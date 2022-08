Sterling et les garçons de Rock Falls jouent dans le championnat de la Petite Ligue – Shaw Local

Lukas Albright, 9 ans, de Sterling, à gauche, et Zayden Pritchard, également 9 ans, de Rock Falls, sont des joueurs locaux de la Petite Ligue qui ont participé au week-end des étoiles de JP Sports à Wheeling les 30 et 31 juillet. Lukas, fils d’Emily Higley et de Codtey Albright, a remporté le titre de MVP pour avoir été le joueur le plus rapide ; son équipe a également remporté le championnat du tournoi. Zayden, qui a joué dans une autre équipe, a été invité à participer au week-end car lui aussi a été nommé MVP lors d’un match plus tôt dans la saison. Ses parents sont Ashlee Raymond et LJ Pritchard.