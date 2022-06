Stephen Zabielski est le deuxième Américain tué dans les combats en Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Stephen D. Zabielski, 52 ans, est décédé le 15 mai alors qu’il combattait dans le conflit, a déclaré la nécrologie , publié dans le Recorder, un journal desservant le comté de Montgomery dans le nord de l’État de New York. Il a laissé derrière lui une femme, cinq beaux-enfants et sept frères et sœurs, entre autres membres de sa famille.

Le département d’État est en contact avec la famille et a fourni « toute l’assistance consulaire possible », a déclaré un responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car la question est considérée comme sensible. Le responsable a refusé de donner plus de détails sur l’affaire « par respect pour la famille en cette période difficile ».