Sterling attend avec impatience un test difficile contre St. Francis – Shaw Local

Après une impressionnante victoire de la semaine 1 à domicile contre Lake Villa Lakes, l’équipe de football de Sterling fait face à un défi encore plus redoutable vendredi soir : un match sur la route de la semaine 2 contre Wheaton St. Francis.

En regardant un film cette semaine, l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer, a fait une brève description des Spartans.

« Ils sont bons – ils sont très bons », a-t-il dit. «Ils sont bien entraînés, ils ont juste, je dirais, des talents d’élite à chaque groupe de positions. L’élite du quart-arrière, ils ont probablement l’un des meilleurs joueurs de ligne de l’État de l’Illinois, ils ont des enfants sur le périmètre qui peuvent l’attraper. De l’autre côté du ballon, ils taclent, ils ont un très beau D-end, leurs linebackers descendent.

« C’est une petite taille d’échantillon, mais c’est quelque chose que vous pouvez voir qu’ils ont beaucoup de talent dans leur équipe. Vous allez sur la route vers un endroit comme ça, et une école qui a eu un certain succès comme eux, et nous allons devoir faire de notre mieux.

Le quart-arrière de St. Francis est le junior Alessio Milivojevic de 6 pieds 1 pouce et 200 livres, qui a déjà une offre de bourse d’Ole Miss. L’un de ces bloqueurs est TJ McMillen senior de 6 pieds 3 pouces et 270 livres, un engagement de l’Illinois. qui joue au centre des Spartans.

Au cours de la semaine 1, St. Francis, membre de la division rouge de la Metro Suburban Conference, a remporté une victoire de 17-6 sur la route contre Lake Forest, vengeant une défaite de 41-24 la semaine d’ouverture de la saison dernière.

Les Spartans avaient une fiche de 8-3 l’an dernier, se qualifiant pour le deuxième tour de classe 4A et ont surclassé leurs adversaires 323-229; ils sont allés aux quarts de finale 4A en 2019 et au deuxième tour 5A en 2018.

Pourtant, l’attitude autour du camp des Golden Warriors est de se concentrer uniquement sur eux-mêmes et de jouer leur jeu.

“Ils font beaucoup de choses bien, mais nous devons simplement le traiter comme n’importe quel autre match”, a déclaré le joueur de ligne junior Lucas Austin. « Nous allons y aller et jouer pour gagner. Peu nous importe à quel point ils sont bons, nous devons juste jouer pour gagner.

« Ils ont d’assez bons joueurs défensifs, mais nous avons fait beaucoup d’efforts, alors je pense que cela va rapporter », a déclaré le joueur de ligne Troy Hernandez. «Ce sera certainement un effort en défense, comme chaque semaine. Nous devons jouer notre style de football là-bas.

Lucas Austin (56 ans) de Sterling s’attaque à Max Bausch de Lakes lors de leur match de la semaine 1 vendredi dernier au stade Roscoe Eades. Les Golden Warriors ont tenu Lakes sans but jusqu’à la dernière minute du match. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Après une solide performance dans le premier match, Sterling aborde la semaine 2 avec une certaine confiance. Les Warriors ont parcouru 238 verges en 27 courses – soit 8,8 verges par course – et les quarts Kael Ryan (138 verges, 2 touchés) et JP Schilling (55 verges, 2 touchés) combinés pour 19 verges en seulement 13 courses – un énorme 14,85 verges par rush ; Ryan a récolté 138 verges en seulement cinq courses pour une moyenne de 27,6 verges par course.

La ligne est prête à suivre cette performance avec une autre cette semaine.

« Nous devons faire exactement la même chose, peu importe l’équipe. Nous devons simplement avoir les mêmes attentes et la même exécution », a déclaré Hernandez. «Ils sont peut-être meilleurs, mais nous devons simplement travailler aussi dur que possible. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir le moindre doute dans notre esprit que nous allons gagner. Nous devons jouer dans l’instant, apporter de l’intensité et n’avoir d’autre pensée en tête que de gagner.

Sterling a couru pour cinq touchés et a également marqué sur un retour de dégagement d’AJ Kested. Les Warriors menaient 34-0 à la mi-temps, ont mis le chronomètre en marche sur la course TD d’Antonio Tablante à seulement 3:21 du troisième quart et ont tenu Lakes sans but jusqu’à ce qu’il reste 1:08 dans le match.

“Nous avons bien joué dans toutes les phases, et les entraîneurs vous diront toujours que vous allez retirer beaucoup de chaque match, mais je pense que nous avons retiré beaucoup de bien de la semaine dernière”, a déclaré Schlemmer. « C’était vraiment encourageant de voir ça, mais il va falloir être encore meilleur cette semaine. Je pense à l’adage selon lequel vous faites le plus de sauts de la semaine 1 à la semaine 2, et nous allons devoir faire un grand saut – et c’est en jouant très bien la semaine 1.

«Ce devrait être un jeu amusant; c’est du football pour grands garçons, c’est un grand match, et c’est le genre de matchs auxquels nous voulons jouer. Ils vont nous préparer pour notre saison de conférence et, espérons-le, les séries éliminatoires. Ce sera un excellent test, et je pense que j’aurai une assez bonne idée d’où nous en sommes vendredi soir.