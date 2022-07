Sterling American Legion sollicite des dons pour une vente de garage – Shaw Local

STERLING – Le Sterling American Legion Post 296, 601 First Ave., Organisera une collecte de fonds de vente de garage de 8 h à 14 h le vendredi 22 juillet et le samedi 23 juillet, et recherche des dons.

Les dons peuvent être faits de 10 h à 18 h du mercredi 20 juillet au jeudi 21 juillet au poste 296. Aucun article vestimentaire ne sera accepté.

La vente de garage sera ouverte au public. Pour information, composez le 815-625-1212 ou le 815-632-7500.