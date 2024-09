Stephen Nedoroscik enseigne le cheval d’arçons partenaire de « DWTS »

Divertissement

Nedoroscik, alias « Pommel Horse Guy », fait équipe avec Rylee Arnold dans la saison 33 de « Dancing with the Stars ».

Selon son Compte InstagramStephen Nedoroscik semble travailler dur pour préparer la première de la saison de « Dancing with the Stars » mardi avec sa partenaire danseuse professionnelle, Rylee Arnold.

Nedoroscik, originaire de Worcester et récent double médaillé olympique en gymnastique (ou plus simplement, « l’homme du cheval d’arçons »), publie quotidiennement des vidéos du couple s’entraînant dans un studio de danse.

Cependant, les deux hommes ont également fait un tour dans une salle de gymnastique, où le spécialiste du cheval d’arçons a enseigné sa discipline à Arnold.

« Est @ryleearnold1 le GOAT du cheval d’arçons féminin?!??”, a-t-il légendé la vidéo.

À un moment donné, Arnold a également pu voir « Pommel Horse Guy » en action.

La saison 33 de « Dancing with the Stars » met également en vedette l’athlète olympique Ilona Maher, la star du rugby de Burlington, dans le Vermont, ainsi que l’ancien Patriot Danny Amendola. La première diffusion aura lieu à 20 heures le mardi 17 septembre sur ABC et Disney Plus, avec une diffusion en streaming disponible le lendemain sur Hulu.

Arnold, 19 ans, a fait ses débuts dans la série la saison dernière. Sa sœur aînée Lindsay Arnold a déjà participé à la série pendant 10 saisons.

Regardez plus de vidéos de Nedoroscik et Arnold en train de s’entraîner ci-dessous :