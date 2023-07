L’ancien président d’AT&T, Randall Stephenson, a démissionné du conseil d’administration de la PGA Tour en raison de préoccupations concernant le partenariat proposé de la tournée avec le fonds de richesse national saoudien, a rapporté dimanche le Washington Post.

Le PGA Tour a confirmé la démission dans une note à ses membres, faisant référence au « service exemplaire » de Stephenson pendant plus de 12 ans.

Stephenson a pris sa retraite en tant que président-directeur général d’AT&T en juin 2020.

Le Post a déclaré avoir obtenu une copie de sa lettre datée de samedi et a déclaré que l’accord-cadre de la tournée avec le Fonds d’investissement public saoudien « n’est pas celui que je peux objectivement évaluer ou soutenir en toute bonne conscience, en particulier à la lumière du rapport de renseignement américain concernant Jamal Khashoggi en 2018. »

Khashoggi, chroniqueur du Washington Post et critique du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a été tué au consulat saoudien à Istanbul en 2018. Les services de renseignement américains ont conclu que le prince héritier avait probablement approuvé le meurtre, ce que le prince héritier nie.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a stupéfié tous les coins du monde du golf – y compris ses propres membres – lorsqu’il a annoncé le 6 juin un partenariat avec le PIF, qui avait payé la ligue rivale LIV Golf et faisait partie de poursuites antitrust.

L’accord, qui nécessite toujours l’approbation du conseil d’administration du PGA Tour et est examiné par le ministère de la Justice, créerait une société à but lucratif dans laquelle le PIF, le PGA Tour et la tournée européenne mettraient en commun leurs activités commerciales et leurs droits médiatiques.

Monahan serait le PDG et Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du PIF, serait président de la nouvelle société. Al-Rumayyan aurait également un siège au conseil d’administration de la PGA Tour, bien que la PGA ait eu l’assurance dans l’accord préliminaire qu’elle aurait toujours un vote à la majorité.

Stephenson a déclaré qu’il avait l’intention de démissionner le 12 juin, mais Monahan s’est ensuite retiré avec un problème médical. Monahan a annoncé vendredi qu’il retournerait au travail le 17 juillet.

« J’ai rejoint ce conseil il y a 12 ans pour servir les meilleurs joueurs du monde et pour étendre les vertus de l’esprit sportif inculquées à travers le jeu de golf », a déclaré Stephenson dans sa lettre. « J’espère qu’au fur et à mesure que ce conseil d’administration avancera, il repensera en profondeur son modèle de gouvernance et gardera ses options ouvertes pour évaluer d’autres sources de capital au-delà de l’accord-cadre actuel. »

Le conseil d’administration du PGA Tour, composé de 10 membres, se compose de cinq joueurs et de cinq administrateurs indépendants. Deux d’entre eux sont le président du conseil d’administration Ed Herlihy et Jimmy Dunne, qui ont rejoint Monahan pour négocier l’accord sur sept semaines avec Al-Rumayyan.

Les autres sont le gestionnaire d’investissement Mark Flaherty, membre du conseil d’administration de Goldman Sachs, et Mary Meeker, une investisseur en capital-risque.

La démission intervient trois jours avant que Dunne et Ron Price, le directeur de l’exploitation de la tournée, ne témoignent devant un sous-comité du Congrès qui souhaite plus de détails sur le partenariat entre la PGA Tour et le fonds saoudien.

Selon les statuts de la tournée, les quatre administrateurs indépendants doivent choisir qui remplacera Stephenson après avoir consulté les cinq joueurs du conseil d’administration et John Lindert, le président de la PGA of America qui est membre du conseil d’administration sans droit de vote.

Il n’y a pas de délai pour combler le poste.

