Sterling et Moline remportent des records de conférence invaincus dans le match pour le titre Western Big 6 de la semaine 8 – Shaw Local

STERLING – La scène est prête pour un match revanche de la semaine 8 de 2021 ce vendredi alors que les Sterling Golden Warriors 6-1 affrontent les Moline Maroons 6-1 avec le championnat Western Big 6 Conference en jeu.

Cette année, les Warriors se rendent à Moline en quête de rédemption après avoir perdu le match de l’an dernier 38-7 devant leur public au stade Roscoe Eades.

Les deux équipes occupent à nouveau les deux premières places de la conférence avec des fiches équivalentes de 5-0 Western Big 6. Sterling a la possibilité de s’assurer au moins une part du titre de la conférence avec une victoire.

« C’est un objectif énorme pour nous. L’année dernière, ils sont venus ici et ils nous ont carrément battus, et ils ont très bien joué », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. “Je pense que nos enfants s’en souviennent, et deux équipes différentes bien sûr, mais malgré tout, le sentiment n’était pas celui auquel nos enfants sont habitués. Ce ne sera donc pas facile. Ils ne vont pas le rendre, mais nos enfants ont travaillé cette semaine pour aller là-bas et concourir.

Après avoir perdu le match de l’an dernier comme ils l’ont fait, le concours de la semaine 8 de cette année était très attendu par de nombreux joueurs de l’équipe.

“Je sais que ce jeu signifie beaucoup pour ces deux gars [Antonio Tablante and Cale Ledergerber]», a déclaré le porteur de ballon senior / demi défensif AJ Kested. « Pas moi, forcément. Je sais qu’ils y ont joué l’année dernière, qu’ils se sont fait battre et tout ça, mais je sais qu’ils veulent vraiment revenir et gagner ce match. Je sais donc que cela signifie beaucoup pour tout le monde dans notre équipe.

En tant que favori pour la couronne de la conférence, Moline est, sans surprise, une équipe bien équilibrée. Le porteur de ballon Riley Fuller, qui a montré l’éventail de ses capacités lors d’une victoire de 47-14 contre l’UT avec 171 verges au total et quatre touchés, sera au centre de la défense de Sterling cette semaine. Le quart-arrière Grant Sibley est également capable de diriger le spectacle en attaque, dit Schlemmer.

« Ils sont vraiment, vraiment bons. C’est l’une des meilleures équipes que nous affrontons », a déclaré Schlemmer. «Ils font beaucoup de choses correctement. Ils sont très bien entraînés. Vous pouvez dire à quel point une équipe est bonne, à quel point elle est bien entraînée par la façon dont elle simule et son quart-arrière simule très bien. La façon dont ils s’alignent, leurs positions – il y a parfois de petites choses qui peuvent être subtiles, mais cela peut vous dire en quelque sorte comment ils sont entraînés. Ils font de petites choses qui séparent les bonnes équipes des très, très bonnes équipes.

«Ils ont de bons porteurs de ballon. Leur ligne offensive est probablement l’une des meilleures que nous ayons vues. Leur quart-arrière fait un très bon travail en dirigeant l’attaque, fait ce qu’on lui demande. Et puis défensivement, ils volent juste vers vous. Ils descendent très vite. Leurs extrémités sont vraiment bonnes. Leur nez est un très bon joueur. Les secondeurs courent, les DB aussi. C’est une équipe complète.

Contenir le talentueux champ arrière de Fuller et Moline sera une priorité absolue cette semaine alors que Sterling cherche sa septième victoire de la saison et au moins une part du championnat de la conférence.

“Ils ont un très bon porteur de ballon”, a déclaré Kested. “Ils courront principalement en attaque, nous devons donc être en mesure de nous préparer pour cela.”

Notant les tendances, Ledergerber a ajouté: “Leurs sécurités s’effondrent durement.”

Gagner la ligne de mêlée sera crucial contre une équipe avec le talent de Moline dans les tranchées. Des deux côtés de la ligne, les Warriors seront mis à l’épreuve par des joueurs de haut calibre.

«Nous devons gagner devant; nous devons gagner la ligne de mêlée, et contre de très bonnes équipes comme elles, si vous abandonnez les choses au point d’attaque et perdez la ligne de mêlée, cela fait une longue nuit », a déclaré Schlemmer. «Nos enfants à l’avant, ils ont été mis au défi. Ils peuvent voir sur le film à quel point ils sont bons, mais c’est à ces enfants de pouvoir répondre à cela et de sortir faire des pièces.

Établir la course tôt et ralentir le jeu au sol des Maroons contribuera grandement à alimenter une victoire en livre sterling cette semaine, a déclaré le demi offensif / secondeur Tablante.

“(Nous devons) simplement développer un jeu de course solide dès le départ et simplement arrêter leur jeu de course en défense”, a-t-il déclaré. “Nous devons juste commencer fort, les deux moitiés, et les ranger.”