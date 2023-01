Stephon Gilmore des Colts a encore un gros but dans la NFL: “Je dois jouer avec mon frère”

Linda Gilmore ne l’a su que des années plus tard, et elle ne sait toujours pas comment son fils aîné, Stephon, a réussi.

Elle savait que son fils aimait le football et aimait encore plus son petit frère, Steven Gilmore Jr. Mais combien ? Elle n’aurait jamais pu imaginer. Les deux garçons n’ont pas eu la chance de s’affronter ensemble sur le terrain de football puisque Stephon a neuf ans de plus que Steven Jr., surnommé Stevie. Mais cela ne l’a pas empêché d’essayer, même lorsque leurs parents et leurs quatre sœurs dormaient profondément.

“Ils étaient dans la même pièce depuis la naissance de Stevie”, a déclaré Linda. «Ils ont eu des lits superposés pendant longtemps jusqu’à ce que Stephon aille à l’université. Mais apparemment, avant de partir, il avait l’habitude de réveiller Stevie au milieu de la nuit et ils sortaient et montaient à l’école pour lancer la balle.

Stephon a finalement renversé les fèves à l’âge adulte, et maintenant Linda ne peut s’empêcher de rire quand elle imagine ses deux garçons se faufiler dans la nuit pour créer des liens à South Pointe, le lycée qu’ils ont aidé à transformer en centrale électrique, à Rock Hill, SC Elle est certaine qu’elle et son mari, Steven Gilmore Sr., ne leur auraient pas donné la permission, mais avec le recul, elle n’est pas surprise que les voyages nocturnes de Stephon soient dus au fait qu’il voulait passer plus de temps avec son frère.

Stephon a déclaré qu’il ne demandait pas grand-chose lorsqu’il était enfant à chaque fois que Noël approchait, ce que ses parents ont confirmé. Mais chaque année, il avait un article inestimable sur sa liste de souhaits : Stevie.



La famille Gilmore avant Steven Jr. avait même fait sa marque en tant que star du lycée. (Avec l’aimable autorisation de Linda Gilmore)

“J’ai dit à ma mère que je voulais un petit frère et elle me l’a donné”, a récemment déclaré Stephon avec un large sourire. « C’était neuf ans plus tard, mais c’était la meilleure chose qui soit, tu sais ? J’aime mes sœurs, mais avoir un autre garçon dans la famille, c’était super. Je me souviens juste qu’il me suivait partout. Aller me voir jouer à mes matchs universitaires, porter mon maillot et il est trop petit pour le mettre et juste être sur le terrain.

“Voir où il en est maintenant, avec une opportunité d’aller en championnat, c’est fou.”

Stevie a récemment terminé sa cinquième saison en tant que demi défensif à l’Université Marshall, tandis que Stephon vient de terminer sa première année avec les Colts et 11e au total dans la NFL. Si Stevie, un choix tardif projeté, peut faire partie de la liste de la NFL pour la saison 2023, ce serait la première fois de leur vie qu’ils joueraient au même niveau.

Steven Sr. sait à quel point cette opportunité signifierait pour Stephon. Son fils aîné a mis en place une carrière potentielle au Temple de la renommée jusqu’à présent, mais un jeu mettant en vedette deux Gilmores serait le couronnement de Stephon.

C’est ce qui a motivé le cornerback de 32 ans à affronter Father Time, le retenant pendant un moment qui durerait toute une vie.

“Il était toujours comme, ‘Papa, j’attends mon frère. J’attends Stevie », a déclaré Steven Sr. « J’attends que mon frère arrive avant même de penser à prendre ma retraite.

“Je dois jouer avec mon frère.”

Stevie avait un siège au premier rang pour tout cela.

Il se souvient que Stephon était une star à double sens au quart-arrière et au demi de coin tout en menant South Pointe à son premier titre d’État de football lors de sa saison senior en 2008, trois ans après que le programme de l’école était trop petit pour même jouer un programme universitaire.

Il se souvient que son frère est devenu l’un des meilleurs espoirs de l’État et des lettres de recrutement qui ont suivi les programmes Power 5.

