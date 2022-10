Sterling accueille Rock Island pour le choc des Western Big 6 au cours de la semaine 7 – Shaw Local

Après quatre matchs sur la route au cours des cinq dernières semaines, les Sterling Golden Warriors sont plus que prêts à retourner au stade Roscoe Eades cette semaine pour le retour à la maison.

Après trois victoires consécutives convaincantes pour ouvrir le jeu Western Big 6, les Warriors (5-1, 4-0 WB6) ont retiré le match de la semaine dernière à Quincy en prolongation pour rester à égalité avec Moline au sommet du classement de la conférence.

Les choses ne deviennent pas plus faciles cette semaine, alors que Quonterrion Brooks et Rock Island appellent, cherchant à ne rester qu’à un match des leaders de la ligue.

« C’est agréable de rentrer à la maison. Ce fut une semaine amusante pour nos enfants, avec le retour à la maison, donc c’est une énorme corvée de faire venir Rock Island ici », a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer. “Je pense que chaque match que nous avons joué a été un match avec des scores élevés, donc notre défense sait qu’ils doivent jouer un peu mieux que la semaine dernière, et aussi bien que nous avons joué toute l’année, pour les arrêter et contenir leur. C’est un bon défi contre une bonne équipe; ils amènent beaucoup d’athlètes à la table, et à l’avant, ils font aussi du très bon travail. Ce sera un excellent test pour nous.

Brooks est la tête d’affiche de la première offensive des Rocks. Il a 106 courses pour 992 verges et 11 touchés, tandis que Darius Tongo a 21 courses pour 223 verges et un score, et le quart-arrière Connor Dilulio a 96 verges et quatre scores en 40 courses.

“Ils ont un très bon porteur de ballon, et quand il sort dans l’espace, c’est un problème”, a déclaré le demi défensif senior de Sterling AJ Kested. «Nous connaissons leurs gars à l’avant, ils adorent bloquer les compteurs et courir tout le temps, alors tant que nos secondeurs et nos joueurs de ligne se mettent en forme, tout devrait bien se passer. Nous devons faire confiance à nos arrières pour faire des jeux dans l’espace.

Dilulio n’est pas non plus en reste dans le jeu des passes. Il est 52 pour 81 pour 909 verges, 10 touchés et six interceptions. Joe Allen (335 yards, 3 TDs) et Desmond Woodson (199 yards, 4 TDs) ont tous deux 13 attrapés, et Tongo a sept réceptions pour 198 yards et deux scores.

Après avoir affronté une équipe de Quincy qui a beaucoup lancé la balle la semaine dernière, Kested et ses collègues DB sont prêts à s’adapter pour voir une attaque qui aime davantage la courir.

«Nous devons faire en sorte que nos gars soient capables de faire leurs pas de lecture, de rester sur la plante des pieds et de ne pas rester coincés dans le sol, afin que nous puissions faire des jeux si les receveurs sortent et bloquent ou s’ils exécutent une route », a déclaré Kested. “Nous devons être prêts à faire un jeu s’ils courent ou s’ils passent.”

Les lectures sont la clé, a déclaré Schlemmer. Bien que les Rocks (4-2, 3-1 WB6) puissent montrer beaucoup de formations et de façades différentes, ils essaient généralement d’exécuter les mêmes jeux avec des looks différents.

«Ces gars sont vraiment bons dans le jeu de course. Ils font quelques choses qu’ils peuvent simplement habiller de différentes manières, mais le schéma est très similaire – mais il peut sembler très différent », a déclaré Schlemmer. «Ils font un très bon travail avec ça, donc si nos enfants ont les yeux au mauvais endroit, nous n’allons pas être efficaces. Nous devons nous assurer que nous sommes vraiment bons avec nos yeux et que nous faisons juste toutes les petites choses correctement.

«Parfois, je pense que lorsque vous dites:« Hé, ils vont jouer un jeu spécifique », mais vous avez alors trois options différentes; c’est essentiellement une triple option, juste d’une manière différente ces jours-ci. Ils font un très bon travail, donc s’ils obtiennent une couture… Brooks, surtout; s’il attrape une couture, je ne sais pas si nous avons quelqu’un qui peut l’attraper. Nous devons donc être vraiment bons en première mi-temps.

