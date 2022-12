Stephen ‘tWitch’ Boss, le DJ dansant d’Ellen, décède à 40 ans

Danseur populaire et ancien DJ sur Le spectacle d’Ellen Degeneres — Stephen ‘tWitch’ Boss — est décédé à Los Angeles à l’âge de 40 ans.

Boss, mieux connu pour son travail en tant qu’acolyte de Degeneres dans son talk-show quotidien de jour, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel mercredi matin, selon plusieurs rapports. Le département de police de Los Angeles (LAPD) pense qu’il est mort d’une blessure par balle auto-infligée.

Sa femme Allison Holker aurait appelé la police après avoir quitté leur domicile à pied la nuit précédente. La police a ensuite répondu à un appel pour une fusillade dans un hôtel local.

Holker a confirmé sa mort dans une déclaration le People.com.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a-t-elle déclaré.

“Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.