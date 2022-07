Sterling American Legion prévoit une collecte de fonds pour le poulet barbecue – Shaw Local

STERLING – Sterling American Legion Post 296 tiendra sa collecte de fonds annuelle pour le poulet barbecue de 10 h 30 à 18 h le lundi 1er août, au poste, 601 First Ave. S’il est reporté en raison de la météo, l’événement sera déplacé au mardi, 2 août.

Le repas comprendra une demi-pièce de poulet, des frites, un petit pain et une boisson. Le dîner coûtera 10 $ et des options de restauration et de ramassage seront disponibles. La collecte de fonds peut se terminer plus tôt si toute la nourriture est épuisée.

Pour information, composez le 815-625-1212 ou le 815-632-7500.