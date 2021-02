Stephen Webb de Gogglebox, 45 ans, révèle qu’il a perdu une pierre et prévoit d’être «  en forme à 50 ans  »

Stephen Webb, de GOGGLEBOX, est un homme qui a pour mission de se remettre en forme à l’âge de 50 ans.

Le téléspectateur professionnel a fait l’admission ce soir du retour de la populaire série C4.

Stephen, qui a récemment rasé ses mèches de marque, a déclaré à son mari et compagnon de casting Daniel Lustig, « ma nouvelle coupe de cheveux est en train de sombrer dans la tempête ».

« En fait, on m’a dit que je ressemblais un peu à George Clooney », a déclaré Stephen avant d’admettre, « je dis depuis que j’ai 45 ans, ‘hashtag fit à 50’, mais je suis en bonne voie maintenant. »

« Je suis inspiré et je suis aussi un briquet en pierre et je fais beaucoup d’exercices. »

Daniel lui a dit: « Je pense que tu as l’air bien. »

Mais Stephen a averti: « Je pense que vous devez faire attention parce que dans quelques mois, je vais vraiment être hors de votre ligue. »

« Je ne pense pas, » lui dit un Daniel douteux.

« C’est de la chance que nous soyons mariés … tu ferais mieux de compter tes étoiles chanceuses tu m’as rencontré quand j’étais gros, » dit Stephen.

Stephen a épousé son petit ami Daniel le 21 juillet 2018.

Ils se sont mariés au pittoresque château de Lisse dans le Lot-et-Garonne, en France.

Stephen a proposé à Daniel lors de vacances en Inde en 2016.

Le principe de Gogglebox est simple: allumez l’appareil photo aux téléspectateurs pour voir comment ils réagissent à ce qu’ils regardent.

Des caméras sont placées dans un certain nombre de salons différents à travers le Royaume-Uni pour enregistrer ce qui se passe lorsque les familles, les couples et les amis regardent les plus grandes émissions de la semaine.

Les personnes présentées dans l’émission – généralement découvertes par les patrons de Channel 4 – sont d’horizons très divers et ont des goûts différents.