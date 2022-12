Stephen ‘tWitch’ Boss rappelé par la juge ‘SYTYCD’ Mary Murphy après sa mort à 40 ans: ‘Tout le monde l’aimait’

La juge de “So You Think You Can Dance”, Mary Murphy, se souvient de Stephen “tWitch” Boss après sa mort à l’âge de 40 ans mardi.

Dans une interview avec Fox News Digital, l’ancienne championne de la salle de bal de 64 ans a exprimé sa tristesse face à la perte de son ancien collègue juge “SYTYCD”, qui s’est fait connaître pour la première fois en tant que concurrent de la quatrième saison du concours de danse en 2008.

“Tout le monde l’aimait tellement”, a déclaré Murphy en larmes.

Elle a poursuivi: “Et le spectacle et le casting et Jeff Zucker, qui est également producteur exécutif, il est en quelque sorte les rouages ​​​​derrière tout le spectacle, mais il est avec les danseurs jour après jour. Vous savez, il est là à chaque fois ils ont un effondrement et les font passer à travers.”

“C’est très épuisant”, a ajouté le chorégraphe. “Bien sûr, ils donnent l’impression que c’est facile, et en peu de temps, c’est ahurissant ce que tWitch a pu accomplir dans cette émission.”

“Nous faire ressentir quelque chose en une minute et 30 secondes est un cadeau et nous faire rire et nous faire pleurer. C’était incroyable.”

Murphy se souvient avoir rencontré tWitch pour la première fois lorsqu’il a auditionné pour le troisième saison de “SYTYCD” en 2007. Le danseur hip-hop est apparu dans l’émission mais n’a finalement pas été choisi pour concourir dans le top 20.

“J’ai définitivement vu quelque chose en lui dès le tout début”, a-t-elle déclaré. “Il y avait quelque chose chez lui. J’ai dit qu’il avait des yeux pétillants. Vous savez, il avait, bien sûr, un grand sourire qui a illuminé cette scène.”

Boss est revenu au spectacle pour la quatrième saison et a été sélectionné pour le top 20. Il est finalement devenu le deuxième de la saison 4 derrière le vainqueur Joshua Allen.

“Il est revenu et il était prêt”, se souvient Murphy. “Nous avons vu qu’il s’est amélioré. Et donc le dernier jour est venu avec cette semaine hollywoodienne, et il est venu, et il a fait un numéro qui a été le moment le plus marquant de sa carrière, et c’est là qu’il a dansé sur une pièce classique, et il a utilisé son corps et nous a fait voir tous les instruments qui jouaient dans cette symphonie.”

“Et il n’y avait aucun moyen que nous ne l’emmenions pas”, a-t-elle ajouté. “Nous étions tous tellement ravis qu’il soit maintenant à la hauteur de l’occasion et qu’il devienne le danseur que nous avons toujours su qu’il deviendrait. Et à partir de ce moment-là, il s’est envolé.”

Murphy s’est souvenu d’un autre moment fort du temps de Boss sur “SYTYCD” lorsqu’il est revenu en tant que star de la saison 7 en 2010. Dans la finale de la saison, Ellen DeGeneres a rejoint Boss pour une performance surprise de “Outta Your Mind” de Lil Jon et LMFAO.

Plus tôt dans la saison, Boss et le danseur de ballet Alex Wong avaient exécuté une routine exceptionnelle sur la même chanson qui a été saluée comme l’une des performances les plus mémorables de l’émission. En 2014, Boss est devenu DJ invité sur “The Ellen DeGeneres Show” et a assumé le rôle de co-producteur exécutif en 2020.

“C’était juste un moment tellement magique dans l’histoire de ‘So You Think You Can Dance'”, a déclaré Murphy. “Il nous a laissé un héritage de travail à la télévision que le monde entier peut voir.”

“Bien sûr, ses enfants lui sont légués”, a ajouté Murphy. “Je sais qu’il les aimait beaucoup et sa femme beaucoup.”

Boss était marié à la danseuse de 34 ans Allison Holker, qui était également candidate à l’émission et qui est ensuite revenue en tant que star. Le couple s’est rencontré au cours de la septième saison de l’émission et s’est marié après trois ans de relation en décembre 2013. Le couple a partagé les filles Weslie Renae, 14 ans, et Zaia, 3 ans, et son fils Maddox Laurel, 6 ans.

“C’était un conte de fées pour nous de marier deux de nos candidats”, a déclaré Murphy. “Cela me rend si triste de voir ce conte de fées se terminer. J’envoie tout mon amour à Allison et à ses trois enfants. Et je veux juste envoyer seulement de l’amour et prier pour eux, vous savez, pour traverser cette période.”

En 2018, Boss est devenu juge sur “SYTYCD”, rejoignant Murphy, le créateur de la série Nigel Lythgoe et Vanessa Hudgens pour la 15e saison de l’émission. Murphy a déclaré à Fox News Digital que Boss n’avait jamais parlé de santé mentale pendant qu’elle travaillait avec lui au sein du jury.

“C’était toujours de la joie, des rires, des blagues sur le plateau”, a-t-elle déclaré. Murphy a dit qu’elle et Lythgoe étaient comme la “maman et papa fiers” de Boss et des autres concurrents.

“Et le faire boucler la boucle et faire partie de ce panel avec nous, n’importe lequel des candidats qui ont été jugés dans l’émission, est une affaire tellement personnelle et gratifiante pour nous”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu une petite partie de la carrière de danseur de quelqu’un, et nous devons nous asseoir au premier rang et au centre et regarder tout cela, les merveilleuses routines de danse et les chorégraphes qui l’ont aidé à danser. C’est très, très spécial pour moi.”

Murphy a déclaré à Fox News Digital qu’elle trouvait insondable que Boss se suicide. Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a confirmé que l’acteur de “Magic Mike XXL” était décédé d’une blessure par balle auto-infligée à la tête dans un hôtel de la région de Los Angeles.

Elle a expliqué que la danse est “une telle forme d’art de guérison”. “Cela m’a définitivement sauvé la vie. Et je suis sûr qu’il avait l’impression à l’époque que cela lui sauvait la vie.”

Murphy a poursuivi en disant qu’elle voulait que Boss se souvienne de la joie qu’il partageait avec le monde à travers sa danse.

“Tout le monde qui est un grand danseur ne peut pas faire ça”, a-t-elle déclaré. “C’est une rareté. Il y a tellement de danseurs techniques incroyables et formidables dans et autour du monde. Et tout le monde ne peut pas le montrer.”

Elle a poursuivi: “Il avait ce don dès le début. Et faire des mouvements complexes et très difficiles tout en pouvant avoir l’air d’une promenade dans le parc, et il donne l’impression que c’est facile. C’est incroyablement difficile.”

Murphy a ajouté: “Il a eu une vie de jeune adulte très difficile. Mais regardez d’où il vient. Son travail acharné a porté ses fruits et il est incroyablement béni, ce qui le rend encore plus triste.”

Boss et Holker étaient connus pour partager des vidéos de danse sur leurs pages de médias sociaux, dont certaines présentaient leurs enfants. Murphy a dit qu’elle aimait vraiment regarder leurs clips.

“Cela fait désormais partie de votre vie d’avoir ces petits jams que vous pouvez regarder tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Et ça va vraiment me manquer. Il va vraiment me manquer.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).