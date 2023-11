Stephen Vogt nommé manager des Guardians

Vogt était aimé de tous les entraîneurs pour lesquels il jouait. Il a passé six saisons avec les A, deux avec les D-backs et une avec les Rays, les Giants, les Braves et les Brewers au cours de sa carrière de 10 ans dans les grandes ligues. L’ancien receveur a un excellent QI de baseball et, en tant que joueur, il était un leader dans chaque club dans lequel il est entré. Comme Francona, Vogt est connu pour s’appuyer sur son sens de l’humour pour communiquer avec des joueurs de tous âges. Et pour un groupe jeune comme Cleveland, cette approche pourrait s’avérer parfaitement adaptée.