Chelsea a remporté des victoires consécutives en Premier League samedi en remportant une victoire 4-1 sur Burnley à Turf Moor.

Burnley a commencé le meilleur des deux côtés et s’est mis devant après une mauvaise défense de Chelsea, qui était trop facile à jouer avant que Wilson Odobert ne termine avec précision dans le coin le plus éloigné.

L’attaque des Blues a été émoussée pendant la majeure partie de la première mi-temps, Raheem Sterling étant l’un des seuls à se démarquer pour les visiteurs, et c’est par l’intermédiaire de l’international anglais que Chelsea est revenu dans le match lorsque son centre a été redirigé vers le but après une déviation. .

L’équipe de Mauricio Pochettino a pris l’avantage après la pause lorsque Sterling a été renversé à l’intérieur de la surface, permettant à Cole Palmer de se convertir depuis le point de penalty pour marquer son premier but pour le club. Sterling a de nouveau été impliqué après l’heure de jeu alors qu’il produisait une finition clinique pour donner une avance de 3-1 à Chelsea.

Le match s’est terminé à la 74e minute lorsque Palmer a trouvé Nicolas Jackson à l’intérieur de la surface avant qu’un virage et une finition calme n’inscrivent le quatrième but du match de Chelsea.

Points positifs

Le meilleur joueur de Chelsea du match a été Sterling, l’international anglais ayant marqué trois buts ce jour-là. Le milieu de terrain Conor Gallagher a également impressionné par son jeu global.

Un but pour Jackson sera important pour sa confiance à l’avenir.

Points négatifs

L’équipe de Mauricio Pochettino a mis du temps à démarrer après une mauvaise performance en première mi-temps, ce qui aurait pu les faire surprendre face à une opposition plus coriace.

Raheem Sterling a remporté le penalty pour Cole Palmer et a marqué le troisième but de son équipe alors que Chelsea remporte des victoires consécutives en Premier League après une victoire 4-1 sur Burnley. (Photo par OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Mauricio Pochettino, 7 ans — Ce que Pochettino a dit à la mi-temps a clairement eu un impact, puisque Chelsea est sorti et a été beaucoup plus décisif dans son jeu avant de se diriger vers une victoire confortable.

Notes des joueurs

GK Robert Sánchez, 5 — Ne s’est pas mis devant l’effort d’Odobert qui a trouvé le corner. Bien sauvé de l’effort du joueur de 18 ans à distance plus tard, qui a nécessité de l’aide pour basculer par-dessus la barre.

DF Levi Colwill, 6 ans – Engagé trop haut pour le premier match de Burnley, et a été battu par un jeu complexe qui a permis aux Clarets d’attaquer le but de Chelsea. Bien défendu à partir de ce moment-là, Burnley n’ayant plus de succès sur le flanc de Colwill.

DF Thiago Silva, 6 ans – Hors de position pour le premier but de Burnley, ce qui leur a permis de revenir au milieu du terrain. Plus tard réservé pour une faute sur Vitinha.

DF Axel Disasi 6 — Disasi ne s’est pas trop démarqué, ce qui est normalement un facteur positif pour un défenseur. A été l’un des seuls joueurs en position pour le premier match de Burnley et a géré confortablement le reste du match lorsqu’il a été appelé.

DF Marc Cucurella, 5 – Un match difficile pour Cucurella à Turf Moor alors qu’il avait du mal à briller dans un rôle d’arrière droit inconnu. Souvent contesté par Odobert de Burnley et a été réservé pour un mauvais défi sur l’ailier de Burnley en première mi-temps.

MF Moisés Caicedo, 6 ans – L’international équatorien a gardé les choses simples en possession et a rendu difficile pour Burnley de jouer dans les zones centrales. Je n’avais pas grand-chose à faire pendant les 90 minutes.

MF Enzo Fernández, 6 ans – Linked a bien joué au milieu de terrain et a essayé de faire avancer les choses dans la bonne direction, mais aurait pu faire mieux en reprenant un centre de Gallagher au lieu de le frapper du premier coup.

M.F. Conor Gallagher, 7 ans – Un centre précis joué depuis le flanc droit a donné à Chelsea l’une de ses meilleures occasions en première mi-temps juste après la demi-heure, mais Fernandez n’a pas pu se convertir. A obtenu une passe décisive avec une passe parfaitement pondérée vers Sterling pour le troisième but de Chelsea.

FW Raheem Sterling, 9 ans — Sterling a cherché à faire bouger les choses dès le début, et il était sur le point d’ouvrir le score avec un effort enroulé juste au-delà du poteau. Un élément de chance a vu son centre du pied gauche dévié Amine Al-Dakhil et au fond du filet. A remporté le penalty que Palmer a converti pour le deuxième de Chelsea, puis a marqué le troisième de Chelsea.

FW Armando Broja, 5 –– Un manque de service a vu Broja avoir rarement un impact sur le match dans une attaque de Chelsea frustrée par l’équipe locale. Remplacé à la mi-temps.

FW Cole Palmer 7 — Palmer n’a pas beaucoup menacé sur l’aile droite, avec l’une de ses seules contributions en première mi-temps un effort à distance, bien qu’il ait donné l’avantage à Chelsea après la pause avec un penalty bien exécuté après un contrôle du VAR. A enregistré une passe décisive pour le but de Jackson.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

Nicolas Jackson (Broja, 46′), 6 – Il a étiré la défense avec des courses directes qui ont permis à Sterling et Palmer d’avoir plus d’espace, mais son meilleur moment du match est survenu avec un virage soigné à l’intérieur de la surface et une finition composée pour porter le score à 4-1.

Mykhailo Mudryk (Sterling, 83′), N/R — Introduit pour le dernier sort du jeu pour Sterling.

Ian Maatsen (Palmer, 86′), N/R – Place à Palmer à la 86e minute.