Sterling devient la première signature de la nouvelle ère de Chelsea

Londres (AFP) – L’international anglais Raheem Sterling est devenu mercredi la première recrue de Chelsea depuis que le consortium de Todd Boehly a acheté le club, mettant fin à son succès à Manchester City.

L’attaquant de 27 ans a signé un contrat de cinq ans pour un montant de 50 millions de livres sterling (59 millions de dollars).

“La star anglaise Raheem Sterling a rejoint Chelsea depuis Manchester City pour un contrat de cinq ans”, a déclaré le club acheteur dans un communiqué publié sur son site Internet.

Sterling avait anticipé son déménagement plus tôt mercredi en publiant un message d’adieu sur les réseaux sociaux disant qu’il avait quitté City en tant qu ‘”homme” arrivé de Liverpool à l’âge de 20 ans.

Cependant, une fois que la signature est devenue officielle, Sterling – qui est avec Chelsea lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis – a tourné son attention vers ce qu’il espère accomplir sous Thomas Tuchel.

“J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Londres est ma maison et là où tout a commencé pour moi, et c’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge.”

Sterling, sélectionné 77 fois, a remporté quatre titres de Premier League parmi neuf trophées majeurs depuis qu’il a rejoint City depuis Liverpool en 2015.

Joueur clé dans les premières années du règne de Pep Guardiola à City, Sterling a marqué 131 buts en 337 apparitions pour les champions d’Angleterre.

Cependant, sa place régulière dans la formation de départ à City a été de plus en plus menacée par la signature de Jack Grealish pour un record de 100 millions de livres sterling en Premier League l’année dernière, ainsi que par l’émergence de Phil Foden de l’académie du club.