La clé pour Sterling lors du match de vendredi soir contre Alleman pourrait bien être de démarrer rapidement et de donner le ton tôt.

Cela a fonctionné l’année dernière dans une victoire de 49-7, alors que Sterling a marqué six touchés sur 25 jeux en première mi-temps et a ajouté un choix de six au mélange. La défense a également limité les Pioneers à moins-6 verges d’attaque totale avant la mi-temps et à 79 verges au total pour le match.

“Je pense que nous devons juste leur donner un coup de poing dans la bouche”, a déclaré le junior de Sterling Isaiah Mendoza. «Nous avons de bons joueurs, ils ont de très bons joueurs. Nous devons juste sortir en swing, donner le ton tout de suite.

Mais ces jeunes Pionniers de la saison dernière ont un an de plus et sont plus expérimentés, et après avoir marqué seulement deux touchés en 2021, ils ont déjà une victoire de la semaine 1 à leur actif cet automne.

« Ils sont définitivement améliorés. Ancrer leur ligne offensive est probablement l’un des meilleurs joueurs du pays, et le numéro 33, leur secondeur central et porteur de ballon, c’est un très bon joueur », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. “Ils ont quelques pièces qui sont vraiment sympas, et nos enfants doivent comprendre que c’est un adversaire de conférence et que vous devez être prêt, ils comptent tous de la même manière dans la colonne victoire-défaite, donc nos enfants doivent pouvoir aller là-bas et exécuter les choses que nous leur demandons.

Le joueur de ligne est Charles Jagusah de 6 pieds 6 pouces et 295 livres, un engagé de Notre Dame qui est classé parmi les 100 meilleurs espoirs cinq étoiles par presque tous les services de recrutement. Et le n ° 33 est Andrew Torres, qui mène Alleman (1-2) avec 313 verges et trois touchés en 53 courses cette saison.

Quentin Fonseca, qui a joué le quart-arrière la saison dernière, est porteur de ballon cette année et a 23 courses pour 125 verges et un touché. Le nouveau QB Daniel VanDeHeede est 14 en 39 passes pour 199 verges, avec deux touchés et deux interceptions, et Ethan Goerlett (3 attrapés, 41 verges, TD) et Fonseca (2 attrapés, 48 ​​verges) ouvrent la voie pour les huit différents receveurs qui ont capté des passes cette saison.

La clé pour le D de Sterling est de remplir ses responsabilités et de supprimer le jeu de périmètre des Pionniers.

“Ils font beaucoup de lancers, alors nous allons envoyer des secondeurs extérieurs et essayer de fermer leurs trucs extérieurs”, a déclaré Mendoza.

“Nous avons besoin que nos secondeurs et nos joueurs de ligne comblent vraiment leurs lacunes, et tant que nous, les demi-arrières, faisons notre travail, tout devrait bien se passer”, a ajouté le senior AJ Kested.

Cale Ledergerber de Sterling attrape une passe lors du match de la deuxième semaine des Golden Warriors contre St. Francis le 2 septembre. (Erica Benson pour Shaw Local)

Lorsque les Golden Warriors ont le ballon, recherchez une dose régulière de quarts Kael Ryan et JP Schilling et un corps de porteurs de ballon dirigé par Kested et Cale Ledergerber.

Ryan a couru pour 270 verges et six touchés, Schilling a couru pour 129 verges et six scores, et Kested (98 verges, 2 touchés) et Ledergerber (58 verges, touché) remplacent Antonio Tablante, blessé.

Le match au sol a été la clé de la victoire de la semaine dernière contre Galesburg lors du match d’ouverture du Western Big 6, et Sterling cherchera à en faire plus ce vendredi soir.

“Nos joueurs de ligne offensive ont fait du très bon travail en obtenant une très bonne poussée, et je pense que nos demis offensifs ont fait du bon travail en courant fort”, a déclaré Kested. “Nous avons eu un bon blocage dans l’espace, et j’espère que nous pourrons reporter cela à cette semaine.”

“Nous avons établi la course, obtenu quelques bonnes passes”, a ajouté Mendoza. “Je pense que nous devons juste continuer à perfectionner cela et à nous améliorer.”

Schlemmer aimerait voir l’amélioration venir dans le jeu des passes. Schilling a lancé pour 185 verges et Ryan a 82 verges dans les airs, et Mendoza (5 attrapés, 126 verges) mène un groupe de neuf receveurs qui ont capté des passes.

Mais la cohérence avec l’attaque aérienne est ce que les Warriors veulent voir.

«Nous avons pu le faire démarrer un peu sur le terrain la semaine dernière. Dans les airs, ce n’était pas cohérent; nous en avons frappé un gros tôt et avons pu terminer certaines routes de couture, mais Galesburg a fait du bon travail sur nous défensivement », a déclaré Schlemmer. «Ils ont joué une sorte de 5-2 et nous ont joué directement d’homme à homme, et heureusement pour nous, nous avons pu obtenir des choses au sol, mais dans les airs, nous allons voir d’homme à- Encore une fois, à un moment donné, les gens vont encore nous jouer de cette façon, alors nous devons apprendre à nous ouvrir.

«Sur le terrain, AJ nous a en quelque sorte fait rouler, les deux quarts-arrière ont fait du bon travail et Cale est entré dans la zone des buts. Antonio était absent, mais j’espère qu’on le retrouvera bientôt. Ces gars à l’avant, peu importe qui est derrière, notre ligne offensive a continué à faire du bon travail.