Stéréotype, vérité et science derrière cela

Dès que vous entendez le mot Pirate et parvenez à imaginer quelqu’un d’autre que le capitaine Jack Sparrow, il y a de fortes chances que vous imaginiez quelqu’un avec un cache-œil sur l’un de ses yeux. À vrai dire, vous ne pouvez pas être blâmé. Le pirate portant un cache-œil est un stéréotype créé par la fiction populaire. Cependant, cela ne signifie pas que les pirates ne portaient pas nécessairement de cache-œil. En fait, l’un des pirates les plus prospères du golfe Persique, Rahmah ibn Jabir al-Jalhami portait en fait un cache-œil, après avoir perdu un œil lors d’une bataille.

Fait intéressant, il y a une raison scientifique derrière laquelle les pirates étaient associés aux cache-œil. C’est moins à cause de la perte d’un œil et plus à cause d’une technique spéciale. À tel point que même l’US Navy a utilisé cette technique pendant la Seconde Guerre mondiale. La raison derrière le choix de garder un œil couvert malgré le fait que l’œil soit totalement sain est de garder l’œil ajusté à l’obscurité.

L’œil humain contient principalement deux types de capteurs optiques, également appelés photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. Les cônes nous aident à voir quand il y a beaucoup de lumière. Ils détectent également la couleur et les détails dans les images. D’autre part, les tiges sont conçues pour travailler dans des conditions de faible luminosité. Lorsque nous entrons dans l’obscurité, nos yeux se déplacent vers des bâtonnets, et ces capteurs recueillent autant de lumière que possible et prennent également l’aide d’une lentille oculaire élargie. Ils nous permettent de voir des formes et des informations essentielles à la survie alors que les détails ne sont pas clairs.

Désormais, lorsque nous passons du clair au foncé, nos yeux passent des cônes aux bâtonnets. Selon Mark Fairchild, professeur de science des couleurs au Rochester Institute of Technology de New York, pour passer parfaitement des cônes aux bâtonnets, nos yeux peuvent prendre environ 20 minutes. Pour quelqu’un qui se bat dans l’océan, 20 minutes suffisent amplement pour se faire tuer en cas d’attaque. Dans ce cas, les combattants ont mis au point la technique consistant à couvrir un œil. En utilisant l’astuce, les porteurs de cache-œil ont réussi à garder un œil calibré pour l’obscurité tandis que l’autre œil les a aidés à faire leur travail habituel au soleil. En cas d’attaque dans l’obscurité, ils pourraient facilement retirer le cache-œil et sauter l’intervalle de temps, mais juste pour un œil. Cependant, bien que plausible, cela est toujours considéré comme hautement improbable, car l’utilisation d’un seul œil entraînerait une perte de perception de la profondeur, ce qui pourrait potentiellement être plus dangereux qu’un ajustement lent à l’obscurité.

Pourtant, les recherches suggèrent que cette méthode était également utilisée par les pilotes d’avion pour lutter contre la disparité de lumière entre l’extérieur du pare-brise et l’intérieur de l’avion lorsqu’ils survolaient des villes très éclairées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes militaires ont utilisé des cache-œil doublés de plomb et doublés d’or pour protéger leurs yeux des attaques au laser ou des explosions nucléaires.

