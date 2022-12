Stephen ‘tWitch’ Boss, ancien DJ ‘Ellen’ et star de ‘SYTYCD’, est mort à 40 ans – National

Stephen “tWitch” Boss, mieux connu comme le DJ pétillant et de longue date sur Le spectacle d’Ellen DeGeneresest décédé à l’âge de 40 ans.

L’épouse du patron, Allison Holker Boss, a confirmé nouvelle de sa mort au magazine People le 14 décembre.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a écrit Allison, 34 ans, dans un communiqué.

“Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a poursuivi Allison. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire.”

Allison a demandé de l’intimité “pour moi et surtout pour nos trois enfants”.

“Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je te garderai toujours la dernière danse”, a-t-elle conclu.

TMZ, qui a annoncé pour la première fois la nouvelle de la mort de Boss, a affirmé que le DJ mort par suicide.





Le point de vente a rapporté qu’Allison avait parlé au département de police de Los Angeles (LAPD) mardi et avait déclaré que Boss avait quitté leur domicile sans sa voiture et que ce genre de comportement ne lui ressemblait pas.

Plus tard, le LAPD a été informé d’une fusillade dans un hôtel voisin de Los Angeles, où Boss a été découvert mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée, a rapporté TMZ.

Boss était le DJ sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres de 2014 jusqu’au dernier épisode du programme en 2022. Il est devenu producteur exécutif de Ellen en 2020.

Avant de EllenBoss a fait ses débuts sur MTV Le projet Wade Robson et Recherche d’étoiles, deux productions de danse compétitives qui étaient populaires dans les années 2000.

La carrière de Boss s’est lancée dans la stratosphère lorsqu’il est apparu dans un concours de danse-réalité Donc tu penses pouvoir danser en 2008, où il était un favori facile des fans. Son style de danse krumping a conquis à la fois le public et les juges, et il a fini par prendre la deuxième place.

Lire la suite:

Les hommages à Boss ont déjà afflué sur les réseaux sociaux.

La communauté de la danse souffre aujourd’hui. RIP Twitch 😔 – Cole Alexander Mills (@mr_colemills) 14 décembre 2022

Une âme gentille et une personne douce.. c’est ainsi que je me souviendrai de Twitch… C’était la fête de son 40e anniversaire… mon cœur va à sa famille, en particulier Allison et leurs beaux enfants… c’est dévastateur… Je t’aime mon frère et tu me manques beaucoup. pic.twitter.com/qkmsM3aodT – amour loni (@LoniLove) 14 décembre 2022

Que se passe-t-il?! Cette nouvelle m’a brisé le coeur. je l’aime depuis #SYTYCD. Il était toujours si joyeux et plein de vie. Toujours. Oh, twitch ! 💔 Si vous vous sentez désespéré, veuillez appeler le 988. #Reste s’il te plait Le patron de Stephen ‘tWitch’ est mort à 40 ans par suicide https://t.co/GEjHIJCNmT passant par @TMZ – yvette nicole marron (@YNB) 14 décembre 2022

Au moment d’écrire ces lignes, DeGeneres n’a pas encore commenté la mort de Boss.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour une aide immédiate.

Pour un répertoire des services de soutien dans votre région, visitez le Association canadienne pour la prévention du suicide.

En savoir plus sur la façon d’aider une personne en crise.