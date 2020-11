Steps star H brise le silence sur les rumeurs d’un nouvel homme alors qu’il dit qu’il est dans une “ bulle heureuse ”

Ian “H” Watkins a répondu aux rumeurs selon lesquelles il s’était associé à un nouvel homme au milieu d’une vague de spéculations de fans.

H, un cinquième du groupe pop Steps, qui revient maintenant, aurait trouvé un nouvel amour avec le danseur devenu directeur de tournée Tom Hope.

Le père de deux enfants, qui s’est séparé du père de ses jumeaux Craig Ryder il y a trois ans, aurait été «frappé» après avoir été lié pour la première fois à Tom.

Et en restant discret sur les détails, H ne pouvait que confirmer qu’il était «heureux».

Discutant avec le Mirror sur un Facebook Live exclusif avec ses camarades de groupe Steps, la belle star a remarqué: “Tout ce que je dirai, c’est que je suis très heureux et que je suis dans une jolie bulle heureuse.”









Un ami a déjà dit au Sun: «H est frappé et c’est beau à voir pour tout le monde.

“Il était célibataire depuis près de trois ans et était totalement concentré sur ses jumeaux et son travail.”

L’initié a ajouté que H était ravi de rencontrer un nouveau gars après le programme chargé de Dancing On Ice plus tôt cette année.

















“Il est le plus heureux qu’il ait été depuis longtemps”, ont-ils poursuivi, “et tout le monde dit qu’il a retrouvé ce vieux sourire.”

Il est entré dans l’histoire du spectacle en tant que moitié du premier couple homosexuel de la série avec le pro américain Matt Evers.

Matt prendra la glace en janvier 2021 avec Denise Van Outen.







(Image: Association de la presse)









H, Faye Tozer, Lee Latchford-Evans, Lisa Scott Lee et Claire Richards se sont formés pour la première fois en 1997 et se sont taillé une impressionnante carrière dans la pop au cours des quatre années précédant leur séparation.

Pendant ce temps, ils ont accumulé 15 succès du Top 40, surtout leurs deux n ° 1, Stomp et Tragedy.

Aujourd’hui marque la sortie de leur dernier – et sixième – album studio, What The Future Holds, et ont participé à une tournée en arène pour l’automne.

Et ce ne sont pas seulement les fans enthousiasmés par l’excitation, car la chanteuse et mégastar australienne Sia leur a offert un morceau pour leur retour.