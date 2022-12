Stephen ‘tWitch’ Boss se souvient: Allison Holker partage le premier message après la mort de son mari à 40 ans

L’épouse de Stephen “tWitch” Boss, Allison Holker, a rompu son silence sur les réseaux sociaux après le décès de son mari la semaine dernière.

Holker a partagé un selfie avec la défunte danseuse, qui a également travaillé pendant des années comme DJ sur “The Ellen DeGeneres Show”.

“Mon SEUL et UNIQUE Oh, comme mon cœur me fait mal. Tu nous manques tellement”, a-t-elle écrit.

Sa mère, Connie Boss Alexander, a posté une photo d’un appel téléphonique FaceTime et a écrit : “Oh si seulement je pouvais FT au paradis…”

Boss est décédé d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Il avait 40 ans.

Le mode de décès était un suicide, selon le rapport fermé. Son lieu de décès figurait dans un “hôtel/motel”.

La patronne Alexander a précédemment remercié sa famille et ses amis pour l’élan de soutien après la mort de son fils.

“Sachez que je vois tous les messages, SMS, publications et appels téléphoniques. Je ne peux pas utiliser de mots pour le moment. Sachez que je vous contacterai dès que je le pourrai”, a-t-elle écrit. “Stephen Laurel, ta mère t’aime pour l’éternité et au-delà.”

Des sources ont confirmé à Fox News Digital que Stephen et Allison développaient une série de rénovation domiciliaire basée sur la construction de la Malibu Barbie Dream House, comme le rapporte Deadline.

Le couple avait déjà travaillé avec HGTV sur des projets de rénovation domiciliaire, notamment “House Party” et lorsqu’il était juge invité sur “Design Star”.

Boss a travaillé sur plusieurs films après avoir percé dans l’industrie du divertissement en 2008 sur “Donc tu penses pouvoir danser,” mais il est devenu connu pour avoir apporté de l’énergie au talk-show de DeGeneres pendant huit ans.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, avait précédemment déclaré Holker dans un communiqué à Fox News Digital.

“Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.”

Après que Boss ait obtenu la deuxième place sur “So You Think You Can Dance”, il a continué à apparaître dans la série de films “Step Up” avec Channing Tatum et Jenna Dewan, ainsi que dans “Magic Mike XXL”, “Ghostbusters” et “Modern Famille.”

“Nous nous souviendrons toujours de Stephen ‘tWitch’ Boss pour la lumière et la joie qu’il a apportées dans nos vies et dans le cœur de tant de personnes”, ont déclaré FOX Entertainment, 19 Entertainment et Dick Clark Productions dans un communiqué. “Cette perte tragique et douloureuse d’un talent aussi radieux et inimitable et d’un ami bien-aimé est incommensurable au-delà des mots, et nous pleurons aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses fans. ‘tWitch’, tu vas beaucoup nous manquer.”

DeGeneres et Boss ont travaillé ensemble pendant des années. Elle en fait officiellement l’un de ses co-producteurs exécutifs de “The Ellen DeGeneres Show” en 2020.

“J’ai le cœur brisé. tWitch était de l’amour pur et de la lumière”, a écrit DeGeneres sur Instagram. “Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses magnifiques enfants – Weslie, Maddox et Zaia.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).