Il se souvient d’être allé aux matchs de Stephon en Caroline du Sud et du jour où les Gamecocks n ° 19 ont bouleversé l’Alabama n ° 1 en 2010, avec son frère enregistrant neuf plaqués devant une foule à guichets fermés de près de 78 000 fans.

“C’était probablement le match le plus bruyant auquel j’ai jamais assisté”, a déclaré Stevie. “C’était juste incroyable, pour de vrai. Toutes les serviettes blanches devenaient folles, et j’avais définitivement sur son maillot. … Je me suis toujours attaché à ce qu’il avait, et c’est ce qui m’a poussé en tant que joueur et en tant que personne à vouloir sortir et faire la même chose.

Stevie a été motivé par Stephon toute sa vie, mais il fait attention à la façon dont il décrit son admiration. Bien sûr, il a toujours voulu être comme son frère, mais il n’a jamais voulu en fait être son frère.

C’est un fardeau impossible que d’autres ont essayé de lui imposer, même s’il n’a jamais ressenti la pression de Stephon, qui lui a toujours dit de “jouer pour lui”. Cette approche a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent.

“De cet aspect, c’était le championnat d’État dans lequel Stevie a joué quand il était junior au lycée”, a déclaré Steven Sr.. “Il a marqué trois touchés lors du match de championnat d’État et c’est à ce moment-là que je pense que tout le monde a réalisé:” Hé, c’est Stevie! et pas seulement, ‘Hé, c’est le petit frère de Stephon.’

Stevie a joué le rôle de receveur large et de demi de coin et a remporté quatre championnats d’État consécutifs à South Pointe tout en attirant l’attention de programmes de premier plan à travers le pays. Il avait des offres de bourses d’études de Caroline du Sud, de Géorgie et de Louisville, entre autres, et prévoyait de devenir un Gamecock comme Stephon.

C’est-à-dire jusqu’à ce qu’il essaie d’accepter la bourse et qu’elle ne soit plus disponible.

“Je ne prends pas ça aussi au sérieux que j’aurais dû parce que quand je me suis vraiment concentré sur l’engagement, il était trop tard dans ma dernière année et ils m’ont dit que tous les postes étaient pourvus et qu’ils n’avaient pas de place pour moi », a déclaré Stevie. “Toutes les grandes écoles ont dit ça, en gros, donc après ça, j’étais un peu coincé.”

Stevie a déclaré que le mot était finalement parvenu aux programmes plus petits de la Division I qu’il était disponible, et lorsque Marshall s’est intéressé et a envoyé l’ancien entraîneur-chef Doc Holiday et quelques membres de son équipe à South Pointe pour le recruter, Stevie a été vendu.

Linda pense que c’était une bénédiction déguisée pour Stevie d’aller à l’université en dehors de l’État, son seul enfant à le faire, car cela lui a donné la chance de s’éloigner de la renommée locale du nom Gilmore et de “trouver son identité”. Steven Sr. a déclaré que cela avait appris à son plus jeune fils à affronter et à vaincre l’adversité.

“Je pense que le fait qu’il ait rejoint Marshall a fait de lui un meilleur joueur et une meilleure personne”, a déclaré Steven Sr. “Cela l’a rendu plus fort et lui a fait réaliser que la vie ne va pas être facile. Votre chemin ne sera pas toujours facile, mais c’est pourquoi vous devez profiter de votre situation et d’où vous en êtes.

Au crédit de Stevie, il a fait exactement cela, enregistrant neuf interceptions en cinq ans avec le Herd. Aucun plus grand que son choix six dans une victoire bouleversée au n ° 8 Notre Dame en septembre.

“Ce fut certainement l’un des meilleurs moments de ma carrière universitaire”, a déclaré Stevie. «Faire un jeu comme ça et éliminer une équipe comme ça alors que c’est télévisé partout dans le monde? C’était tout.



Steven Gilmore effectue une interception pour un touché au quatrième quart contre Notre Dame en septembre. (Matt Cashore / États-Unis aujourd’hui)

Stephon a regardé la pièce se dérouler à la télévision et a plaisanté pendant la saison en disant qu’il devait également obtenir un choix de six pour que son frère ne puisse pas le surpasser, mais sur une note plus sérieuse, il pense que la pièce était un témoignage du travail de Stevie. éthique et potentiel.

