Stephen King déchire Marjorie Taylor Greene à propos d’Israël : « Êtes-vous en train de trébucher ? »

La représentante Marjorie Taylor Greene a été interpellée en ligne pour avoir publié de fausses informations au milieu du conflit en cours entre Israël et le Hamas par nul autre que l’auteur d’horreur Stephen King. La républicaine a exprimé son opposition à l’envoi d’une aide militaire aux Israéliens, alliés de longue date des États-Unis.

Après l’éclatement du conflit au Moyen-Orient suite à l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, Israël a lancé une guerre contre le groupe islamiste dans la bande de Gaza, avec de vastes attaques aériennes et terrestres. Au 6 novembre, au moins 1 400 personnes avaient été tuées en Israël, a rapporté Associated Press, tandis que 10 022 personnes avaient été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’aide américaine à Israël a suscité une attention considérable et l’opposition de Greene est bien soutenue par certains républicains. Rien qu’en 2022, les États-Unis ont engagé plus de 3,3 milliards de dollars d’aide étrangère à Israël, l’armée recevant 99,7 % de ce total. Israël est « le plus grand bénéficiaire cumulé de l’aide étrangère américaine » depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon le service de recherche du Congrès. Au moins 158 milliards de dollars ont été envoyés à Israël par les États-Unis en « aide bilatérale et financement de la défense antimissile ».

Stephen King visite les studios SiriusXM ; et la représentante Marjorie Taylor Greene arrive pour une réunion du caucus républicain de la Chambre. L’écrivain d’horreur a interpellé la politicienne républicaine pour un commentaire qu’elle a publié sur X, anciennement Twitter.

Kevin Dietsch/Astrid Stawiarz/Getty Images



Greene, républicaine de MAGA et loyaliste de Donald Trump, a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, fin octobre, affirmant qu’elle “voterait NON sur tous les plans de financement pour la guerre en Ukraine (comme je l’ai fait depuis le début) et maintenant la guerre contre Israël.”

Greene a de nouveau écrit sur la plateforme, le 5 novembre : « Israël domine littéralement sa guerre contre le Hamas après avoir été brutalement attaqué, tuant des milliers de personnes innocentes, et pas un seul dollar américain n’a encore été dépensé pour cette guerre. à propos de ça.”

De nombreuses personnes n’ont pas tardé à la corriger, notamment le romancier King : “Est-ce que vous trébuchez ? Nous leur avons fourni de l’aide et des armements pendant des décennies.”

Semaine d’actualités a contacté un représentant de King pour commentaires par e-mail lundi. Un porte-parole de Greene a refusé de commenter.

Greene a également été corrigé par les propres notes communautaires de X, une fonction introduite par la plateforme qui vise à aider à lutter contre la désinformation.

Au bas de son message original, on peut lire : « « Et pas un seul dollar américain » n’est faux. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont donné à Israël environ 260 milliards de dollars d’aide, dont une grande partie pour l’armée. Plus 10 milliards de dollars supplémentaires pour leur aide. Système de défense Iron Dome (actuellement utilisé pendant la guerre). Les subventions nécessitent l’achat de technologie et de matériel américains.

Les gens ont afflué vers le message original de Greene, et beaucoup n’ont pas été impressionnés par les informations incorrectes qu’elle a partagées.

“On pourrait penser que la soi-disant députée sait que les dollars américains ont été dépensés pour le soutien militaire d’Israël pendant des décennies”, a écrit une personne.

“Nous donnons à Israël des milliards chaque année. Une grande partie de l’argent américain a été dépensé pour ce génocide”, a posté un autre.

Une troisième personne a commenté : « Le niveau auquel vous êtes mal informé sur ce sujet est inexcusable pour quelqu’un dans votre position et, dans un monde idéal, vous disqualifierait immédiatement de l’occuper à nouveau. »

D’autres ont partagé leur soutien à Greene tout en reconnaissant qu’elle aurait pu mieux formuler son commentaire.

“J’adore #MTG [Marjorie Taylor Greene]cependant, cela aurait pu être bien mieux écrit”, a écrit une personne.

Un autre a ajouté : « Il semble que ce point ait été perdu dans la traduction. Les États-Unis fournissent une aide à Israël, car ils sont un allié de longue date. L’intention aurait pu être de souligner qu’Israël n’a pas eu besoin d’une aide financière supplémentaire de la part des États-Unis pour s’engager dans son récent conflit avec le Hamas. Les politiciens doivent se rappeler que la clarté est cruciale en ligne. Des faux pas dans la communication peuvent rapidement dégénérer et avoir des conséquences sur l’ensemble de leur parti, en particulier lorsqu’ils discutent de sujets aussi sensibles.