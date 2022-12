Stephen King tweete sur l’utilisation de la barre de savon et Desis a des réponses hilarantes

L’auteur Stephen King a récemment utilisé son compte Twitter officiel et a publié un tweet interrogeant les gens sur une question générique que la plupart des gens se sont posée à un moment donné de leur vie. Ce qui a été une surprise, c’est que le tweet est devenu viral en quelques heures et a recueilli des milliers de réponses. Son tweet concerne l’utilisation d’une barre de savon. « Est-il possible d’utiliser complètement une barre de savon ? Jusqu’à ce qu’il disparaisse ? Discutez et revenez vers moi”, a écrit l’auteur. Jetez un œil au tweet :

Est-il possible d’utiliser complètement une barre de savon ? Jusqu’à ce qu’il disparaisse ? Discutez et revenez vers moi.— Stephen King (@StephenKing) 17 décembre 2022

Depuis sa mise en ligne, le tweet a recueilli près de 150 000 likes. “J’utilise une grande tasse à café en céramique, utilise une barre jusqu’à ce qu’elle soit trop petite pour tenir, dépose une tasse, ajoute un peu d’eau, fais mousser avec une brosse de barbier à l’ancienne et rase avec la mousse, n’ai jamais acheté de crème à raser, continue d’ajouter à mug au besoin. toutes les barres sont complètement utilisées !”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Salut Stephen, je me lavais une fois le passage du dos avec une barre de savon en cuir impérial de 7 mois, donc c’était assez petit et j’ai réussi à glisser mes fesses et ça n’a jamais été le cas. est revenu, j’espère que cela aide.”

Une personne a écrit : « Il est possible d’utiliser complètement une barre de savon ; Je le fais parfois (mais seulement quand je n’ai plus de savon). Une fois que je remarque qu’il en reste très peu, j’enroule mon éponge de bain autour, verse de l’eau et utilise les deux en même temps. Tout petit restant est principalement utilisé sur mes cheveux ou mon visage.”

Voici quelques réponses :

J’ai abandonné le pain de savon et ce sont de minuscules restes lorsque le nettoyant pour le corps est devenu une chose. Je n’ai jamais regardé en arrière. https://t.co/GxFhiQDpEW— Cari #ProDemocracy #AntiFascist (@chiefTwatSux) 18 décembre 2022

bien sûr, il se dissout dès le début lorsque vous l’utilisez, en particulier lorsqu’il est doux, donc, en gros, quel genre de question est-ce que vous l’utilisez jusqu’au bout, puis obtenez un nouveau savon en barre, donc vous avez du bon sens aussi peut-être utiliser une autre marque https://t.co/K6H276bJJs — ketura (@keturah60446011) 18 décembre 2022

India mein ek mahina raho – vous apprendrez que “non seulement le pain de savon, mais le dentifrice, le gel douche, etc. etc.” peuvent être utilisés complètement Et je dis cela comme un compliment https://t.co/QV67bWaKiQ — Samir (@BesuraTaansane) 18 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, l’auteur a fait la une des journaux pour son échange avec le chef de Twitter, Elon Musk. “Je pense qu’Elon Musk est un visionnaire. Presque à lui seul, il a changé la façon dont les Américains pensent de l’automobile. J’ai une Tesla et je l’adore. Cela dit, il a été un terrible ajustement pour Twitter. Il semble inventer au fur et à mesure”, a tweeté King. Musk n’a pas été intimidé par les critiques.

“Les suggestions sont les bienvenues M. [King]”, a-t-il tweeté avec un emoji couronne. “L’objectif est une place publique numérique de confiance, où un large éventail de points de vue est toléré, à condition que les gens n’enfreignent pas la loi ou le spam. Par exemple, toute incitation à la violence se traduira par suspension de compte”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a suggéré que Musk ne devrait pas écouter King, le nouveau propriétaire de Twitter a répondu : « Stephen King est l’une des personnes les plus créatives sur Terre. Bien que je ne sois pas d’accord avec tout ce qu’il dit, je veux vraiment l’entendre.”

