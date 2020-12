Cette année a fourni tant de moments de pincement au vainqueur de Britain’s Got Talent, Jon Courtenay.

L’auteur-compositeur-interprète comique a remporté l’émission de talents ITV au moment même où le coronavirus a interrompu son travail et que ses économies se tarissaient.

Mais peut-être que son expérience la plus étrange est venue sur scène alors qu’il répétait pour la Royal Variety Performance.

Jon, 47 ans, qui avait été un magicien de la comédie, a regardé avec étonnement son ancienne assistante, la chanteuse Faye Tozer, sortir de la boîte magique de Stephen Mulhern.

Lui et Faye, 45 ans, avaient travaillé ensemble 25 ans plus tôt, avant qu’elle ne devienne célèbre dans le groupe Steps.

Jon ne l’avait pas vue ni lui avait parlé depuis sa dernière sortie de sa propre boîte magique en justaucorps.







(Image: Magic Moments UK)



Il avait regardé son succès dans les charts avec Steps et alors qu’elle boogie en tant qu’invité célèbre sur Strictly Come Dancing. Enfin, il l’a rejoint sous les projecteurs.

Il rit bruyamment: «J’ai dit ‘J’ai vu votre ascension vers la célébrité il y a 20 ans – cela m’a juste pris un peu plus de temps.’ J’avais l’habitude de faire de la magie de la comédie et j’ai utilisé Faye une fois.

«C’était une drôle de routine, elle devait s’habiller comme une très vieille dame avec un masque facial et je l’ai jetée dans la boîte. À l’intérieur, elle avait changé de costume et elle est sortie en justaucorps.

«Ensuite, nous nous présentons à la Royal Variety et Stephen Mulhern fait un tour de magie et qui est son assistant mais Faye – et elle est à nouveau remise dans une boîte.»







(Image: BBC)



Il a ajouté: «Nous avons bien ri à ce sujet. J’ai regardé la répétition avant même d’avoir eu la chance de dire bonjour et elle est sortie de la scène et a dit: «Tout est de ta faute Courtenay!

«C’était la première fois que nous nous voyions depuis 25 ans – et là, elle recommençait.»

Jon est dans un endroit très différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a un quart de siècle – en fait, d’où il était il y a quelques mois.

Jon a gagné le cœur de la nation avec sa combinaison émotive de comédie et d’émotion au piano; ainsi qu’une voie rapide vers les finales BGT en tant que buzzer d’or d’Ant et Dec.

Jusque-là, il avait passé sa vie professionnelle à se greffer en tant qu’artiste relativement inconnu sur des navires de croisière du monde entier, manquant désespérément à sa femme et à ses deux fils. Son père bien-aimé, Ivan, lui a appris le piano à l’âge de cinq ans.







(Image: ITV)



Jon avait essayé une variété d’actes, mais l’occasion ne s’est jamais présentée. Cette année, lorsque Covid a fermé le secteur, il s’est retrouvé près du bas de ses économies des jours de pluie.

Mais maintenant, grâce à des paroles chaleureuses sur sa famille, ses parents et la pandémie, il est un nom familier qui est de retour sur nos écrans demain dans le Spécial de Noël de Britain’s Got Talent, aux côtés d’un hôte des artistes passés préférés de l’émission.

Il dit: «Tout le monde dans ce secteur est indépendant. Vous essayez de mettre de l’argent de côté mais, comme l’a dit un ami, nous permettons tous un jour de pluie, mais personne ne permet une année pluvieuse.

«Quand tout s’est arrêté, les économies sont allées assez rapidement. Sans cette nouvelle exposition, je ferais ce que beaucoup de mes amis ont fait, je suis fier d’eux de l’avoir fait.









« J’ai un ami derrière un bar et c’est le premier jongleur de comédie du Royaume-Uni qui a travaillé avec Cannon and Ball … mais c’est ce qu’il doit faire pour subvenir aux besoins de sa famille », at-il ajouté.

«Je travaille peut-être dans un pub, Asda, en tant que livreur Amazon, quoi qu’il en coûte. J’ai eu de la chance. » Une peur de Covid a failli gâcher la réunion de Noël de BGT, aussi. Jon, qui vit à Manchester, était dans un train pour Londres quand il a reçu un appel reportant le spectacle, mais il pourrait être reporté.

Il a pu partager une loge avec Stavros Flatley, qu’il a décrit comme «charmant, très terre à terre».

Même une nouvelle variante du virus ne peut pas arrêter la carrière naissante de Jon. Il a joué par liaison vidéo lors de fêtes de Noël au bureau virtuel et a fait quelques spectacles dans ses pantoufles.

Il a reçu des commentaires incroyables sur les réseaux sociaux après avoir organisé une fête d’entreprise virtuelle pour 1000 personnes. Il dit: «Vous devez vous rappeler que lorsque vous regardez vers le bas, tous ces gens sont là.»

Pendant ce temps, il attend avec impatience Noël avec sa femme Emmah, 44 ans, et ses fils Nathan, 15 ans, et Alfie, neuf ans, qui lui a tant manqué dans le passé alors qu’il travaillait à l’étranger.

Il a rencontré Emmah il y a 20 ans quand elle était danseuse et il était pianiste sur la même production. À la Royal Variety, la chanson qu’il a écrite pour le spectacle lui était dédiée. Il lui écrit une chanson de Noël chaque année depuis 13 ans, souvent avec des vidéos aussi.

«J’ai fait une vidéo en stop motion Lego un an qui a pris trois mois, avec moi, elle et l’enfant en tant que personnages Lego. Pour un autre, je me suis habillé en Britney et j’ai fait une parodie de Oops I Did It Again. Jon espère faire une tournée au Royaume-Uni l’année prochaine pour utiliser pleinement ses talents.

Ses plus grands fans, Ant et Dec, ont même promis d’assister à l’étape de Newcastle. Il dit: « Je vais certainement essayer de les impliquer dans la série. » Peut-être pourrait-il les conjurer à partir d’une boîte de magicien scintillante?

Spécial de Noël Britain’s Got Talent, 20h, demain, ITV.

