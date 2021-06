Stephen Mulhern a le visage rouge après avoir réalisé que ses MOUCHES étaient défaites lors de l’hébergement de In For A Penny

IN For A Penny, les téléspectateurs ont eu leur propre surprise inattendue ce soir grâce à l’animateur Stephen Mulhern.

L’émission d’ITV s’est rendue dans des villes du Royaume-Uni où des membres du grand public ont participé à une série de jeux.

4 L’animateur Stephen a été laissé rouge sur In For A Penny de ce soir

Mais Stephen a eu le visage plutôt rouge pendant un segment particulier de l’émission lorsqu’un concurrent a souligné que les mouches du présentateur étaient défaites.

L’hôte jouait à un jeu appelé « Question piétonne » dans lequel les participants devaient répondre à une série de questions aléatoires et plutôt hilarantes sur Stephen.

Pour chaque question qu’ils obtenaient correctement, ils gagnaient 10 £ et pouvaient rentrer chez eux avec jusqu’à 100 £ s’ils obtenaient toutes les bonnes réponses.

Mais avant même que le jeu ne commence, un invité a souligné que l’animateur Stephen présentait le spectacle avec ses mouches défaites.

4 Stephen s’est rendu compte qu’il avait présenté le spectacle avec ses mouches défaites

4 La gaffe maladroite de l’hôte lui a été signalée par un concurrent

Stephen n’a pas pu cacher son embarras alors qu’il baissa les yeux sur son pantalon et réalisa la gaffe maladroite.

Cependant, il l’a rapidement balayé en disant au candidat: « Ils rient tous derrière les caméras parce qu’ils pensent que je vais être gêné. »

L’hôte a ensuite ouvert sa chemise pour révéler plus clairement son pantalon avant d’atteindre sa fermeture éclair.

« Eh bien, tu sais quoi ? » dit-il, avant de baisser encore plus sa fermeture éclair et de se tenir fièrement devant la caméra.

4 Stephen a ri de l’incident gênant et a continué avec le spectacle

La candidate n’a pas semblé trop impressionnée car elle a jeté un regard confus à l’hôte alors qu’il posait avec ses braguettes défaites.

Stephen est devenu un nom connu grâce à des émissions à succès comme Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway, In For A Penny et Catchphrase.

Et l’homme de 44 ans s’est aussi fait un joli centime avec tout cela et est maintenant un multimillionnaire d’une valeur de 6,8 millions de livres sterling après avoir encaissé près d’un million de livres sterling en un an.

L’incroyable solde bancaire du magicien et présentateur a été révélé après que sa société de télévision Blue Eye Productions a rapporté 829 009 £ de bénéfices l’année dernière.

Ces bénéfices, constatés dans les nouveaux comptes de Companies House, ont porté la valeur nette de l’entreprise à un peu moins de 4 millions de livres sterling.

Stephen possède également 2,9 millions de livres sterling d’actifs immobiliers résidentiels et locatifs.