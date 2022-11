Sterling High School explore la possibilité d’accueillir les finales d’État de l’IHSA dans le théâtre – Shaw Local

STERLING – Sterling High School peut avoir l’opportunité d’accueillir un championnat d’État de théâtre de l’Illinois High School Association – à condition qu’il puisse apporter des modifications au calendrier scolaire 2023-2024.

Le surintendant Tad Everett a ajouté cette friandise à son rapport d’information au conseil de l’éducation mercredi pour évaluer l’intérêt des membres.

Le calendrier de l’IHSA prévoit que le championnat se tiendra du 22 au 23 mars 2024. L’IHSA programme sa série d’États dans les deuxième et troisième semaines de mars pour s’aligner lorsque la plupart des écoles ont leurs vacances de printemps.

Le calendrier scolaire existant de Sterling a des vacances de printemps du 11 au 15 mars. Pour accueillir la finale d’État, il faudrait déplacer les vacances de printemps du 18 au 22 mars, laissant l’école vide afin que l’installation et le campus puissent être préparés pour ses fonctions d’accueil. Le district pourrait également ajuster son calendrier académique pour les tests de mi-session.

L’excellence dans la partie interprétation de groupe des finales dramatiques est un point de fierté pour Sterling – qui s’est qualifié pour l’État 23 fois de suite. Sterling a remporté un titre d’État en 2004-05 avec une performance de “Pirates des Caraïbes”, a pris la quatrième place en 2014-15 et a deux sixièmes places.

Everett a déclaré que l’entraîneur d’interprétation de groupe et directeur de théâtre Timothy Schlegel lui avait offert cette opportunité – même si elle comportait la disposition: “Nous reprendrions le lycée.”

Sterling a de l’expérience dans l’organisation d’événements dramatiques : il a été hôte de rencontres de section pendant sept des neuf dernières années (la section 2018-19 a été annulée par le verrouillage initial du COVID-19 et la compétition 2019-20 n’a pas eu lieu).

Cette expérience de la tenue de sections et le fait que Schlegel ait été impliqué dans l’aide au niveau du championnat d’État “rend la transition plus facile”, déclare Susan Knoblauch, directrice exécutive adjointe de l’IHSA.

Timothy Schlegel, professeur d’art dramatique, présente le casting de Sterling High School pour “CODA”, qui était son entrée dans les préliminaires de l’état d’interprétation de groupe 2022 lors d’une présentation en avant-première au Centennial Auditorium. (Troy Taylor)

Cette différence est d’échelle : le championnat reviendrait à accueillir 30 écoles et potentiellement 750 élèves, en plus des parents, des amateurs de théâtre et des spectateurs de la communauté.

“Il l’a vu de ce niveau et a pris des notes merveilleuses”, a-t-elle déclaré. “Je suis ravi si nous arrivons à présenter Sterling High School et à le montrer à d’autres parties de l’État.”

Knoblauch a déclaré que les maisons traditionnelles pour les finales de théâtre d’État étaient l’auditorium Sangamon de l’Université de l’Illinois à Springfield et le théâtre principal du Peoria Civic Center.

Face à l’augmentation des coûts de location, l’IHSA a décidé de demander aux lycées de servir d’hôtes à tour de rôle dans différentes régions. Oak Lawn High School l’a fait en 2021 et Chatham Glenwood sera l’hôte en 2022.

La tenue des finales d’État dans les écoles a permis à l’IHSA d’étendre le programme. Il y a le concours de jeu et l’interprétation de groupe. L’IHSA a ajouté des catégories de critiques de courts métrages et de comédies musicales.

Knoblauch a déclaré que le comité consultatif espère que les nouveaux ajouts pourront aider les sites hôtes à développer davantage une saveur de festival à l’événement de deux jours en invitant des personnes locales dans les beaux-arts à offrir des critiques ou à organiser des séminaires avec les étudiants.

La question de savoir si Sterling modifie son calendrier scolaire dépend d’une recommandation de son comité du calendrier, qui se réunit le 12 décembre.

À condition que le comité donne son feu vert et que le conseil d’administration approuve, Sterling pourrait alors faire la proposition.

Le principal Jason Austin a déclaré “nous l’avons de bonne foi, nous serions sélectionnés” s’il pouvait répondre aux exigences.

L’avantage d’accueillir une finale d’État est plus que le prestige. Bien que le théâtre ne facture pas l’admission comme les événements sportifs de l’IHSA, l’école gagnerait une partie des ventes de concessions.

Les hôtels et les restaurants de la région seraient aidés par les activités supplémentaires, a déclaré Everett.

“Nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre”, a déclaré Everett. “C’est une bonne chose pour notre communauté.”