“Il est resté affamé”, a déclaré Stephon. “Il a fait une belle année senior. Il est dur, il a de grandes compétences de balle et il a prouvé qu’il pouvait le faire. Il peut jouer dans la NFL.

Le regard sur le visage de Stephon est celui que Linda et Steven Sr. n’oublieront jamais. C’était le 17 septembre 1999, le jour de la naissance de Stevie.

“Il a été choqué quand il a pu le tenir pour la première fois quand nous sommes rentrés à la maison”, a déclaré Linda en riant. “En fait, j’ai une photo de cela parce qu’il était tellement étonné, et on pouvait dire que cela venait du cœur.”

L’époque où Stephon, 9 ans, berçait le nouveau-né Stevie dans ses bras est révolue depuis longtemps, tout comme l’époque où Stevie courait dans le jardin avec le casque surdimensionné de Stephon. Mais dans les décennies qui ont suivi, Linda a déclaré que le regard que Stephon avait lorsque Stevie a été ramené à la maison pour la première fois est toujours le même sur son visage maintenant. Il y a un sentiment d’amour, de fierté et de responsabilité que Stephon porte dans ses yeux, se sentant toujours obligé d’établir la norme, et cela l’a poussé vers des sommets qui semblaient autrefois impossibles.

Sous la surveillance de son petit frère, il est devenu le M. Football de Caroline du Sud en 2008 et le 10e choix du repêchage de la NFL en 2010. Il a atteint des Super Bowls consécutifs avec les Patriots, remportant le deuxième au cours de la saison 2018. Il a reçu le titre de joueur défensif de l’année de la NFL en 2019, seul des six arrières défensifs à avoir remporté cet honneur.

Et tout au long d’une saison des Colts qui ne comprenait que quatre victoires, Stephon en a remporté trois avec des ruptures de passes à la dernière seconde.

“Je veux être le plus grand de tous les temps”, a déclaré Stephon, en lui demandant ce qui l’avait conduit pendant une saison perdante. “C’est ce que je poursuis.”

Mais à un niveau plus profond, il ne s’agit pas uniquement de se faire écraser à Canton ou de gagner un autre Super Bowl.

C’est une question de famille.

C’est à propos de son petit frère.

Tout ce que Stephon a à faire est de regarder son bras gauche pour un rappel. Il y a un tatouage d’un arbre qui couvre son épaule et ses biceps, le premier tatouage qu’il ait jamais eu à l’adolescence, et au-dessus de chaque branche se trouve le nom de chaque membre de sa famille immédiate, y compris lui-même : Linda, Steven Sr., Stephon, Sabrina , Sierra, Stevie, Scarlett et Savannah.



Stephon Gilmore espère qu’il pourra un jour partager un terrain de la NFL avec son jeune frère, Steven. (Vincent Carchietta / États-Unis aujourd’hui)

Ce sont ces personnes, ainsi que sa femme, Gabrielle, et ses trois enfants (filles Gisèle et Gale et son fils, Sébastien), qui ont alimenté sa vie et sa carrière. Mais un seul d’entre eux a la chance de partager le terrain avec lui et de tout mettre en jeu dans la NFL.

“C’est un homme adulte maintenant”, a déclaré Stephon à propos de Stevie. “Alors ce serait une bénédiction.”

Ce serait aussi un rêve devenu réalité pour Stevie, mais il sait que rien n’est garanti. Au cours des prochains mois, il s’appuiera sur l’expertise de son frère aîné alors qu’il se prépare pour le repêchage, dans l’espoir de faire bientôt un échange de maillot Gilmore le jour du match.

“C’est quelque chose qui est sur ma liste de choses à faire”, a déclaré Stevie. “J’ai vu de nombreux joueurs vivre ce moment avec leur frère, et cela me semble tellement incroyable. Avoir un frère qui a été une si grande représentation de la grandeur et voir à quoi cela ressemble juste devant moi pendant des années, cela me donne une motivation supplémentaire pour y arriver.

(Photo du haut de Stephon Gilmore tenant son frère, Steven, quand ils étaient enfants, avec l’aimable autorisation de Linda Gilmore)