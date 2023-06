Sterling et Rock Falls entrent dans le programme Golden Apple Accelerators – Shaw Local

JACKSONVILLE – Deux résidents de Rock Falls et Sterling ont été intronisés par Golden Apple dans son quatrième groupe d’accélérateurs, qui est son programme de résidence pour enseignants et de licence.

Rosalva Andrzejewski de Rock Falls et Kaylee Martin de Sterling font partie de la classe de 46 aspirants enseignants qui ont pris part à une cérémonie d’intronisation le 29 avril à l’Illinois College, a annoncé l’organisation dans un communiqué de presse.

Martin est paraprofessionnel à Sterling High School et commencera le premier des trois semestres d’études au Blackburn College de Carlinville. Elle a obtenu un baccalauréat de l’Illinois State University en développement humain et en sciences de la famille et une maîtrise de l’Université Clemson en leadership sportif.

Lancé en 2020, le programme Accélérateurs offre aux seniors universitaires et aux non-enseignants titulaires d’un baccalauréat la possibilité d’obtenir une certification en tant qu’instructeurs en classe. Cette cérémonie était la première fois qu’il y avait un rassemblement en personne des membres passés et actuels.

« Le programme Golden Apple Accelerators vise à placer et à retenir les enseignants dans les classes défavorisées de l’Illinois en permettant aux futurs enseignants de poursuivre leur rêve et en leur offrant une voie unique pour y parvenir », a déclaré Alan Mather, président de Golden Apple.

Le programme Accelerators est conçu pour remédier à la pénurie d’enseignants de l’État, en particulier dans les domaines qui en ont besoin.

Il a cité l’enquête annuelle de l’Association des surintendants régionaux de l’Illinois, qui a déclaré que 79% des districts répondants ont déclaré avoir une pénurie d’enseignants.

De plus, il a montré que dans le domaine de l’éducation spécialisée, environ 30 % des postes d’enseignement et de soutien sont soit vacants, soit sous-rempli par une personne moins que qualifiée pour le poste.

Golden Apple dit qu’il a maintenant des accélérateurs enseignant dans 60 districts scolaires dans 40 comtés.

« Notre programme d’accélérateurs aide ceux qui ont la passion d’enseigner à se préparer à devenir les excellents enseignants que nos élèves méritent. Je suis ravie d’accueillir officiellement notre quatrième cohorte dans le programme et j’ai hâte de voir la différence qu’ils feront dans les années à venir », a déclaré Alicia Winckler, PDG de Golden Apple.

Golden Apple indique que les frais de scolarité des personnes acceptées dans le programme sont couverts lorsqu’elles s’efforcent d’obtenir une licence d’enseignement au Blackburn College, à la Northern Illinois University, à la McKendree University ou à l’Illinois College.

Les accélérateurs effectueront également une résidence d’un an dans un district scolaire partenaire ciblé, recevront des instructions et un mentorat d’éducateurs primés et bénéficieront d’un soutien au placement.