper; Rowan Riley; Kara Durret; et Regina Hall et Sterling K. Brown.

“Klaxonnez pour Jésus. Sauve ton âme.’ joue maintenant dans les salles / en streaming sur Peacock.