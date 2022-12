Stephen (tWitch) Boss, ancien DJ d’Ellen et danseur professionnel, mort à 40 ans

Stephen (tWitch) Boss, le DJ dansant de longue date et bien-aimé sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres et un ancien concurrent sur Donc tu penses pouvoir danserest décédé à l’âge de 40 ans.

Son épouse, Allison Holker Boss, a confirmé sa mort dans un communiqué publié mercredi sur People.com. Le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a confirmé mercredi la mort de Boss à CBC News.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a-t-elle déclaré. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout, et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père et une source d’inspiration pour son Ventilateurs.”

Sa déclaration ne contenait aucun détail sur la cause de sa mort.

Un amour de la danse

tWitch a commencé son mandat à Le spectacle d’Ellen DeGeneres en 2014 et a ensuite été promu co-producteur exécutif en 2020. Il a commencé sa carrière dans le secteur du divertissement en 2008, se classant finaliste sur Donc tu penses pouvoir danser et plus tard jugé la saison 17 du spectacle de concours de danse.

Le danseur-DJ est également apparu dans des films comme Montée en puissance : tout compris et Magic Mike XXL et a été présenté dans Disney + Casse-Noisette Hip Hopsorti cette année.

Le natif de l’Alabama a étudié la danse au Southern Union State Community College et à l’Université Chapman.

Son amour de la danse a imprégné tous les aspects de sa vie alors qu’il aspirait à imiter des grands comme Gene Kelly et Fred Astaire.

“Mon opinion personnelle : le plus grand de tous les temps devait être Gene Kelly, mec. Gene Kelly, parce que c’est un mec. J’adore Fred Astaire, mais Fred Astaire était si fluide, et c’était génial. Il était si classe.” Boss a déclaré dans une interview avec l’Associated Press en 2014. “Mais Gene Kelly – il pourrait être comme le père de quelqu’un, qui a juste décidé de se lever du canapé et de danser et de nettoyer la cuisine.”

Boss a publié des vidéos de danse sur TikTok avec sa femme, qui est également danseuse professionnelle, avec leurs enfants faisant des apparitions.

Des célébrités comme Questlove et Kerry Washington ont posté sur les réseaux sociaux en deuil.

“Je n’ai pas de mots mec. Puisse sa famille trouver une solution en cette période sombre. Puissions-nous tous trouver la tranquillité d’esprit dans notre vie quotidienne. Chaque jour est une route sinueuse et vous ne saurez peut-être jamais qui est sur le bord”, a posté Questlove sur Instagram.

“Twitch a apporté de la joie et de l’amour aux gens du monde entier grâce à la musique et à la danse. Mon cœur est lourd aujourd’hui pour sa famille et tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient”, a également posté Washington sur Instagram.

La mort de Boss a été rapportée pour la première fois par TMZ.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants.