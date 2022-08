Stephen King parmi les témoins du procès devrait faire craindre une fusion d’éditeurs – National

Le ministère américain de la Justice demandera lundi à un juge fédéral de bloquer une fusion de 2,2 milliards de dollars entre deux des «Big Five» éditeurs de livres – Penguin Random House et Simon & Schuster – dans un procès qui devrait présenter le témoignage de l’écrivain d’horreur Stephen Roi.

Le cas du gouvernement devrait se concentrer non pas sur ce que les consommateurs paient pour les livres, mais sur l’impact que la fusion aurait sur les avances versées aux auteurs les plus prospères, en particulier ceux dont les œuvres leur rapportent 250 000 $ ou plus.

“Les preuves montreront que la fusion proposée entraînerait probablement des avances plus faibles pour les auteurs des livres les plus vendus, ce qui signifie que les auteurs qui travaillent pendant des années sur leurs manuscrits seront moins payés pour leurs efforts”, a déclaré le gouvernement dans un mémoire préalable au procès.

Le gouvernement a également l’intention de montrer que les parties à la fusion craignaient que l’accord ne soit légal.

Il avait précédemment divulgué un e-mail envoyé par le PDG de Simon & Schuster, Jonathan Karp, qui écrivait : « Je suis presque sûr que le ministère de la Justice ne permettrait pas à Penguin Random House de nous acheter, mais cela suppose que nous ayons toujours un ministère de la Justice.

King, auteur de “The Shining”, “Carrie”, “IT” et d’autres superproductions, témoignera pour le gouvernement, aux côtés de responsables de l’édition et d’agents d’auteurs.

Penguin Random House, le plus grand éditeur de livres aux États-Unis, a déclaré qu’il prévoyait d’acheter son rival Simon & Schuster en novembre 2020.

Le ministère de la Justice a déposé sa plainte en novembre 2021.

La défense, menée par l’avocat Daniel Petrocelli qui a défait l’offre de l’administration Trump en 2018 pour empêcher AT&T d’acheter Time Warner, fera valoir que le marché des livres et que les éditeurs gagnent les auteurs les plus vendus, sont compétitifs et que la fusion le rendra égal. d’autant plus.

Les éditeurs soutiendront probablement que les preuves montrent que dans les enchères pour les best-sellers potentiels, Penguin Random House et Simon & Schuster “sont rarement les deux meilleurs enchérisseurs”.

Les cinq principaux éditeurs sont Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster et Hachette, avec Walt Disney Co. et Amazon également sur le marché.

La juge Florence Pan du tribunal de district américain du district de Columbia décidera si l’accord peut aller de l’avant. Le procès devrait durer deux à trois semaines.