Justin Null de Sterling ramasse des yards après une prise lors du match de la semaine 5 des Golden Warriors contre Geneseo.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Depuis une défaite 35-27 contre St. Francis lors de la semaine 2, Sterling est sur une bonne lancée. Les Warriors ont battu Galesburg 48-21, Alleman 69-0 et Geneseo 40-0 avant une victoire 34-28 en prolongation la semaine dernière à Quincy.

Offensivement, Sterling attaquera également avec la course plus que la passe, mais le jeu au sol des Warriors commence avec le peloton de quart-arrière de Kael Ryan et JP Schilling. Ryan a couru 66 fois pour 592 verges et 11 touchés, et Schilling a 57 courses pour 275 verges et neuf touchés.

Antonio Tablante (49 courses, 265 verges, 4 touchés), Kested (24-175, 4 touchés) et Cale Ledergerber (26-146, 2 touchés) fournissent une solide attaque à trois têtes au porteur de ballon.

“Nous devons juste nous mettre sur nos blocs, déplacer le ballon”, a déclaré le demi-arrière Joe Marchiorato. «Je pense que si nous obtenons de bons points, cela ouvrira le jeu des passes. Je sais que nous nous concentrons pour essayer d’améliorer cela.

L’attaque aérienne a été complémentaire au jeu au sol cette année pour Sterling mais a parfois été efficace. Schilling a lancé pour 384 verges, quatre touchés et une interception sur 26 passes sur 42, tandis que Ryan a lancé pour 132 verges sur 11 passes sur 28.

Ledergerber (7 attrapés, 49 yards, TD), Isaiah Mendoza (6-130), Justin Null (6-99, 2 TDs), Mason Emin (4-71, TD), Dylan Ottens (4-67) et Tablante ( 4-49, TD) dirigent un groupe profond de receveurs de passes qui peuvent faire de gros jeux sur le terrain.

Marchiorato a déclaré qu’il faudrait un jeu solide de la part des 11 joueurs offensifs pour s’exécuter contre une talentueuse défense de Rock Island.

«Leur ligne D est plutôt bonne; ils sont rapides et gros. Ils ont beaucoup de vitesse à l’extérieur et leurs virages sont bons », a-t-il déclaré. “Ils sont vraiment rapides, juste une bonne équipe athlétique à tous les niveaux de la défense.”

La semaine dernière, Schlemmer a déclaré qu’il était impératif pour l’attaque de posséder le ballon, de convertir les premiers essais et de mettre en place des entraînements plus longs pour garder la puissante attaque de Quincy hors du terrain. Les Warriors ne l’ont pas fait aussi régulièrement qu’il l’aurait souhaité, et il a répété à ses joueurs cette semaine que chaque jeu ne sera pas un coup de circuit et que chaque entraînement ne se terminera pas à la fin. zone – mais chaque possession est une chance d’obtenir quelques premiers essais, de changer la position sur le terrain et facilite les choses à la fois pour l’attaque et la défense plus tard dans le match.

« Je pense parfois [last week] nous avons fait du bon travail avec cela, mais il y a eu trop de trois retraits, il y a eu trop de fois où notre attaque n’a pas été en mesure de changer de position », a-t-il déclaré. «Surtout à la fin de cette seconde mi-temps, nous étions un peu trop attachés à notre propre bout, et nous avions juste besoin de faire de gros jeux pour même changer de position sur le terrain, donc quand nous devions botter de dégagement, nous pouvions changer cela – et nous n’avons pas pu le faire parfois.

“C’est quelque chose dont nous avons parlé cette semaine, assurez-vous de faire tout ce que vous pouvez à chaque fois que vous obtenez le ballon. Chaque possession dans notre ligue, contre de bonnes équipes, ne va pas être un touché, mais il faut faire les choses positivement, il faut faire bouger les chaînes, il faut faire avancer le football pour que tes équipes spéciales puissent aller là-bas et en quelque sorte exécuter ce qu’ils font. Ce sont vraiment de grandes choses pour nous les prochaines semaines.