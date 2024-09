Stérilisation au plasma PALSOO : une solution sans produits chimiques pour une décontamination sûre

Pendant la pandémie, la pulvérisation d’un brouillard a été l’une des solutions les plus courantes adoptées par les gouvernements locaux, notamment en Asie du Sud-Est. Le type de produit pulvérisé peut varier. Parmi les produits chimiques fréquemment pulvérisés figurent par exemple l’eau de Javel, le peroxyde d’hydrogène, l’alcool, l’acide peracétique ou le dioxyde de chlore. S’ils peuvent atteindre l’objectif d’élimination des contaminants, ils peuvent également entraîner un certain niveau de toxicité et d’impact environnemental. Même l’approvisionnement et le stockage de ces produits peuvent être problématiques.



PALSOO (tout en majuscules) est une entreprise coréenne qui propose une méthode intelligente, non toxique et durable pour obtenir le même résultat en utilisant uniquement de l’eau. L’entreprise utilise la stérilisation au plasma, qui utilise uniquement de l’énergie et de l’eau pour générer de l’eau stérilisante activée par plasma. Aucun produit chimique n’est utilisé.

Le plasma réagit avec l’eau provenant du réservoir, créant une combinaison d’ions oxygène et azote, de neutres et de radicaux (OH-, O3, H2O2, NO2-, NO3—et ONOOH) qui provoqueront la dégradation de contaminants tels que les virus et les polluants chimiques au niveau moléculaire. En fin de compte, cette réaction détruit les contaminants.

La manifestation physique de cette technologie est le nouveau pulvérisateur FRIRUS (première image, crédit photo : Aving News), qui peut générer et pulvériser de l’eau activée par plasma en utilisant l’électricité et l’eau comme intrants. Créé avec les avantages environnementaux évidents mentionnés ci-dessus, l’appareil reste respectueux de l’environnement même après la fin de son cycle de vie : la plupart de ses composants sont fabriqués à partir de matériaux biodégradables. PALSOO vise à RE100.

Si la décontamination par pulvérisation a été mise en avant pendant la pandémie, elle est utilisée de manière routinière dans de nombreux pays. Cette solution plasmatique pourrait même être utilisée plus fréquemment, notamment dans les endroits où des personnes particulièrement vulnérables (nourrissons, personnes âgées, blessés) pourraient être exposées à des maladies.

En activant un brouillard d’eau avec du plasma, PALSOO crée un moyen efficace de décontaminer sans introduire de produits chimiques nocifs. L’effet de stérilisation du plasma s’atténuera avec le temps, mais un effet secondaire intéressant de ce processus est que les éléments à base d’azote restants ont un effet fertilisant.

Combien de temps dure l’effet plasma ? Le PDG de PALSOO explique : « Cela varie en fonction de la température et du type de plasma. À l’état gazeux, la durée de vie est plus longue mais se raccourcit lorsqu’elle est convertie en eau activée. Elle s’allonge à basse température et se raccourcit à haute température. En général, l’eau activée par plasma a une durée de vie d’environ 15 minutes à 25 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour tuer les bactéries et est meilleur car elle disparaît rapidement, sans danger pour les humains. »

Sans compter qu’en temps de crise, certains des produits chimiques mentionnés ci-dessus, les décontaminants, peuvent ne pas être disponibles, comme cela s’est parfois produit pendant la pandémie. Évidemment, l’utilisation de l’eau permettra également d’éliminer le coût d’achat et de stockage de ces produits chimiques.

En cas de catastrophe, le FRIRUS_24 pourrait être déployé rapidement, sans avoir à dépendre de la disponibilité de produits chimiques. Les générateurs électriques sont généralement présents et l’eau est plus facile à trouver. PALSOO présentera son pulvérisateur, sa technologie et sa vision au CES 2025 à Las Vegas.

Classé dans . En savoir plus sur la Corée.