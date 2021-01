Les fans de Gogglebox peuvent être laissés en train d’ajuster leurs ensembles et de se demander où Stephen Webb est allé alors que la patate de canapé professionnelle semble presque méconnaissable après un changement de coiffure dramatique.

Le joueur de 48 ans est un connaisseur régulier de la télévision dans l’émission à succès Channel 4 depuis son lancement en 2013 avec la première saison.

Il est connu pour s’être allongé sur son canapé et avoir exprimé ses opinions sur des émissions de télévision et des films aux côtés de son ex-petit ami Chris Ashby-Steed lors du lancement de l’émission, et plus récemment avec son mari Daniel Lusting.

Les fans ont l’habitude de voir Stephen avec de longs cheveux succulents et souples qui tombent en cascade autour de ses oreilles et de ses lunettes.









Cependant, tout a changé après que la star ait pris un ensemble de tondeuses à cheveux sur ses serrures pour une nouvelle transformation radicale de verrouillage.

S’adressant à Instagram samedi, Stephen a regardé une caméra avec une horreur simulée alors qu’il passait un rasoir au milieu de sa tête.

Si les fans se demandaient si le coup était une blague, la photo « après » qu’il a partagée avec la vidéo a prouvé que non.









Comme Stephen est maintenant le fier propriétaire d’un dos et des côtés nets et courts et d’une coiffure coupée sur le dessus – en lui enlevant des années ainsi que des pouces de cheveux.

Posant pour un selfie rafraîchi, Stephen a affiché un sourire gagnant en montrant son nouveau look.

Il n’a donné aucune légende pour sa vidéo et sa photo et les commentaires ont été désactivés, de sorte que l’on ne sait pas exactement pourquoi la star a décidé d’opter pour la côtelette – ou ce que les fans pensent du nouveau look.









Cependant, la publication sur les réseaux sociaux a rapidement enregistré plus de 28000 « j’aime », ce qui suggère que le nouveau do a été un succès auprès des abonnés.

Stephen et son mari sont tous les deux coiffeurs, alors savent comment faire une bonne coupe.

Le couple vit à Brighton où ils accueillent les caméras de Channel 4 dans leur pièce avant pour les filmer en train de regarder la télévision.