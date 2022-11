Stephen Troell, citoyen américain, tué à Bagdad, Irak

Commentez cette histoire Commentaire

Un citoyen américain a été abattu à Bagdad, la capitale irakienne, a annoncé lundi le département d’État, marquant une rare attaque contre des visiteurs étrangers dans le pays. « Nous pouvons confirmer la mort d’un citoyen américain, Stephen Edward Troell, à Bagdad. Nous suivons de près l’enquête des autorités locales sur la cause du décès”, a annoncé le communiqué, qui n’a fait aucun autre commentaire “par respect pour la famille

Des responsables irakiens ont déclaré que le véhicule de Troell avait été attaqué par des hommes armés “inconnus” alors qu’il traversait le centre de Bagdad lundi. L’arme était équipée d’un suppresseur, ont-ils dit, mais n’ont fourni aucune autre information. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de l’affaire sensible.

Le nouveau Premier ministre irakien Muhammed al-Sudani a ordonné une enquête sur le meurtre et a promis “des détails, des causes et un accès aux auteurs dès que possible”.

Près de 20 ans après l’invasion américaine de l’Irak, le pays est à bien des égards considéré comme plus sûr pour les étrangers que pour les Irakiens. Alors que des dizaines de citoyens sont morts lors d’incendies d’hôpitaux et que des milices chiites soutenues par l’Iran ont tué ceux qui les critiquaient, le pays a attiré un flux constant de touristes occidentaux et de blogueurs YouTube, sans incident.

Dans des publications sur les réseaux sociaux de 2018, Troell avait partagé des photos de visites au célèbre marché du livre de la rue Mutannabi à Bagdad et à l’un des ponts de la capitale sur le Tigre, une étape populaire pour les familles au coucher du soleil.

Une carte d’identité retrouvée en possession de Troell indiquait qu’il avait travaillé avec Millennium Relief and Development Services, une organisation d’aide à but non lucratif dont le siège est à Bellaire, au Texas.

Un programme de conférence de 2016, disponible en ligne, suggérait qu’il s’était engagé dans le travail missionnaire dans le passé. “En décembre 2012, la famille Troell a déménagé au Moyen-Orient pour étudier l’arabe et poursuivre ses efforts pour rendre le nom de Jésus grand parmi les nations”, a-t-il déclaré.

Les groupes religieux en Irak et au Moyen-Orient en général voient d’un mauvais œil le prosélytisme chrétien et les activités missionnaires et, dans certains pays, il est illégal.

Un nouveau gouvernement irakien, assermenté le mois dernier, fait face à des défis considérables pour s’attaquer à tout, de la situation sécuritaire à court terme aux défis à long terme posés par le changement climatique dans un contexte de boom démographique.

Bien que Sudani représente un nouveau visage au sommet, le système politique irakien le laisse redevable à des acteurs politiques influents de tout l’éventail politique, affaiblissant sa capacité à maîtriser les groupes armés ou à combattre la corruption endémique qui a laissé les systèmes de santé et d’éducation à peine fonctionnels.

Le meurtre d’un citoyen américain dans le centre-ville de Bagdad sera un premier test pour Sudani. Sous son prédécesseur, Mustafa al-Kadhimi, des enquêtes sur des assassinats très médiatisés étaient fréquemment ouvertes, mais les auteurs présumés étaient généralement libres, en raison de leurs liens avec de puissantes milices liées à l’Iran.