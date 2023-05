Stephen ‘tWitch’ Boss n’avait ni drogue ni alcool dans son système lorsqu’il est mort: rapport d’autopsie

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Stephen « tWitch » Boss n’avait ni alcool ni drogue dans son système au moment de sa mort en décembre, selon un rapport d’autopsie obtenu par Fox News Digital.

Boss, un danseur professionnel et DJ pour « The Ellen DeGeneres Show », est décédé par suicide à l’âge de 40 ans le 13 décembre d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, a précédemment déclaré le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Le rapport d’autopsie comprenait également un rapport de police dans lequel la veuve de Boss, Allison Holker, 35 ans, a déclaré aux autorités « à sa connaissance, [Boss] n’a pas d’antécédents de tentatives de suicide ou d’idées suicidaires. »

Le communiqué ajoute qu’il « n’a pas de problèmes de santé mentale, n’a pas de problèmes financiers ni de problèmes conjugaux ».

STEPHEN ‘TWITCH’ BOSS SE SOUVENIT: ALLISON HOLKER PARTAGE LE PREMIER POST APRÈS LA MORT DE SON MARI À 40 ANS

Plus tôt ce mois-ci, Holker s’est exprimée lors de sa première interview télévisée depuis la mort de son mari, racontant à « Today’s » Hoda Kotb, « Personne n’est prêt pour ce moment, et personne n’a vu cela venir. Personne – et cela me brise le cœur aussi .

« Il voulait être le plus fort pour tout le monde, et je pense que cela aurait pu être un peu effrayant pour lui, de penser qu’il pourrait avoir besoin d’aide. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le DJ « Ellen DeGeneres Show » et Holker, tous deux anciens de « So You Think You Can Dance », se sont mariés en 2013 et ont partagé trois enfants ensemble : Weslie, 14 ans, Maddox, 7 ans et Zaia, 3 ans. Le patron a adopté Weslie, la fille de Holker. d’une relation antérieure, lorsqu’ils se sont mariés.

« Pour nous, papa est dans les étoiles », a déclaré Holker. « Pour que nous puissions sortir et lui parler quand nous le voulons. »

Elle a dit que ses plus jeunes enfants ne comprenaient pas complètement sa mort et lui demandaient quand il reviendrait et s’il reviendrait quand il serait « plus âgé ».

Le jour de la fête des mères, Holker a partagé une photo avec ses enfants.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

« Être mère est le plus beau cadeau de ma vie », a-t-elle écrit en légende. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de me réveiller chaque matin et de voir leurs beaux visages. Voir leur croissance, leur persévérance et partager les sourires et les rires m’aide à passer au travers chaque jour.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je protégerai mes bébés avec tout ce que j’ai. Nous endurons quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer, mais nous avançons ensemble tous les jours. Je vous aime mes bébés, et merci de me montrer continuellement force, amour et joie . Je vous aime pour toujours Weslie, Maddox et ZAIA. »